KVÍZ: Jiří Korn slaví 75. narozeniny. Jak dobře znáte jeho uměleckou kariéru?

V pátek 17. května oslavil významné životní jubileum zpěvák Jiří Korn. Jeho kariéra zasáhla do oblasti hudby, tance i herectví. Je oceňován pro všestranné schopnosti, originalitu a profesionální přístup ke každému uměleckému výkonu. Rád také propaguje moderní trendy. Letos byl uveden do Síně slávy hudebních Cen Anděl. Co vše o něm víte?

