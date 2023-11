Pro Janu Plodkovou je její chalupa v Krkonoších oázou klidu, ale i místem setkávání. „Rádi tam zveme rodinu, kamarády… Společně pak vaříme, jíme, chodíme na procházky,“ svěřila se v rozhovoru pro časopis Story. Manuální práce se herečka nebojí. Sází, sklízí, trávu poseká… Jen truhlařinu zatím nechává na svém partnerovi, Filipovi Žilkovi.

Herečka Jana Plodková získala Českého lva za hlavní roli ve filmu Protektor. Od té doby byla na tuto prestižní cenu nominována čtyřikrát. | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Někteří chalupáři nemají rádi oslovení chatař. Vnímáte v těchto „disciplínách“ rozdíl?

Upřímně rozdíly jsem v tom nikdy nedělala. Ale od té doby, kdy máme chalupu, nemůžu říct, že jezdím na chatu. Každopádně dělat rozbroje je zbytečné. Ve výsledku chataři či chalupáři jezdí na místo, které milují.

V jakém životním období jste se, Jano, rozhodla stát chalupářkou?

Rozhodnutí pořídit chalupu vzešlo ze strany mého muže Filipa. (optik Filip Žilka pozn. red.) Kolem čtyřicítky začal pociťovat touhu něco vyrábět, tvořit, odklonit se ve volném čase od optiky. Také jsme začali být trochu líní každý víkend vymýšlet, kam z Prahy odjet. To místo jsme našli.

Pokaždé se nemůžeme dočkat vytouženého volna, abychom na chalupě mohli být. Je úžasné usínat a probouzet se v tichu, jít bosí rovnou ven na zahradu a sledovat, jak se mraky líně povalují v údolí a každý večer čekat na západ slunce.

Jana Plodková byla hostem Honzy Dědka v jeho talkshow. V publiku se dobře bavil i partner herečky, Filip Žilka:

S myšlenkou postavit či koupit domeček za Prahou jste si nepohrávala?

Pro nás má bydlení v centru velkou výhodu. Do práce můžeme chodit pěšky. O domečku jsme uvažovali, ale stejně nás lákalo být dál od Prahy. Chtěli jsme úplně změnit atmosféru místa. Mít kolem sebe kopce. Tak jak to je, je to ideální.

Pocházíte z Jičína. Když jste se rozhodla pro chalupaření, bylo jasné, kterým směrem budete vyjíždět z Prahy do přírody? Pátrala jste v této oblasti cíleně?

Ne. Byla to náhoda. Ale jak se říká, náhody neexistují. Tři roky jsme hledali všemi směry, pak se objevilo tohle místo. Nejdříve jsme se lekli jeho velikosti, nato nabídka z internetu zmizela. Od té chvíle jsme lepší místo nenašli. Když se po roce nabídka objevila znovu, nebylo co řešit. Láska byla zaseta.

Chalupu máte v Krkonoších. Jak časově je náročné udržovat tam zahradu, starat se o úrodu?

Když mi práce nedovolí o víkendu na chalupu zajet, Filip čas má a o vše se postará. Sázím a pěstuji stylem „buď to vyjde, nebo ne“. Ve většině případů to vyjde. A jestli pár jahod sežere slimák nebo salát přeroste do „třípatrového paneláku“, to neřeším. Letos jsme vymýšleli, jak zavlažovat nově zasazené stromy. Vyřešili jsme to pomocí vaků na vodu.

Říká se, že kdo má chalupu, má zadek v kalupu…

Tak to nevnímám. Naopak mi vyhovuje, že mám věci v Praze i na chalupě. Stačí vzít klíče a nic víc nepotřebuju. Často slýchám, že je chalupa řehole, pořád se tam musí něco dělat. Sekat trávu, štípat dřevo. Ale to je právě to, co mi vyhovuje.

Když můžu, ráda něco dělám. A když přijde den, že nechci dělat nic, tak nedělám. Zkrátka trávu neposekám.

Jak to Jana Plodková dělá, že má styl i při práci na zahradě? „To bude asi tím kolečkem. Je stylové samo o sobě,“ pobavila odpovědí herečka.

Odvážíte na chalupu, co doma už „dosloužilo? Vyřazený šatník, nábytek a podobně?

Nemám to tak. Výjimkou je oblečení. Co už v Praze neunosím, poslouží na chalupě.

Chalupa je místem společenského dění, nebo útěkem na samotu, kterou si užíváte jen s partnerem?

Rádi tam zveme rodinu, kamarády… Společně pak vaříme, jíme, chodíme na procházky. Ne vždy za námi ale mohou všichni přijet. Často jsme na chalupě sami. Nevadí nám to. Když ale můžeme vše sdílet s ostatními, o to větší máme radost. Je to i jeden z důvodů, proč chalupu máme. Je místem setkávání.

Co je na chalupaření nejvíc fascinující?

Klid. Být mimo město, v přírodě a sledovat všechno kolem. Máme tam i malé jezírko. Nevěřila byste, kolik života přitáhlo. Kolik ptáků se sem přilétne napít. Jsou tam vážky, a dokonce i norek už si přišel zaplavat. Tohle mě fascinuje.

V seriálu Osada, který diváky velmi bavil, vás seriálový manžel překvapoval svými nápady. Stále jste kvůli němu musela něco dělat. Co váš partner Filip Žilka, je vaší motivací?

Filip je velmi tvůrčí. Fascinuje mě, kolik nápadů má, kolik jich dotáhne do konce i kolik jich nechá viset ve vzduchu. Motivujeme se navzájem. Ale do truhlařiny jsem se zatím nepustila.