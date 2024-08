V minulosti jste rád cvičil. Je tomu tak pořád?

Cvičit musím! Když si totiž člověk zacvičí, vyplavují se mu hormony štěstí. V mém případě je to navíc nutné. Celý život jsem byl zvyklý cvičit, takže by mi to hodně chybělo. Chybí mi tenis, protože nemůžu pořádně chodit. Člověk by měl být ve stáří pořád v pohybu a stále se o něco zajímat. A pokud je to možné, měl by dělat, co má rád.

Pořad Nikdo není dokonalý, který Jiří Krampol moderoval, byl ve své době fenoménem:



| Video: Youtube

Stále se věnujete práci a vystupujete před lidmi?

Ano. Vzpomeňte třeba na Karla Gotta, když byl nemocný, pořád se snažil a chtěl vystupovat. Pro nás umělce je to hodně důležité a nabíjí nás to energií. Když slyším reakci publika, vím, že ještě jsem… Když člověk sedí doma zavřený a na všechno kašle, je to hodně špatné.

Zmínil jste, že na televizi vás moc koukat nebaví. Líbí se vám alespoň některé současné seriály či pořady?

Na televizi koukám opravdu málo. Mám ji spíš jen jako kulisu. A abych řekl pravdu, třeba seriály vyloženě nesnáším. Mě spíš zajímají dokumenty, životopisy amerických hvězd, anebo nějaký dobrý film.

Když dávají v televizi něco, v čem jste se objevil, aktuálně třeba Malý pitaval z velkého města, díváte se?

Někdy se na kousek podívám, dělám to ale jen z nostalgie. Chci se podívat, jak jsem vypadal nebo jestli to nebylo blbý. (smích) Pořad Nikdo není dokonalý opakují několikrát denně a v televizi běží už přes dvacet let. Nechci, aby to vyznělo jako vytahování, ale v roce 2003 sledovalo pořad Nikdo není dokonalý dva miliony tři sta tisíc diváků, což se nikdy nikomu nepovedlo a už asi nepovede.

Na to musíte být náležitě pyšný.

Sledovanost měl podobnou jako zprávy. Byl to obrovský úspěch. Potom pořad ale uťali. Zrovna nedávno jsem četl, že bude podobný pořad moderovat Martin Dejdar a že mi ho ukradl. On mi nic neukradl! Dejdar je výborný. Vůbec nic proti němu nemám, naopak mu moc fandím.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Jiří Krampol nedávno pokřtil nové CD.

Asi vás mrzí, že tehdy pořad Nikdo není dokonalý zrušili?

Ano, mrzí. Dodnes nechápu, proč se musí rušit něco, co funguje. Jeho sledovanost byla opravdu vysoká. I po tolika letech dávají Nikdo není dokonalý v televizi, stále ho opakují a sledovanost je pořád vysoká. Pro televizi je to výhoda, protože si do toho dají reklamy. Konec Nikdo není dokonalý mě mrzel, dělal jsem ho čtrnáct let. Občas se tedy na reprízu v televizi podívám a zavzpomínám, jaké zajímavé hosty jsem tam míval.

Pravdou je, že jste se při natáčení setkal s řadou nejrůznějších osobností.

Měl jsem tam třeba i politiky napříč politickým spektrem, aby to nevypadalo, že snad fandím nějaké straně. V žádném případě ani dnes žádné straně nefandím, s politikou nechci mít nic společného. To je totiž nejhorší věc, kterou může herec udělat, když se začne motat kolem politiky.

Na co se těšíte teď, v nejbližší době?

Budu určitě spolupracovat na nějakých dalších CD. Před časem totiž vyšlo naše CD s názvem S country na cestách aneb Nejsem lásko dokonalý. Na něm zpívám já, Bea Albrecht a další interpreti. Pak připravuji jeden projekt, ale o něm zatím nechci mluvit, protože je ve hře otázka peněz a já to nechci zakřiknout. V dnešní době je vše v tomhle směru opravdu dost těžké. Nicméně se těším na všechno, co mě ještě čeká, a doufám, že budu moct dělat svým fanouškům radost.