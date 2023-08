Vypadá to, že čtyřiačtyřicetileté zpěvačce Janě Fabiánové se konečně blýská na lepší časy. V roce 2021 se rozešla s bývalým snoubencem, kytaristou Dinem Bosem, poté řešila údajné sexuální obtěžování ze strany lékaře Jana Cimického a v únoru letošního roku jí pro změnu zemřela milovaná maminka, zpěvačka Naďa Urbánková. Úsměv na tvář jí ale vrátil nový partner Petr Baťha, který ji v červenci požádal o ruku.

Dcera Nadi Urbánkové Jana Fabiánová se bude vdávat. | Foto: se svolením Jany Fabiánové / Muž roku 2023

Potkáváme se na soustředění Muže roku. Budete letos v porotě?

Nejsem si jistá, jestli budu v porotě, ale určitě budu na finále zpívat. Na Muži roku už jsem vystupovala několikrát, pamatuju si ještě začátky této soutěže a moc ráda se k ní vracím. Obdivuji Davida Novotného, stále udržuje profi přístup a je to stejně skvělej a laskavej člověk.

Jana Fabiánová o svatbě a vzpomínkách na maminku

Zdroj: se svolením Mariana Dvořáčka

Co vám na mužích nejvíc imponuje?

Pro mě hrají jednu z nejdůležitějších rolí empatie a inteligence. Krása je v této soutěži už tak trochu samozřejmostí. A věřím v to, že dobrá povaha a dobré srdce se dají poznat i navenek.

Brzy se stanete vdanou paní. Jak by měla vypadat vaše svatba snů? Už víte?

Jsme zasnoubení teprve tři týdny, takže konkrétní plány ještě nemáme, ale pro mě je velkou ctí, že si mě pro život vybral tak skvělý chlap. Mít vedle sebe dobrého člověka, který to má v hlavě srovnané, je pro mě základ. Vždy mi bylo jedno, co muž dělá, jestli má peníze, jak vypadá, jaké je národnosti… Ale když je moudrý, dobrý, a ještě je s ním legrace, to je výhra.

Zpěvačka Jana Fabiánová: Naučila jsem se brát věci takové, jaké jsou

Chtěli byste svatbu tady v Česku, nebo v zahraničí?

Myslím, že bude tady, a bude hodně rodinná.

Přejete si princeznovské šaty?

Přiznám, že vůbec nevím. Akorát vím, že můj muž má rád moje nohy (smích). Několikrát mi vytkl, že nosím hodně usedlé věci a nohy neukazuju, takže se snažím ve čtyřiačtyřiceti polepšit. (smích) Myslím, že tedy obléknu něco kratšího.

Jana Fabiánová a Petr Baťha se zasnoubili

Máte za sebou poměrně náročné měsíce. V únoru vám zemřela maminka, řešila se kauza Cimický. Jak vše s odstupem hodnotíte?

V mnoha věcech je to zlomový rok. Vše už začalo loni, kdy mému partnerovi zemřela v listopadu babička, do toho onemocněla moje maminka, takže jsme to oba měli těžké. Teď se konečně vše obrací k lepšímu. Věřím, že moje maminka i partnerova babička na nás koukají ze shora. Oba jsme jim slíbili, když ještě žily, že se o sebe navzájem postaráme.

Obžaloba Jana Cimického se stále řeší, přihlásily se další ženy. Co vy na to?

V souvislosti s kauzou Cimický musím říct, že jsem dlouho neměla chuť zpívat. Teď se i to konečně obrací k lepšímu, nahráváme nové singly, píšu novou, autorskou hru a věřím v to, že tento svět si zaslouží i trochu legrace a radosti. Tím směrem teď chci jít a doufám, že vše nejhorší už mám za sebou.



Nahrává se anketa …

Není vám líto, že maminka na svatbě nebude?

Vím, že ona tam bude. Asi budu brečet, ale většina lidí, kteří ztratili milovaného člověka, mě pochopí. Většinou vnímají jeho přítomnost ještě silněji než dřív. Mám ji pořád vedle sebe.