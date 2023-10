Standardní tance si Jitka Asterová „střihla“ naposledy před pětačtyřiceti lety v tanečních. Za pár dní se zúčastní soutěže, kde předvede, jak své dovednosti zvládla rozvinout během měsíčního tréninku. Bývalá gymnastka a krasobruslařka v rozhovoru pro časopis Story přiznala, že její pohybová paměť už není, jako bývala.

Dvakrát jsem byla v porotě Roztančeného divadla. Letos budu tančit v pražském finále, které se koná 15. října v Divadle na Vinohradech. Následně v listopadu odmoderuji finále v Městském divadle v Mladé Boleslavi,“ řekla pro Story Jitka Asterová. | Foto: se souhlasem Petra Chodury

Co musí mít, Jitko, váš taneční partner?

Samozřejmě smysl pro humor. Také musí být o hodně mladší, než jsem já. (smích)

Aby vám stačil?

Přesně tak. Aby to vůbec mohlo fungovat. (smích) Ještě se mnou musí mít velkou trpělivost. Má pohybová paměť už není, jako bývala. Všechny tyto aspekty Adam Jakubčík splňuje.

Jitka Asterová roztančí Divadlo Na Vinohradech po boku Adama Jakubčíka. Zdroj: se souhlasem Petra Chodury

Jste bývalá gymnastka a krasobruslařka. Bude i akrobacie?

Měla bych předeslat, že jsou tam mladší generace než já. Akrobatické prvky budou mít v sestavách všichni. Ze začátku jsem měla problém se základními kroky. Tančím waltz. Myslela jsem, že ho umím, což byl omyl. Já umím valčík a to je něco jiného. Netančila jsem od tanečních, takže téměř padesát let. Nechte se překvapit, zda akrobacii nakonec zařadím i já.

Jde vám tanec?

Když jsem byla oslovena, myslela jsem, že mi půjde. Dřív jsem chodila na diskotéky, věnovala se krasobruslení… Ale společenský tanec je velká dřina. S přirozeným pohybem nemá nic společného.

Jitka Asterová se obává, že waltz je pro ni příliš lehký.

Reprezentujete Divadlo Na Jezerce. Jste soutěžní typ?

V krasobruslení jsem nikdy nevyhrála. Byla jsem spíš na ocase. Soutěživá nejsem. Ráda bych se dostala do fáze, kdy se na to budu těšit. Chci si vše užít. V soutěži jsou o dvě generace mladší soupeři, soutěžit určitě nejdu. (smích) Vyhrát chce každý. Mým cílem je užít si to. V minulosti Roztančené divadlo vyhráli mladí, šikovní tanečníci. Já tam budu spíš jako taková barva navíc

Který tanec charakterizuje váš život?

Dřív to byla rumba a ča-ča. Teď se můj život blíží spíš waltzu, kdy plynu životem, užívám si ho. „Tančím“ životem bez velkých zvratů. Ovšem pozor! Tančit waltz je přitom podle mě daleko těžší než ona rumba a ča-ča.

Kdy naposled byl váš život „tanec“?

Pořádný tanec znamená, že život není nuda. Já se nenudila nikdy, ani během covidu. Můj život je pořád velký tanec!

Která z vašich filmových postav by měla největší šanci vyhrát Roztančené divadlo?

Určitě Milada ze Šakalích let. S Martinem Dejdarem spolu tančili rock and roll. A dokonce i nějaké zvedačky tehdy byly!