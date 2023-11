Jiří Dvořák je vítězem soutěže StarDance a divákem sobotních tanečních večerů. V rozhovoru pro časopis Story prozradil, kdo ho letos překvapil a komu drží palce. Před pěti lety herec během soutěže zhubnul dvanáct kilo. V publiku mu pravidelně fandila dcera Anna. Na tátu mohla být právem pyšná, stal se králem tanečního parketu. Umělecké srdce Jiřího Dvořáka však patří především divadlu, hraje v pražské Viole.

Herce Jiřího Dvořáka znají diváci nejen ze StarDance a z divadla. Zahrál si také v seriálu Hlava Medúzy. | Foto: Deník/Attila Racek

Před lety svedla Jiřího Dvořáka a Jiřího Langmajera na karlovarském filmovém festivalu dohromady náhoda. Jelikož do té doby společně nepracovali, napadlo je zkusit něco vytvořit. O pár měsíců později vybral Jiří Langmajer hru Anděl v modrém. Když s Jiřím Dvořákem začali zkoušet, zjistili, že jim to spolu ladí. Ve Viole spolu úspěšně hrají už šestým rokem.

S Jiřím Langmajerem šlo o náhodné setkání, vznikla z toho spolupráce. Jak moc váš život ovlivňují náhody?

Říká se, že náhody neexistují. Jiřina Jirásková kdysi náhodou viděla přenos z brněnského divadelního představení Brouk v hlavě, ve kterém jsem hrál. Můj výkon se jí líbil.

Když se mi poté naskytla příležitost, hrát v Divadle na Vinohradech, měl jsem náhodou v divadle v Brně volný turnus. Všechny tyto okolnosti mohou být náhody, nebo také nemusí.

Jiří Langmajer a Jiří Dvořák v divadelním představení Anděl v modrém. Zdroj: se souhlasem Viktora Kronbauera

Náhoda může otevřít dveře, ale práce na projektu už zadarmo není. Bylo zkoušení s Jiřím Langmajerem náročné?

Ve skutečnosti ani ne, jelikož nás to oba bavilo. Celá hra se čte. Díky tomu odpadly obvyklé herecké nervy a obavy, že vám vypadne text nebo na něco zapomenete. To je také jeden z důvodů, proč jsem přestal hrát divadlo – psychicky jsem to už nedával. Ale tato spolupráce byla opravdu příjemná. S Jirkou jsme si sedli hned od začátku. Troufám si říct, že oba umíme partnerovi naslouchat, což udělalo spolupráci o to radostnější.

V roce 2018 jste se zúčastnil taneční soutěže StarDance. Zároveň jste ji i vyhrál. To už zadarmo určitě nebylo…

Na StarDance vzpomínám jako na úplné peklo. Paradoxně se ale na tento pořad hrozně rád dívám. Následujícího ročníku se zúčastnila moje taneční partnerka (Lenka Nora Návorková pozn. red.). Tančila s Miraiem Navrátilem. Letos je partnerkou Marka Adamczyka.

Pro ty, kdo StarDance procesem neprošli, je těžké pochopit, o jakou šílenost se jedná. Zároveň tam ale člověk potká spoustu skvělých lidí a dozví se něco o sobě – co dokáže vydržet, kde má své limity. Mám formát StarDance rád, je to noblesní pořad. I když se jedná o dvanáctý ročník, pokaždé to má své kouzlo.

Poznal jste své limity?

Zhubl jsem dvanáct kilogramů. Během tréninků, které trvaly šest až sedm hodin denně, jsem si často říkal, že to už nevydržím, že to nejde. Ze začátku je to úplný peklo, zejména pokud na takovou zátěž nejste zvyklí – tělo neví, co se děje. Ani psychická zátěž není zanedbatelná.

Jiřího Dvořáka podporovala během celé soutěže StarDance dcera Anna. Nechyběla v publiku během přímých přenosů.Zdroj: Profimedia

Pamatuju si, že během druhé poloviny soutěže, po večerním tréninku, jsem jel domů autem. Zastavil jsem na benzince, abych si koupil něco k jídlu. Když jsem se vrátil zpět do auta, přišlo mi, že je něco špatně. Sedl jsem si na zadní sedadlo, místo abych usedl za volant. Takové bizarní situace se během StarDance dějí.

Býval jste během vyřazovacích kol nervózní?

Musím přiznat že jsem nervózní docela byl. V každém ročníku se všichni shodnou na tom, že nikdo nechce vypadnout jako první. To bolí asi nejvíc. Když se soutěž blížila ke svému závěru a zbývala poslední tři kola, mou nervozitu vystřídala spíš lhostejnost. V těch posledních kolech jsem si už vážně přál, ať to skončí. Čím víc se blížilo finále, tím víc mi bylo všechno jedno. Rozhodně jsem nebyl jako žokejové, kteří před cílem pobízí koně bičíkem a hecují ho k nejlepšímu výkonu. (smích)

Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na svou účast ve StarDance.

Zdroj: Youtube

Nakonec jste se i s tímto přístupem dostal do finále.

Když jsme na konci večera stáli vedle dalšího nejlepšího páru, Pavly Tomicové a tanečníka Marka Dědika, byl jsem přesvědčený, že vyhrají oni. Moderátoři zcela nečekaně vyhlásili nás a Lenka se rozplakala. Já si v tu chvíli uvědomil, že budu muset mluvit před celým národem. Z toho jsem měl strach. Nejsem žádný řečník, trochu jsem se bál, že se ztrapním. Ale zvládl jsem to.

Udržel jste si po StarDance kondičku?

Po skončení soutěže jsem si s Léňou udržoval kondici tancem. Jezdili a tančili jsme na řadě akcí ještě celý následující rok. Pak přišla pandemie a naše taneční setkání musela ustoupit. Zůstaly krásné vzpomínky. Díky účasti v soutěži jsem získal alespoň trochu povědomí o tom, co tanec ve skutečnosti znamená.

Prozradíte, kdo je ve StarDance vaším favoritem?

Samozřejmě fandím Lence, což je přirozené. Letos tančí s Markem Adamczykem. Kdo mě opravdu překvapil, je Iva Kubelková. Všem přeju hodně štěstí, a ať se jim vyhýbají zranění. Ve StarDance je k tomu neustále hodně blízko.