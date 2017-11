Jana Doleželová: Založit lékárnu mohu i za deset let, rodinu ne

/ROZHOVOR/ Když se před třinácti lety stala Jana Doleželová Miss České republiky, nabourala tak trochu dosavadní „missí” stereotypy. O dva měsíce později totiž odpromovala v pražském Karolinu a kombinovat farmaceutickou i modelingovou kariéru se jí dařilo i nadále. Během následujícího roku obhájila nejen rigorózní práci a stala se doktorkou farmacie, ale také zabodovala ve dvou prestižních světových soutěžích – Miss World i Miss Tourism.

Od té doby se v jejím životě mnohé změnilo, stala se úspěšnou farmaceutkou a kromě výše zmíněných aktivit se začala věnovat například i moderování, hraní či poradenské činnosti. Před půl rokem své zběsilé tempo musela na nějaký čas opustit, od června ji totiž nejvíc „zaměstnává” její půlroční dcera Veronika.

Myslíte si, že má svět modelingu a farmacie něco společného?

Spíše nikoliv. Farmacii vnímám jako smysluplnou práci vyžadující preciznost a vědomosti, při které pomáháme lidem se zdravotními obtížemi. Naopak modeling jsem brala jako zábavu a výbornou studentskou brigádu, která mi především umožňovala cestovat. K úspěchu je v obou oblastech Každopádně potřeba píle, cílevědomost a vytrvalost.

Zeptám se jako typický chlap – proč by měla mít modelka všechny vámi vyjmenované vlastnosti? Nezáleží přece jen nejvíc na tom, zda je jenom hodně hezká?

Hezkých dívek je spousta, zvlášť u nás v ČR. Ale polovina z nich má uzavřenou cestu už jen tím, že nemá dobrou znalost angličtiny. Ta je přitom dnes zcela nutná, a to zdaleka ne jen v modelingu. Další skupina zase nezvládne techniku catwalk.

A další dovednosti, pro modelku naprosto nezbytné?

Píle, cílevědomost a vytrvalost jsou potřeba v jakémkoliv oboru, pokud se chcete v dané oblasti držet roky na vrcholu. Nebo myslíte, že zpěvákovi k letité kariéře stačí jen hezký hlas? Zakázky jsem dostala právě díky výraznému booku, ale i na něm je potřeba dlouhodobě pracovat. Modelingu jsem se věnovala opravdu hlavně kvůli cestování, navštívila jsem Seychely, Kubu, Floridu či Bora Bora.

Do jaké exotické země jste vycestovala nejdále? Kde vás to nejvíce překvapilo?

Dále než na zmíněné Bora Bora to již nejde. Ať letíte přes USA nebo přes Asii, cesta trvá stejně, protože leží přesně na opačné straně oproti střední Evropě. Nejvíce mě z mého cestovatelského hlediska zaujal Island a Nový Zéland, tam jsem však nebyla pracovně, ale v rámci vlastních poznávacích dovolených. Z pracovních cest mě se mi líbilo na Kubě či v Mexiku, které mají na rozdíl od klasických fotografických destinací typu Seychely a Maledivy zajímavou nejen přírodu, ale i historii a architekturu.

Co vás vlastně ve čtrnácti přivedlo ke studiu oboru farmaceutický laborant? Rodinná tradice?

V naší rodině není žádný zdravotník. Kromě mě a bratra, který je lékařem, dnes již dokonce docentem. Bylo by samozřejmě jednodušší, kdybych zkušenosti se založením lékárny a jejím provozem mohla sbírat již v rodině a ne za pochodu. Nicméně cestičku k vlastní lékárně jsem si vyšlapala sama. Zdravotnictví mě lákalo již od dětství, chodila jsem do kroužku „Mladý zdravotník“ a lékárenské prostředí mě zkrátka nejvíc zaujalo.

S jakými pocity jste tedy vstupovala na farmaceutickou fakultu?

