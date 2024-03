Jaromír Soukup je nejen mediálním magnátem, ale současně i velkou mediální hvězdou. Kdyby se vytištěné zprávy o všech jeho kauzách, aférách, aférkách, příhodách a podivnostech shromáždily, vytvořily by už vcelku slušný archiv. Český podnikatel, moderátor, politický aktivista a boxer, který v únoru oslavil pětapadesáté narozeniny, má pestrý jak profesní, tak soukromý život. Potrpí si na atraktivní ženy, ale jeho vztahy bohužel dlouho nevydržely. Navíc přitahují velkou pozornost bulvárních médií. Stále velmi sledovaný je vztah Jaromíra Soukupa s Agátou Hanychovou, se kterou má malou dceru Rozárku. Které další známé ženy byly jeho partnerkami?

Influencerka Agáta Hanychová byla partnerkou Jaromíra Soukupa asi rok a tři měsíce. Mají spolu dceru Rozárku | Foto: Profimedia

První manželka Monika

Jaromír Soukup byl ženatý s ekonomkou Monikou Drlíkovou, která je sestřenicí známého podnikatele Martina Nejedlého. S Monikou má dvě dnes už dospělé děti Natálii a Lukáše.

Devětadvacetiletý syn vystudoval Berkeley College v USA a je manažerem v otcových firmách, třiadvacetiletá dcera se věnuje koním a parkuru.

Vztah jejich rodičů však skončil rozvodem.

Jaromír Soukup: S paní Dopitovou se dohodnout nejde

Zdroj: Youtube

Krásná herečka a rozdílné názory

Kolem roku 2012 začal vztah Jaromíra Soukupa a krásné herečky Kateřiny Brožové. Oba svůj poměr asi dva roky tajili, v médiích se však o něm hodně spekulovalo. Herečka počátek vztahu s Jaromírem Soukupem později hodnotila jako „absolutní vzplanutí a zamilovanost“.

„Na přeskočení jiskry si pamatuju velmi přesně, bylo to vzájemné, velmi silné a velmi dlouhé,“ řekla před časem Deníku.

Agáta Hanychová: S Mirkem jsme oba hodně citliví, Kryšpín to zdědil po nás

Z Kateřiny Brožové se navíc postupně stala hlavní hvězda Soukupovy TV Barrandov. Kromě jiného měla vlastní pořad Exkluziv Kateřiny Brožové, hrála v seriálech Ona a on, Stopy života a Doktorka Kellerová a objevovala se na titulních stránkách Soukupových magazínů. Mělo se však za to, že si tím uzavřela cestu ke spolupráci s jinými televizními stanicemi.



Pravdu o vztahu přiznala až v roce 2014. „Tehdy dorazila se Soukupem na koncert v pražské Státní opeře a vypadali jako reklama na lásku,“ napsal časopis Vlasta. V roce 2016 prý podnikatel dokonce poklekl a požádal ji o ruku. Na svatbu ale nikdy nedošlo.

Podle některých zpráv k rozchodu přispěl i fakt, že Jaromír Soukup byl přistižen, jak se líbá s vizážistkou Simonou Zemanovou, která se Kateřinu Brožovou předtím dokonce osobně starala.

„Náš vztah trval asi šest let, a jak se někdy stává, nakonec jsme se zkrátka názorově rozešli. Bylo velmi těžké oddělit soukromí a práci, ty rozdílné názory se do našeho vztahu promítaly,“ vysvětlila později Deníku Kateřina Brožová.

Pár se rozešel zřejmě v roce 2018 a na jaře 2019 herečka v jednom rozhlasovém pořadu přiznala, že je volná.

Vztah prý prozradil bývalý partner

V roce 2020 se Jaromír Soukup zhlédl v další blondýnce z umělecké branže a navázal vztah se sopranistkou, modelkou a expartnerkou hudebního bosse Františka Janečka Terezou Mátlovou.

U Janečka však tento vztah vyvolal nelibost a sám prý média o novém vztahu Mátlové informoval. Údajně mu vadilo, že se jejich dcera Emily Ann příliš často setkává s novým partnerem své matky.

František Janeček měl oko na talenty. Michalu Davidovi svým nápadem změnil život

Podle některých informací však Janeček reagoval i na to, že se v té době na něj Jaromír Soukup ve svých pořadech na TV Barrandov zaměřoval, podroboval kritice jeho projekty a znevažoval jeho působení v české kultuře a showbyznysu.

