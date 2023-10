Jiřího Buriana, kterého fanoušci znají jako Kapitána Dema, si pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc.cz Adéla Nosková do svého dalšího dílu podcastu Backstage. Známý producent Jiří Burian kromě jiného prozradil, jak se mu podařilo sladit roli zpěváka a obchodníka, proč chodí na rozhovory jako Kapitán Demo nebo komu pomohl nastartovat kariéru.

Jiří Burian přijal pozvání do podcastu Adély Noskové Backstage | Foto: se svolením Jiřího Buriana, iglanc.cz

Na setkání s novináři chodí Jiří Burian v kostýmu. Proč? „Bez kostýmu se mi špatně přepíná. Na setkání chodím oblečený podle toho, jestli chtějí dělat rozhovor s Kapitánem Demo nebo s Jiřím Burianem,“ říká host redaktorky Adély Noskové v novém podcastu Backstage, kde také prozradil, proč občas na svou roli kapitána nadává nebo kolik kapel měl.

Komu pomohl Jiří Burian nastartovat kariéru? „Moje první jméno, které šlo z nuly do maxima, byla Emma Smetana. Pak je spousta těch, kteří nejsou až tak vidět. A dost je jich i ze Superstar. Taky jsem pracoval se známými zpěváky na jednorázových singlech. Byl mezi nimi třeba Tomáš Klus, Berenika Kohoutová nebo teď čerstvě pracuju s Evou Burešovou,“ svěřil se Jiří Burian.

Podívejte se na klip Zlatíčka:

Zdroj: Youtube

Adélu Noskovou zajímalo i to, kolik měl projektů a kolik kapel to bylo? „Spíš to počítám podle alb, teď dělám 34. desku,“ vysvětlil producent.

„Neberu hudbu až tak vážně, moc mě baví rčení ‚Z čeho si nemůžu dělat srandu, nemůžu brát vážně‘. Bavím se pestrostí žánrů a je období, kdy si užívám více jeden styl hudby, pak dělám jiný. Už to ale nepřeháním jako dřív, projekty si pečlivě vybírám a vážím si svého času. Teď budu dělat sólo, chci vystupovat jako one man show, jedná se o elektronický projekt Careless Kid,“ dodal.

Jde sladit roli zpěváka a obchodníka?

„Už od začátku jsem věděl, že obchod k tomu tak nějak patří, studoval jsem ekonomku, kde byl i management. V muzice využívám svůj smysl pro dobré načasování, co kdy vydat, jak to udělat a prodat. Baví mě tenhle komplexní balíček, který k hudební branži patří. Ale myslím si, že to spousta lidí u nás podceňuje. Stejně důležité jako tvorba, je pro kapely a interprety najít tým, který jim udělá dobrý design,“ vysvětlil hudebník.

Co Kapitán Demo dal a co vzal

„Kapitán Demo mi vzal trochu té umělecké svobody. Původně jsem měl v plánu dělat úplně jinou muziku. Ale teď jsem rád, protože je to v podstatě něco, co na jedné straně lidi potřebují - něco ujetýho. Na našich koncertech se fanoušci uvolní, pobaví se a odnesou si zážitek. A to je teď možná víc než nějaký zadumaný poloalternativní umění, ačkoli i to je důležitý a nechci to bagatelizovat,“ přiznal se Jiří Burian.

Jaká změna čeká postavu Kapitána Dema, jak Jiří Burian bojuje se svou váhou a věčným jojo efektem? Kterého zpěváka má na těle jako kérku a co pohledávaly v šatně Kapitána Dema želvy a koně? To a mnoho dalšího se dozvíte v novém podcastu Backstage.