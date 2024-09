Není to tak dávno, co režisér, herec a scenárista Jiří Mádl představil svůj nový režisérský počin Vlny. Cesta snímku na filmová plátna ovšem nebyla jednoduchá a jeho občas přepadaly myšlenky, že režírování Vln vzdá. Nevzdal, a dobře udělal. Kromě práce se také s láskou věnuje svému synovi a snaží se být co nejlepším tátou.

V poslední době jste byl v jednom kole. Plánujete zvolnit?

Tak jasně. (smích) Volno se mi hledá hodně složitě. Člověk musí v mém případě strašně rychle zabookovat dovolenou a pak si ji uhájit. Letos už jsem na jedné dovolené byl, ale cítím se tak, že bych si dal ještě jednu. (úsměv)

Jiří Mádl před časem coby režisér exceloval s filmem Vlny. Už jen trailer k snímku vypadá lákavě:

O svém soukromí příliš nemluvíte. Můžete fanouškům alespoň prozradit, jak trávíte volné chvíle?

Snažím se být hlavně se svými blízkými. A když jich mám už dost, snažím se s nimi nebýt. (smích) Asi jako každý… Jsem samotář, takže je to se mnou trochu složité. Na to, abych si odpočinul, musím být hodně se svými blízkými, ale pak potřebuji být i sám. Což samozřejmě souvisí i s tím, že v rámci mé práce jsem mezi lidmi prakticky neustále.

Koncem roku 2022 jste se stal tatínkem, máte syna. Užíváte si otcovskou roli, je na ni čas?

Užívám si ji moc a jsem toho plný. Jsem především mazlicí tatínek. (smích)

Diváci mohou momentálně v kinech vidět film Vlny, k němuž jste napsal scénář a který jste i režíroval.

Film Vlny je o dvou bratrech, kteří jsou sirotci. Starší se stará o mladšího, dokonce ho má oficiálně svěřeného do péče. Zároveň si ovšem přeje, aby oba zůstali v bezpečí, žijí totiž v šedesátých letech. V té době měli lidé v živé paměti ještě léta padesátá, kdy se popravovalo a zavíralo. Každý by měl v tu chvíli opravdu raději zůstat mimo jakýkoli demokratický proud. Jenže starší bratr nastoupí v Československém rozhlase do Redakce mezinárodního života, která je symbolem demokratického proudu. Tím dostává sebe i bratra do velkého nebezpečí. Jak události postupují a demokratické smýšlení sílí, ti dva jsou v čím dál větším ohrožení.

Rozhodl jste se natočit film z konce 60. let. Zajímá vás historie?

Myslím si, že o historii se zajímám opravdu lehoulince nadprůměrně. Šlo tam spíš o jiné věci. Přečetl jsem si o oněch lidských osudech a šlo mi o pocity těch daných lidí. Vlastně mi bylo jedno, jaká tam je kulisa. Bylo mi zpočátku ukradené, jestli se vše odehrává v osmašedesátém, anebo se jedná o povstání v Mexiku.

Nicméně při psaní scénáře jste musel dohledat řadu faktografických informací…

Ano. Ve chvíli, kdy jsem se rozhodl odvyprávět konkrétní příběhy, jež nesly emoce, které jsem chtěl ukázat, bylo samozřejmě potřeba se do toho více položit. Člověk chce být věrný kulise. Dá se říct, že za dekádu, kdy jsem se touto tematikou zabýval, jsem se stal tak trochu expertem na danou dobu. (úsměv) Každopádně bych ze sebe nedělal nějakého extra historika…

Vzhledem k současné politické situaci na Slovensku vyvolal film Vlny mezi tamními diváky velké emoce. Co na to říkáte? Těší vás, že Slováci tento film tak ocenili?

Mě může těšit jenom jedna jediná věc. A to, bude-li statečným slovenským občanům dávat tenhle snímek nějakou naději a třeba i sílu, bude to fajn. Nic jiného mě na tom netěší…

close info Zdroj: se svolením Jana Hrdého zoom_in Jiří Mádl obsadil do svého filmu Vlny Jana Nedbala.

Film vznikal zhruba deset let a jeho zrod provázely různé komplikace. Měl jste chuť práci na něm vzdát a vrhnout se do jiného projektu?

To je jasné! Bylo to velmi složité, nastala spousta pádů. Myslím ale, že jsem nikdy nedošel k tomu, že bych tuhle práci chtěl vzdát. Nicméně jsem si říkal, že bych se například vzdal režírování Vln. Měl jsem občas myšlenky trochu si ubrat z toho boje, abych nemusel být hned v první linii. Nakonec jsem tuhle variantu pokaždé zavrhl, nikdy takové pochybnosti netrvaly moc dlouho. Zase jsem všechno chytil zpátky pevně do rukou a šel dál.

Do filmu jste obsadil i svého hereckého kolegu ze Snowboarďáků a Rafťáků Vojtěcha Kotka. Nabízí se otázka: to ze známosti?

Rozumím, že to tak mediálně může působit nebo že tohle někoho napadlo, ale my spolu jako herci netočili snad dvacet let. Takže pro mě už je ta spolupráce dávná historie, i když věřím, že v některých lidech pořád zůstává, ale ve mně vůbec. Chtěl jsem ho proto, že na roli perfektně seděl a je výborný herec. Tím to pro mě pocitově končilo.

Práce na filmu Vlny skončila. Na čem pracujete nyní?

Teď mě čekají tři hlavní role. Z toho dvě mám v Česku a jednu v zahraničí.

Co se týče režírování a psaní scénářů, rýsuje se něco?

Zatím není v plánu vůbec nic. (smích)

Film Vlny vás tedy značně vyčerpal?

No… Nepřipadám si, že bych byl zase až tolik vyčerpaný, abych nemohl dělat něco dalšího. Já bych i moc rád, ale teď prostě nemám žádný dobrý nápad. A navíc chápu, že po Vlnách, což je obrovský projekt, budou směrem ke mně i jistá výrazná očekávání.



Počítáte i s eventualitou, že by tento snímek mohl být také kritizován?

Víte, jsem v branži dvacet let… Zažil jsem obrovské úspěchy, ale i obrovské propadáky, takže je to úplně v pořádku. Ano, počítám se vším.