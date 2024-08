Seriálová dvojčata z Beverly Hills 90210 Brandon a Brenda v dobách největší slávy. Jason Priestley, představitel Brandona Walshe, slaví 55. let. Shannen Doherty, která si zahrála jeho sestru Brendu, zemřela na rakovinu letos v červenci.

V 90. letech diváky k televizním obrazovkám po celém světě doslova přikovaly příběhy teenagerů - postav ze seriálu Beverly Hills 90210. Jednou z nejvýraznějších postav seriálu byl Brandon Walsh, kterého ztvárnil charismatický Jason Priestley. Herec 28. srpna 2024 slaví 55 let.

Jason Priestley se narodil 28. srpna 1969 ve Vancouveru. Jeho herecká kariéra začala v 80. letech, ale skutečný profesní průlom přišel až s rolí Brandona Walshe v seriálu Beverly Hilly 90210.

Brandon byl správňák, který byl vždy připraven pomoci svým přátelům a rodině, a tak se brzy stal velmi oblíbenou postavou. Stejně tak šlo o velmi sympatického a pohledného mladíka, který uhranul nejednu dívku i dámu. Řadu teenagerovských pokojů proto zdobily plakáty s Brandonem Walshem, které byly cenným kouskem z prostřední dvoustrany časopisů typu Bravo.

Nejen herec, ale i producent Beverly Hills 90210

Jak připomenul britský zpravodajský web The Mirror, posatava Brandona vydržela v Beverly Hills až do jeho deváté série z celkových deseti sérií.



„Tekly mu slzy, když seriál opouštěl. Ale vrátil se alespoň do posledního dílu celého sériálu,“ uvedl web The Mirror. Jason Priestley se jako Brandon Walsh totiž opravdu v závěrečné desáté sérii vrátil aspoň do posledního dílu.

Hvězdná sestava hlavních postav seriálu Beverly Hills 90210.

Ve skutečném životě herec Jason Priestley nadále pracoval i jako výkonný producent až do konce slavného seriálu v roce 2000. Jen pro připomenutí, první díl měl premiéru o 10 let dříve.

„Poté se Jason Priestley objevil v řadě pořadů včetně sitcomu Co mám na tobě ráda, v detektivním seriálu Beze stopy, v sitcomu Jmenuju se Earl i seriálovém hitu Jak jsem poznal vaši matku,“ doplnil the Mirror.

Ze soukromého života Jasona Priestleyho

Ze soukromého života Jasona Priestleyho se například ví, že se herec v květnu 2005 oženil s maskérkou Naomi Lowde a mají spolu dceru a syna.

Jason je velkým milovníkem řízení závodních aut, což bohužel vedlo i k ošklivému zranění na Kentucky Speedway v srpnu 2002, když narazil do zdi v rychlosti přesahující 200 kilometrů v hodině, jak připomenul například lifestylový web US Magazine.

V roce 2015 měl herec další nehodu, když spadl z koně při natáčení seriálu The Code.

V seriálu Beverly Hills 90210 s Brandou a Dylanem.