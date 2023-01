Na podzim ji však zradila záda a skončila v nemocnici. Zotavení jí pak zkomplikovala těžká chřipka.

„Lékaři mi doporučili věnovat zbytek letošní sezóny důkladné rekonvalescenci,“ citoval herečku web tn.cz počátkem tohoto roku. Jiřina Bohdalová se stáhla do ústraní a zrušila všechna svá představení, aby se mohla věnovat svému zdraví a odpočívat. „Herec musí být fit,“ komentovala nelehké rozhodnutí.

Gin Game magnetem pro diváky

Důkazem je i jeden z jejích zatím posledních divadelních projektů – role Fonsie v inscenaci Gin Game na prknech pražského Divadla Na Jezerce . Představení, v němž exceluje společně s Milanem Kňažkem trvá dvě hodiny, během kterých takzvaně nesleze z jeviště. Právě kvůli fyzické náročnosti roli nejprve zvažovala. Nakonec však kývla a Gin Game se od své premiéry v roce 2020 stala jedním z největších magnetů této pražské scény.

„Premiéra dopadla nad očekávání, ani jsme to nečekali. Dopadlo to výborně, tak jak jsme si to představovali asi jen v našich snech. S Milanem si společné hraní užíváme, nikdo nechce být lepší než ten druhý, je to takový ping-pong, herecký ‚ťukec‘,“ okomentovala své účinkování v inscenaci herečka pro Deník.

Jiřina Bohdalová: Kdybych věděla, kde beru energii, rozdávala bych ji

Milan Kňažko, který jí coby Weller v domě seniorů zdatně sekunduje, se na společné obsazení v Gin Game dobře připravil: „Když jsme začali hru Gin Game zkoušet, řekl jsem jí: Moc si tě vážím, mám tě rád a známe se léta. Kdyby byl mezi námi nějaký rozpor, domluvme se, že ty máš vždycky pravdu. Budu ti říkat komise a můžeš třeba i hlasovat, i když jsi sama. Prostě když bude problém, máš pravdu. A takhle to i vypadalo až na několik výjimek,“ popsal se smíchem Milan Kňažko v rozhovoru pro Český rozhlas. „Je to mimořádná herečka s velkým pochopením pro partnera. A taky je to dobrá hra. Končí úsměvně, ale i tak trochu smutně. Jako sám život“, dodal Milan Kňažko.

Divadlo na Bohdalku počká

V Divadle Na Jezerce herečka působí od roku 2005. „S Jiřinou jsem mluvil. Rád jsem ji slyšel a shodli jsme se, že nejdůležitější je její zdraví. Ujistil jsem ji, že její Divadlo Na Jezerce na ni počká. Věřím, že diváci závažnost situace pochopí a na svou Bohdalku také počkají,“ citoval web CNN Prima News principála Divadla Na Jezerce Jana Hrušínského.

„Věřím, že mi jaro vlije sílu do žil a s diváky se zase uvidíme,“ doufá Jiřina Bohdalová.

„Jiřina Bohdalová je výjimečná. Někdo je dobrý v divadle, jiný ve filmu nebo estrádě. Ona ve všem. Kdyby žila v jiné době a jinde, byla by jednou z nejslavnějších a nejbohatších hereček světa. Takový komediální talent by nemohl ujít pozornosti hollywoodských filmařů.“

Režisér Zdeněk Zelenka

Zatím naposledy se herečka objevila na veřejnosti vloni den před Štědrým dnem, a to na vánočním večírku pražského Divadla Broadway. Od té doby odpočívá a také přijímá návštěvy, jak přiznal Zdeněk Zelenka, který s Jiřinou Bohdalovou spolupracuje třicet let a je považován za jejího dvorního režiséra. „Věřím, že mi jaro vlije sílu do žil a s diváky se zase uvidíme,“ vzkázala svým příznivcům jedenadevadesátiletá herečka.

Jiřina Bohdalová se narodila 3. května 1931. V roce 1985 byla jmenována zasloužilou umělkyní, je držitelkou dvou Českých lvů za hlavní role ve filmech Nesmrtelná teta a Fany, desetkrát zvítězila v anketě TýTý, kde byla také uvedena do Dvorany slávy. V roce 2010 převzala cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra a o tři roky později ji prezident Miloš Zeman udělil Medaili Za zásluhy.

Herečka v roce 2021 oslavila 90. narozeniny:

Zdroj: Youtube