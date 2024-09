Zatímco lednový zápas Jaromíra Soukupa s youtuberem Alešem Bejrem na turnaji Clash of the Stars prošel hladce a bez jediného škrábance díky diskvalifikaci soupeře, hned zkraje tohoto týdne dostal Soukup strašlivou nakládačku. Někdejší mediální magnát je na aktuálních fotografiích k nepoznání: má zlomený nos, monokly velikosti dlaně, ruku v sádře a několik tržných ran v obličeji. A dění v Suchdole dále nabírá na obrátkách.

Adresa domu Agáty Hanychové v pražském Suchdole není pro místní policejní hlídky žádnou neznámou: podle společenských médií už několikrát přihlížely pokusu o naplnění střídavé péče o nejmladší z rodu - roční slečnu Rózu Soukupovou. V pondělí odpoledne se ovšem k mužům zákona musela přidat i záchranka.



Za vrátky na pozemku domu se servali jako koně pětapadesátiletý doktor práv Jaromír Soukup, otec Rózy, a o dvanáct let mladší někdejší hráč amerického fotbalu, aktuální manžel Róziny matky Agáty a otec jejího nejstaršího syna Miroslav Dopita.

Kdo je kdo (a s kým)?

Ano, strom vztahů v suchdolském domě a okolí vypadá tak trochu jako inteligenční test. Koneckonců - dáma, kolem které se tato a podobné události točí, má v tomto směru potenciál na rozdávání. „Naměřili mi IQ v hodnotě 138 bodů,“ pochlubila se před časem Agáta Hanychová deníku Šíp.

Kdo koho napadl? Kdo je viník a kdo poražený? A půjde někdo sedět? Pokračování velké suchdolské telenovely momentálně baví, zajímá a vášnivě zaměstnává jak armádu „holčiček“, které oddaně sledují instagramový účet Agáty Hanychové (je jich rovných 398 tisíc, takové malé Brno), tak zjevně i pár právníků.

Většinu sympatií sklízí Agáta

Sympatie početného publika se momentálně dost výrazně kloní k Agátě.

„K celé věci uvádím pouze to, že to byla naopak naše rodina, která byla napadena, a Mirek ji jen bránil,“ napsala modelka na svůj Instagram s tím, že věc je nyní předmětem vyšetřování. Tohle její formální instagramové vyjádření ve smyslu, že zbitý Soukup napadl její rodinu a mladý lev Dopita ji jen chránil, olajkovala i slavná česká advokátka Klára Long Slámová.

Sledovaný společenský web, který novomanželům Dopitovým nedávno zaplatil šestimístnou částku v korunách za fotografie z jejich nečekané romantické svatby, pak cituje pražského právníka Jakuba Drábka, který naráží na boxerskou minulost pána středního věku Soukupa a vidí v ní okolnost hodnou zřetele: „Pokud je jeden z nich zkušený boxer, pak by to mohl být problém. Jeden můj známý kdysi dostal trestný čin nepřiměřené obrany poté, co ho napadla skupina agresorů a on je coby zkušený karatista lidově řečeno srovnal do latě. V momentě, kdyby se prokázalo, že agresor je trénovaný bojovník, mu to každopádně může přitížit,“ řekl advokát Drábek specializovaný na rodinné právo.

Holčičky v akci

Emocionální podporu suchdolskému rodinnému klanu pak zhusta vyjadřují i zmíněné holčičky, jak říká Agáta svým sledujícím na Instagramu, na němž se lze dočíst slova podpory „statečné matce tří dětí“ typu: „Asi vím, že to bude blbé, ale mně se líbí, jak je Soukup dobit a pan Dopita jen ten kousanec na ruce. Máte skvělého manžela, klobouk dolů před ním. A vy jste Aguš skvělá mamka a žena,“ napsala například jedna z komentujících.

Co dáváš, to se ti vrací

Ne u všech má ovšem pondělní brutální bitka dvou kohoutů, o nichž sama majitelka domu nedávno řekla, že ji všichni prostě jen stále milují, pochopení.

„Asi nepopulární názor mezi holčičkami, ale kdybys netahala neustále ven nějaké drby, nepomlouvala na svém HH (Agáta má podcast na Hero Hero, pozn. redakce) a nepíchala do lidí, bylo by to možná jinak. Co dáváš, to se ti vrací. BTW. nacpat mezi zdrcené stories a příspěvky xy reklam na placebo Cellublue a Trendyshit, wow,” napsala k poslednímu postu na Agátině Instagramu Jana.

A k rozčarovaným lze přiřadit i další: „Opravdu zajimavá sociálni sonda - spousta lajků holčiček u schvalování zbitého chlapa a obdivováni chlapíka (odsouzeného dealera), co kopal na zemi do člověka o 15 let staršího. Nevím úplně, jestli to vypovídá o stavu společnosti nebo jen „holčiček”,” přidala Petra.

Útěk na Bali

Posledně citovaná autorka instagramového komentu naráží na minulost aktuálního otce rodiny Miroslava Dopity, kterému právě nedávno skončila pětiletá podmínka za obchod s drogami.

„V období od 3. 5. 2011 do 3. 8. 2013, umožnil zřídit indoorovou pěstírnu konopí, do které také občas docházel, vědom si toho, že je v ní neoprávněně pěstováno konopí, a že z této rostliny byla po jejich sklizni usušením jejich vrcholků a listů získávána marihuana a následně distribuována,“ stojí v rozsudku nad Miroslavem Dopitou, který se objevil na internetu.

Miroslav Dopita před spravedlností tehdy na několik let zmizel na Bali.

Zaručené zprávy za šest eur

Při všech zajímavých postavách a událostech kolem suchdolské vilky není divu, že placená platforma Herohero Agáty Hanychové a Ornelly Koktové patří podle webu časopisu Glanc k pěti momentálně nejúspěšnějším a nejsledovanějším.

„Řeší aktuální témata nejen ze showbyznysu. Jejich podcast s názvem Agáta a Ornella si za krátkou chvíli oblíbilo mnoho lidí, kteří si chválí především to, jak jsou dámy vtipné. Agáta s Ornellou mají na Herohero přes 6 500 odběratelů, kteří měsíčně zaplatí 6 eur,“ píše iGlanc o projektu, kde lze za pěkných 150 korun českých měsíčně exkluzivně prožívat životy cizích lidí.

U pondělního brutálního incidentu v Suchdole byly přinejmenším dvě děti: mrňavá Róza a podle hojně citované Veroniky Žilkové i Dopitův a Agátin třináctiletý syn Kryšpín, který prý bitku natočil na telefon.

A právě kvůli Rozárce se ve středu k domu Agáty Hanychové vrátila policie. Jaromír Soukup ve velmi zuboženém stavu se tam marně domáhal vydání své dcery, o kterou se má v rámci soudem určené střídavé péče v těchto dnech starat. Nedočkal se a přivolal proto policii. Drama pokračuje.