Krásná operní pěvkyně a muzikálová herečka s mediálním magnátem nakonec vydržela jen čtyři měsíce.

Dvě mediální hvězdy spolu nevydržely

Ani herečka, ani zpěvačka, ani blondýnka. Nejbouřlivěji propíraný vztah navázal Jaromír Soukup před dvěma lety s modelkou a influencerkou Agátou Hanychovou. Jedno měli společné: mediální pozornost jim nebyla cizí.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup se dali dohromady v roce 2022, když se Agáta zúčastnila jednoho z mnoha Soukupových televizních pořadů.

Zpočátku tomu nikdo nemohl uvěřit. Zatímco se jejich fanoušci zotavovali ze šoku a média nevěřícně spekulovala o tom, jak dlouho jim vztah vydrží, nový superpár rozhodně neztrácel čas.

Jaromír Soukup dal své nové přítelkyni v TV Barrandov prostor pro její lifestyle cooking show nazvanou příznačně Agáta Jaromíra Soukupa a brzy se ukázalo, že dvojice už po třech měsících vztahu čeká miminko.

Agáta Jaromíra Soukupa:

Holčička Rozárka se narodila v dubnu roku 2023. „Agáta byla hrozně statečná. Když přijde na lámání chleba žena mnohdy prokáže větší statečnost než chlapi,“ svěřil se po porodu Jaromír Soukup. Rozárie byla jak třetím dítětem Agáty Hanychové, tak třetím dítětem Jaromíra Soukupa.

Agáta Hanychová o svatbě s Dopitou: Mirek vnesl do mého života klid

Už po čtyřech měsících se však nad jejich rájem začaly stahovat mraky a spekulovalo se o partnerské krizi. Dohady začaly po předčasném návratu Jaromíra z dovolené ve Španělsku, kde byl společně s Agátou a dětmi.

Navíc se Soukupova TV Barrandov i společnost Médea topící se v obrovských dluzích dostaly na konci loňského srpna do exekuce, a jako by to nestačilo, Jaromíra Soukupa zadržela policie kvůli údajnému užívání a držení drog.

Influencerka Agáta Hanychová byla partnerkou Jaromíra Soukupa asi rok a tři měsíce. Mají spolu dceru RozárkuZdroj: ProfimediaVelké psychické vypětí, kterým pár procházel, se na jejich vztahu podepsalo tak, že nevydržel. I když modelka zpočátku tvrdila, že si od sebe jen potřebovali odpočinout, brzy vyšlo najevo, že je konec.

Podnikatel prý svou špatnou náladu kvůli finančním problémům přenášel i na Hanychovou a její děti, proto se influencerka rozhodla, že je v takovém prostředí nenechá.

Objevily se také spekulace, že si mediální magnát znovu začal s Terezou Mátlovou, to však Jaromír Soukup odmítl.

Spory o dceru

Vztah skončil po jednom roku a třech měsících. Mezi bývalými partnery se brzy rozhořely spory kvůli péči o dceru Rozárii, ale pro Agátu bouřlivý rok nakonec přece jen dopadl dobře.

Sotva pár dní po rozchodu se Soukupem se totiž dala dohromady s otcem svého syna Kryšpína Mirkem Dopitou a už v prosinci byla svatba.

HYPE-CAST: Jaromír Soukup o TV Barrandov i o těžkých chvílích po rozchodu s Agátou:

Zdroj: Youtube

„To rozhodnutí padlo na konci prázdnin a nebylo rozhodně spontánní, jak si mnozí myslí. Promysleli jsme si to dopředu. Už v tom byly děti i plno jiných okolností a jsem rád, že to tak dopadlo,“ řekl pak Mirek Dopita Deníku.

Kdo je Soukupova nová přítelkyně?

Už od podzimu se spekuluje také o novém vztahu Jaromíra Soukupa. Sám existenci nové partnerky nepopřel, ale ani nepotvrdil.

„Já žiju svůj život dál. A samozřejmě, že ženy v něm hrají svoji roli. Vždycky hrály. Já ženy obdivuju a neumím si v dlouhodobém horizontu bez žen život představit, stejně jako naprostá většina mužů,“ uvedl Jaromír Soukup v lednu ve svém týdeníku Sedmička.