Jsou to čtyři týdny, co herečka Jana Paulová oslavila v Divadle Kalich na Valentýna stou reprízu diváky oblíbené komedie Lady Oskar a brzy ji čekají další výročí. S manželem Milanem Svobodou budou mít zlatou svatbu a příští rok oslaví také kulatiny.

Jana Paulová | Foto: Profimedia

Komedie Lady Oskar má za sebou stou reprízu. Byla pro vás vůbec v něčem výjimečná vzhledem k tomu, že už několik jiných vašich představení dosáhlo tohoto jubilea?

Byla výjimečná v tom, že jsem právě tuhle komedii i režírovala.

Jak dlouho jste spěla k rozhodnutí ji režírovat?

Vzhledem k tomu, že jsem skoro do všech našich inscenací v Divadle Kalich více či méně režijně vstupovala, nebylo to, myslím, pro většinu mých kolegů, kteří se mnou již dříve hráli, takové překvapení. Vysnila jsem si ideální tým spolupracovníků a čekala na jejich reakce, zda se mnou do toho půjdou. První byla autorka kostýmů Samiha Maleh a její bezprostřední nadšená reakce mě hodně povzbudila. A jak jsem tak ty úžasné kolegy postupně oslovovala dál, nikdo mi to nehodil na hlavu a kupodivu se tomu ani nikdo, alespoň přede mnou, nedivil.

Lady Oskar je moderní verzí komedie Oskar s Louisem de Funèsem v hlavní roli. Máte ráda jeho filmy?

Filmy s Louisem de Funèsem mám moc ráda a viděla jsem je snad všechny. Když jsem v Paříži zjistila, že autoři napsali verzi pro herečku, nebylo co řešit.

Není tajemstvím, že ráda cestujete. Byla jste se v Saint Tropez podívat na slavnou četnickou stanici?

To si pište, že jsme ji hledali. Sice marně, ale hledali. (smích) Jeli jsme kdysi dávno na svatební cestu s mým mužem stopem po Francii a Saint Tropez bylo jedním z našich cílů právě proto, že jsme ho znali z filmů s Louisem de Funèsem.

Hlavní postava Clara Barnier v Lady Oskar je rázná podnikatelka, matka, šéfová i manželka, kterou nic na světě nezlomí… Na co všechno jste za léta hraní přišla, že máte společné?

Tak rozhodně humor, se kterým ta postava i možná nechtěně komunikuje. A také to, že někdy mám tendenci řešit jednoduché situace, stejně jako ona, velmi komplikovaně.

Máte ji ráda?

Bažení po penězích tedy zrovna neodpovídá mé životní filozofii, ale ta postava mě baví, jinak bych ji ani nemohla hrát. Umožňuje mi vypořádat se skrze humor s ne zrovna obdivuhodnými, ale zato velmi rozšířenými lidskými vlastnostmi. Ta hra je vzdálenou parafrází Moliérova Lakomce, Clara je chvilkami trochu Harpagon v sukních, ovšem její ohromný majetek jí nespadl do klína zázrakem nebo nějakým podvodem, ona si všechno sama těžce vydělala a nechce se o něj nechat připravit. A tady právě jsou ta nestandardní řešení jednotlivých situací z mého pohledu velmi vtipná.

Stá repríza připadla na Valentýna. S manželem brzy oslavíte padesát společných let, což už se v dnešní době příliš nevidí. Prozradíte váš osvědčený recept na šťastný vztah?

Žádný obecný recept neexistuje, každý člověk preferuje ve vztazích něco jiného. U nás je to láska, vzájemný respekt, smějeme se stejným věcem, nevlastníme se navzájem a prostě nás baví spolu být.

Oslavíte spolu vaše výročí, nebo to příliš neprožíváte?

Umíme oslavit v tomto ohledu úplně bezvýznamný den a na výročí zapomenout. Takže uvidíme, jak to dopadne. (smích)

Právě na hře Lady Oskar jste s manželem a ještě s dcerou Anežkou spolupracovali. Plánujete to v budoucnu zopakovat?

S manželem spolupracujeme celý život. Napsal hudbu skoro ke všem představením, ve kterých jsem hrála, a Anežka překládá nejen pro nás, ale i pro další divadla. Jenom pro nás přeložila z francouzštiny už pátou komedii. Teď bude mít v Divadle Kalich premiéru její další překlad – pro změnu z angličtiny – krásné komedie Návštěva na zabití.

Jana Paulová se svými kolegyZdroj: se svolením Divadla Kalich

Letos budou vaší vnučce tři roky. Pozorujete u ní umělecké sklony?

Jsem zamilovaná babička a jsem z ní totálně nadšená, ale že bych u ní pozorovala nějaké zvláštní umělecké sklony, na to je ještě moc malá. Mě fascinuje, jak mluví dvěma jazyky a jak přesně ví, s kým má jakým mluvit. Ať bude jednou dělat cokoli, důležité je, aby ji to bavilo a naplňovalo.

Kromě několika stávajících divadelních představení nyní hrajete ještě v seriálu Jedna rodina a v Ordinaci v růžové zahradě 2. Chystáte na letošek pro diváky nějaké překvapení?

Ano chystám, ale zatím o něm nemohu mluvit.