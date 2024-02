Psala se polovina sedmdesátých let, když mladý herec Jeff Bridges přijel s filmovým štábem do Montany natáčet film Ranč Deluxe. Do filmového světa snímek velkou díru neudělal, ale jeho vznik obrátil Jeffův svět vzhůru nohama.

Jeff Bridges a Susan Gestonová | Foto: Profimedia

Natáčelo se v malém městečku Paradise Valley, kde upoutala hercovu pozornost místní servírka Susan Gestonová. Bylo jí jednadvacet let a v restauraci si vydělávala na studia. „Jakmile jsem ji uviděl, nemohl jsem z ní spustit oči. Úplně mě okouzlila, a to i přesto, že měla zlomený nos a pod očima monokly. Ten kontrast krásy a zranění byl fascinující,“ popisoval později herec, kterému se tento okamžik zaryl do paměti.

Podívejte se na úžasnou love story manželů Jeffa Bridgese a Susan Geston:

Zdroj: Youtube

Odmítnutí

Požádat Sue o schůzku ovšem nebylo jednoduché a ona mu to ani trochu neusnadnila. Když sebral odvahu a přece jen se jí zeptal, odpověď zněla: „Ne, děkuji, ale nebojte, tohle je malé město, určitě se ještě potkáme,“ přiznal herec, jak to měl v začátcích těžké pro magazín Country Living. Sue měla pravdu. Naštěstí se objevila na dotočné, tedy party, kde se slaví dokončení filmu. Tam s Jeffem protančila celou noc a zamilovaný herec si získal srdce mladé studentky navždy. Z Montany se Susan stěhovala za hercem do Malibu.

Nechtěl se ženit

Je ale pravda, že jejich vztah měl trochu namále. Herec totiž přiznal, že příliš váhal se svatbou. Nebyl přesvědčený, zda manželství zvládne, a hlavně se bál přijít o svou svobodu. Susan to vycítila. Proto Jeffovi sdělila, že sice ví, jak ji on miluje, ale současně sama vidí, že se nechce ženit, takže… Odjíždí zpět do Montany, protože cítí počínající tikot svých biologických hodin a chce být s někým, kdo touží založit rodinu. Žádné ultimátum, jen mu oznámila svůj plán.

První rande herců Hawnové a Russella byl pořádný odvaz. Zatkla je policie

Myšlenka, že by Susan ztratil, byla pro Jeffa neúnosná. Ihned poklekl a požádal ji o ruku. Brali se o víkendu, 5. června 1977. Od té doby jsou spolu, letos to bude již čtyřicet sedm let. Mají tři krásné dcery; první se čtyři roky po svatbě narodila Isabelle, poté Jessica a nakonec Haley. Díky Isabelle se manželé stali již dvojnásobnými prarodiči. Ani jedna z dcer nejde v otcových hereckých šlépějích. Jedna natáčí podcasty, druhá sdílí s otcem nadšení pro hudbu a třetí je interiérovou designérkou.

Jeff Bridges si pochvaloval, jak je rád, že se oženil. Nikdy svého rozhodnutí nelitoval, a i když sám sebe před svatbou tajně ujišťoval, že když to nebude ono, rozvede se, nikdy ho takové myšlenky nenapadly. „Manželství jedny dveře zavřelo, ale otevřelo nespočet dalších a s tolika zážitky, které bych bez něj možná nikdy nepoznal,“ prohlásil herec pro Good house keeping magazín. Jeho žena, která se také věnovala herectví, ale zabrousila i do filmové produkce, byla celý život jeho největší fanynkou a podporovatelkou.



Nahrává se anketa ...

Vzájemná podpora

Podporovala ho i ve chvílích, které nebyly snadné. Naposledy před třemi lety, kdy si Jeff našel nádor a ukázalo se, že je obřích rozměrů a zhoubný. Doktoři diagnostikovali rakovinu mízních uzlin a lymfatické tkáně. Podstoupil chemoterapii a v okamžiku, kdy bylo jeho tělo nejslabší, přišel covid-19.

Dcera Isabelle se podělila o krásnou rodinnou fotografii:

Herec prohlásil, že proti covidu mu přišla rakovina jako nic. Pět měsíců se léčil v nemocnici. Nakonec vše překonal a dokonce uvedl, že se nádor zmenšil na velikost kuličky. Bez podpory milující ženy a rodiny by pro něj bylo vše náročnější. Tentokrát si mnohem více uvědomil, že má doma poklad.

Tajemství úspěchu

A jejich recept na dlouholetý spokojený vztah? Jaké kouzlo je drží spolu téměř padesát let, a ještě ke všemu zamilované? „Důležité je najít si na sebe vždycky čas. Jsme každý úplně jiný, ale místo toho, abychom si to měli za zlé, oslavujeme jinakost toho druhého a vzájemně se respektujeme. Zajímá nás, po čem ten druhý touží, co chce,“ vysvětlil herec.