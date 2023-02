Víc než rok a půl jste babičkou, jak si tu roli užíváte? Je to bomba největší! Absolutní odvaz. Do vnučky jsem totálně zamilovaná a pořád pendluju mezi Prahou a Normanskými ostrovy , kde s ní dcera se svým manželem žije.

Jste velká cestovatelka, tak předpokládám, že vám to nevadí…

Vůbec mi to nevadí. Miluju cestování a mám už na Gatwicku i svá místa, kde čekám na letadlo a dělám při tom své rituály. (smích) Je to super.

Vstoupila jste do roku 2023 s nějakým předsevzetím?

Vstoupila jsem do něj plná naděje, že bude krásný, budeme všichni zdraví a budeme žít v míru. Víc než s nadějí tedy s obrovským přáním… Mám naštěstí hodně práce. Tolik jsem jí snad neměla, ani když jsem byla mladá. Ani nevím, jestli jsem toho tolik chtěla, ale všechny ty projekty jsou fajn a dělám na nich se skvělými lidmi. Jsem za to ráda a děkuju nahoru, že to tak je.

Aktuálně máte za sebou 150. reprízu komedie Pro tebe cokoliv, na jejímž překladu jste se podílela a je vaší oblíbenou. Jaký je pocit, mít stále vyprodáno?

Je to báječný pocit. Teď jsme to představení tři měsíce nehráli, proto přiznám, že jsem byla opatrná. Většinou víc improvizuju, ale chtěla jsem všechno dát, jak má být, a snad se to povedlo. Diváci byli skvělí, takže jsme si to užili.

Zdroj: Youtube

S Pavlem Zedníčkem i Davidem Suchařípou už jste sehraná trojka. V Divadle Kalich spolu hrajete ve více představeních. Opakujete si ještě některé pasáže, než jdete na jeviště, nebo už není potřeba?

Někdy jo. Když hru delší dobu nehrajeme, tak si pasáže, o kterých víme, že jsou trochu na hraně, zopakujeme. Hru Pro tebe cokoliv, překládala moje dcera a společně jsme se dohadovaly o tom, že některé věci v češtině úplně nefungují, tak jsme je upravovali, navíc s postupem času se hra samozřejmě vyvíjí. Po sto padesáti reprízách už je to zase trochu jiné představení, než bylo na začátku.

Máte nějakou svou oblíbenou pasáž, která vás pokaždé rozesměje?

Mám ráda to, jak si moje postava hraje na veganku a začátek afrického převleku, kde vypráví, že holčička má vši, to jsou všechno moje fóry. To v originále vůbec není.