Jako jedna z mála nevynechala herečka Jana Švandová ani jeden ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, co mu předsedá Jiří Bartoška. Jezdí sem už třicet let. Na slavnostní zahájení letos dorazila v doprovodu manžela Pavla Satorie v černé róbě, ve které na červeném koberci vynikala.

Na jak dlouho jste letos s manželem zavítali na festival do Karlových Varů?

Přijeli jsme pouze na dva dny.

Jak je chcete strávit?

Uvidíme, zatím nemáme nic konkrétního. Chci vidět nějaké filmy, chci se setkat s přáteli… Ta doba je tak strašně krátká, že se budu snažit ji využít co nejvíce.

Vzpomenete si ještě na úplně první festival v Karlových Varech, který jste navštívila?

To už je hodně dávno, už to bude téměř třicet let. Od doby, kdy je tady prezidentem Jiří Bartoška. Jezdím sem každý rok. Zatím jsem nevynechala ani jeden ročník. Jsem už taková rarita. (smích)

Podívejte se na několik momentů ze slavnostního zahájení MFF KV 2024, kterého se zúčastnila i Jana Švandová s manželem: Fotogalerie: Zahájení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech 2024 gallery 10 fotografií

Proměnil se za vás festival výrazně během té doby?

Je čím dál tím lepší a lepší.

Jak dlouho vám letos trvaly přípravy na slavnostní zahájení festivalu?

Letos to byl velký fofr, protože jsem přijela ve dvě hodiny a musela se do čtyř stihnout připravit. Ale naštěstí jsem to zvládla.

Měla jste dopředu připravený outfit, nebo jste ho jako někteří sháněla na poslední chvíli?

To naštěstí ne, měla jsem ho připravený dopředu. Mám šaty od návrhářky Martiny Pipkové Loudové. Nedělám to ale často. V předchozích letech jsem měla na zahájení svoje šaty. Mám to tak ráda. Vím, co mi sluší, takže si je sama vyberu i koupím a není to za nějaké obrovské částky. V pohodě se vejdu třeba i do dvou tisíc korun. Jde o to, abych se v nich cítila dobře a vypadala hezky.