Mé vysokoškolské roky byly poměrně časově vytížené, byla jsem buď na fakultě, nebo jsem se věnovala četbě studijních materiálů v letadlech na cestách v rámci modelingu. Přesto jsem stihla odpromovat po pěti letech studia v řádném termínu. (smích)

Dal vám někdy někdo z profesorů najevo, že se k budoucí doktorce předvádění hadříků nehodí?

A co by se k ní hodilo? Měla by pouze sedět v knihovně nad skripty? Pokud jde někomu studium ztěžka a pomalu, pak ano. Ale pokud jej zvládá současně i s jinými koníčky, proč ne.

No, umím si představit, že univerzitní prostředí dokáže být v tomto dost striktní…

Podívejte se na absolventa farmacie Maťo Ďurindu, který při studiu zvládl hrát a zpívat v kapele Tublatanka. Já chtěla pro změnu cestovat, což mi umožňoval právě modeling. Pravdou ale je, že o modelingu na fakultě nevěděli až do mého vítězství v Miss ČR, kdy už jsem byla v pátém ročníku.

Když jsem pak obhajovala rigorozní práci k dosažení doktorského titulu, přišly se na mou zkoušku podívat tři kolegyně z ročníku. To se ovšem z kolegiality běžně nedělá. Asi se chtěly přesvědčit, zda opravdu umím, když zároveň stíhám cestovat po světě. Nevím, zda je to potěšilo či nikoliv, ale moje zkouška proběhla bez problémů. (úsměv)

Co je vlastně na studiu farmacie nejtěžší?

Většina studentů říká, že fyzikální chemie a biochemie. Ty ale naopak mně až tolik těžké nepřipadají, protože zde platí přírodní zákony, které stačí pochopit a pak už si lze jednotlivé jevy odvodit. Pro mě byl větší problém naučit se názvy stovek až tisíců účinných látek, k tomu jejich chemické vzorce a také obchodní názvy, pod kterými jsou na trhu. Je to jako učit se telefonní seznam.

Nenahlíží se ale dnes na lékárníky tak trochu jako na obchodníky?

Bohužel je tomu tak. V tom nám neustále škodí rozdílné a měnící se ceny léků v jednotlivých lékárnách. Jen vlastní iniciativou můžeme navrátit oboru původní prestiž.

I proto spolupracujete i na projektu Lékárník roku?

Existují ankety jako Sestra roku, Lékař roku, Ordinace roku. V našem oboru něco podobného chybělo. Domnívám se, že je správné oceňovat osoby, které jsou největším přínosem pacientům i samotnému oboru. Věřím, že by se z akce mohlo stát tradiční ocenění, která bude prezentovat nejvýraznější osobnosti lékárenské profese.

Vaše pražská lékárna byla vyhlášená – servisem i příjemným prostředím. Proč jste ji opustila?

Po devíti letech provozování lékárny jsem bohužel ztratila důvěru ve svého obchodního společníka. Zároveň jsem ale také plánovala mateřství, které nebylo rozumné déle odkládat. Za dané konstelace by nebylo možné starat se doma o miminko a zároveň z domova lékárnu a její provoz hlídat. Model, kdy jeden ze společníků je dočasně na mateřské, může fungovat jen v případě, kdy mezi nimi existuje naprostá loajalita a důvěra.

Stála jsem tedy před rozhodnutím řešit každodenní provozní záležitosti v lékárně nebo svůj podíl prodat a věnovat se po třinácti letech pracovního života mateřství. Rodina pro mě byla důležitější. Založit a vybudovat lékárnu mohu i za deset let, rodinu ne.

Takže vás nemrzí, že jste s lékárnou skončila?

Samozřejmě, že mě to mrzí, ale to je život. Našla jsem si v oblasti farmacie novou platformu, kde se již dva roky mohu realizovat. Přičemž největší aktivitou byla dermoporadentská roadshow po zhruba dvaceti Lékárnách Agel v různých regionech. Ve společnosti působím i jako produktový manažer marketingu. Nejčastěji poskytuji poradenství veřejnosti, zaměřená na různá témata týkající se zdraví a prevence nemocí, například měření krevního tlaku, dále téma vysokého cholesterolu či solární kosmetiky.

