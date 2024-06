Jiří Krampol se teprve před několika dny přestěhoval do pražského domova s pečovatelskou službou. Oblíbený herec se v otevřeném rozhovoru pro Denik.cz svěřil, co se mu v novém bydlení líbí, jak se o něj starají a zároveň se ostře ohradil proti lžím, které se už nějakou dobu šíří o jeho zdravotním stavu. Také přiznal, že se mu stýská po pejskovi.

Před nedávnem jste se přestěhoval do domova s pečovatelskou službou. Jak se vám tu líbí?

Neskutečně jsem se na to těšil a jsem mile překvapený. Zaprvé se mi tu moc líbí a zadruhé jsem nadšený lidmi, kteří tu pracují. Ještě bych chtěl říct, že předtím v médiích omylem uvedli, že ten byt má 21 metrů čtverečních, ale ve skutečnosti má 27 metrů čtverečních. Paní ředitelka mě na to upozornila, já jsem to nevěděl a vznikla mylná informace.

Jiří Krampol rád vtipkuje. Stejně tak tomu bylo i v pořadu 7 pádů Honzdy Dědka:

| Video: Youtube

Vypadá to, že jste tu spokojený…

Je to tu opravdu hezké, útulné, přesně to, co potřebuji. Na co nějaký velký byt? Jsem starý a nepotřebuji pět pokojů. Když byly děti malé, mělo to cenu, ale když jsem sám, nepotřebuji chodit někam přes tři pokoje. To je zbytečné. Vzal jsem si sem i spoustu svých oblíbených předmětů a fotografií, které mám rád.

Vidím tu i plyšového pejska.

Toho jsem dostal od jedné Američanky z Texasu. Je to plyšový jorkšírský teriér. Mám totiž takového pejska. Jmenuje se Žanynka a je jí už sedmnáct let. Momentálně ji hlídá má kamarádka. A ten plyšový pejsek má být právě kopie mé Žanynky, aby mi ji připomínala.

Vídáte se se Žanynkou?

Jistě! Zrovna za chvíli by mě měla kamarádka s Žanynkou navštívit. Moc se mi po ní stýská, ale vím, že je o ní dobře postaráno. Chybí mi ale opravdu hodně. Je to takový mazlíček. Když jsem přišel domů, tak jsem si sedl, Žanynka na mě skočila, lehla si mi na nohy a chtěla, abych ji drbal. Byl to náš rituál.

Naštěstí je tu ale hodně lidí, takže tu nebudete sám…

Přesně tak. Navíc tady nemám pocit, že bych si připadal jako důchodce. Spíš se tu cítím, jako bych byl v lázních nebo na dovolené.

S čím vším vám tu personál pomáhá?

Třeba mi dávají léky, protože jich mám hodně. Nosí mi obědy. Vyperou mi. Nakupují mi, když je potřeba. Prostě je o mě hezky postaráno. A všichni jsou tu na mě moc milí.

Proč jste se stěhoval?

Opustil jsem byt v centru Prahy. Byl to krásný byt. Ale co tam? Jak už jsem říkal, beru hodně léků a když jsem žil sám, byl to někdy problém. To jsou takové starosti, které člověk nerad řeší. Tady je ta péče perfektní a nemusím se o tyto věci starat.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Jiří Krampol se rád baví.

A co na váš příchod říkali místní? Určitě vás poznávají.

Zatím jsem tu krátce, ale personál je bezvadný. Samozřejmě jsem se nabídl, že jakmile tu bude jakákoli kulturní činnost, mile rád a bez jakékoli vypočítavosti se zúčastním a třeba vystoupím. Udělám to pro dobrou věc. Už jsem si tu ale povídal i s místními, co tu také bydlí a bylo to moc příjemné.

Je dobře, že se vám daří. Jednu chvíli se psalo, že jste na tom zle.

Víte, doktoři chtějí, abych více odpočíval, ale nevydržím jen tak sedět a koukat na televizi, mě to nebaví. Potřebuji pořád něco dělat. Nedávno jsem měl dvě představení v Plzni, bylo vyprodáno a lidé řvali smíchy. To mě naplňuje. Copak takhle vypadá člověk, který umírá? Já jsem aktivní. Můžu chodit, cvičím. Akorát jsem starý, no… To je pravda. Ale co je na tom? Nejvíce ty lži, co se o mně píšou, štvou ty doktory. Protože někteří novináři si vymýšlejí nesmyslné diagnózy.

Také jste měl nedávno křest nového CD.

Ano, to je pravda. Bylo to úžasné. Křest našeho nového CD s názvem S country na cestách aneb Nejsem lásko dokonalý. Zpívám na něm já, Bea Albrecht a další interpreti. Jsou tam mé oblíbené písničky. Myslím, že by se to mohlo fanouškům líbit. Ten křest jsem si moc užil. Měl jsem tam spoustu kamarádů, tancovalo se a zpívalo. A zdálo se, že všichni, co tam byli, byli nadšení.