Práci stíháte i s půlročním miminkem?

Do určité míry ano. Naše babičky jsou bohužel tři sta kilometrů daleko, partner v rámci práce hodně cestuje a chůvu bychom neradi, péče je tedy především na mně. Nyní pracuji převážně z domova a na budoucí populárně naučné akce pro veřejnost budu prozatím, než malá půjde do školky, chodit, když partner či babička budou mít možnost dceru pohlídat.

Když zrovna máte hlídání, čemu dalšímu se věnujete?

Kromě farmacie se již deset let věnuji moderování společenských akcí, tiskových konferencí, plesů, firemních večerů, sportovních akcí nebo golfových turnajů a kongresů. Třetím rokem působím také ve společnosti Jet Investment. Z koníčků pak lyže, golf, plavání, cykloturistika, knihy, hra na piano a cestování, které díky poznávání jiných kultur, historie, architektury a přírody úžasně rozšiřuje obzory. Nyní po narození dcery jde většina koníčků na nějaký čas stranou. (úsměv)

Zmínila jste partnera, loni jste se během adventního času zasnoubili… To musela být přímo dvojitá romantika!

Byla, ale nebylo to vyloženě adventem. Pokud jde o romantiku, není důležitý čas ani místo zásnub, ale spíše to, zda je ve vztahu harmonie a pohoda. Pak ty časové a místní okolnosti nejsou až tolik důležité.

Jste přibližně stejně staří, pocházíte ze stejného městečka, a přesto jste se poznali mimo rodný kraj. Věříte na náhody?

Řekla bych, že nás pojí podobná multifunkčnost v pracovním životě. Já jsem studovala farmacii a zároveň se věnovala modelingu, nyní pracuji jak ve farmacii, tak i v showbusinessu. Partner vystudoval dvě fakulty při aktivní sportovní kariéře. Hrál šest let hokej ve Švédsku, kde současně vedl klub zaměstnávající 1200 lidí. A vedení sportovních klubů se věnuje dodnes.

Brněnská Kometa, kde je váš partner výkonným ředitelem, letos vyhrála extraligu. Stala se z vás oddaná hokejová fanynka?

Po dobu klasické sezony jsem na ligové zápasy nechodila, ale v průběhu play-off jsem snad žádné utkání nevynechala. Atmosféra byla totiž úžasná. Když hrála Kometa finálová utkání v Liberci, tak jsem si v sedmém měsíci těhotenství dala výšlap na Ještěd a pak vyrazila na hokej.

Vy jste se dokonce objevila i ve filmu z hokejového prostředí Správnej dres. Nějaké další filmové či televizní aktivity neplánujete?

Hrála jsem také ve filmech Svatba na bitevním poli, Bestiář, v pohádce Peklo s princeznou nebo v seriálech VIP vraždy, Světla pasáže. Herecké ambice nemám, ale nabídky na role jsem ráda přijala. Byly příjemným zpestřením mé modelingové práce.

PharmDr. Jana Doleželová (*1981) se narodila ve Šternberku. Studovala obor farmaceutický laborant na SZŠ a následně i farmacii FaFUK. V roce 2004 se stala Miss ČR a Miss TV, uspěla i na Miss WORLD v Hainanu, kde se dostala do Top 10. Úspěšně reprezentovala ČR také na Miss Tourism International v Malajsii, nejenže se probojovala do nejlepší pětky, ale získala i tituly Miss Body perfect a Miss eyewear beauty.

Devět let úspěšně provozovala pražskou Lékárnu Palladium, nyní působí v Lékárnách Agel. I nadále se věnuje moderování a třetím rokem je činná ve společnosti Jet Investment. Žije s partnerem Davidem, který také pochází ze Šternberka. Letos se jim narodila dcera Veronika.