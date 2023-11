Zpěvačka Michaela Gemrotová si ještě v těhotenství vyslechla děsivou zprávu, že se její dcera narodí s hendikepem. Trpí spastickou triparézou. S manželem se proto rozhodli za účasti známých osobností včetně zpěvačky Jitky Boho spustit nadaci Anežka, která by měla pomáhat dalším dětem s podobným postižením.

Vaše kamarádka Michaela Gemrotová zažila noční můru všech budoucích maminek. Vy jste před rokem porodila druhého potomka, jak moc důkladná jste v těhotenství byla ve vyšetřeních?

Jsem obecně hodně citlivá a tehdy jsem byla přecitlivělá. Nechtěla jsem vynechat žádné vyšetření, naopak jsem si říkala, když mi hned neudělali fotku z ultrazvuku: Proč mi snímek neudělali? Nezanedbala jsem něco? Cokoli se mi nezdálo, jakákoli anomálie, hned jsem šla radši na kontrolu. Je lepší jít k doktorovi dvakrát a zbytečně než vůbec a třeba s následky.

Lišil se váš druhý porod výrazně od toho prvního?

Druhý porod byl úplně jiný, rychlejší. I průběh měl jiný. U Rosálky šlo všechno zcela přirozeně, u druhého porodu mi praskli plodovou vodu, čehož jsem se bála. Tedík byl na světě tři hodiny potom, co k tomu došlo. O to víc, bych řekla, to pro mě bylo bolestivé. Ale měla jsem epidurál, takže bolest nebyla taková, jako by byla bez něj. Měla jsem sílu se do toho opřít. A i když měl Tedík čtyři kila, zvládla jsem vše bez nástřihu. Po dvou hodinách jsem se zvedla a odešla do pokoje. Při druhém porodu jsem měla určitě více energie, klidně jsem pak mohla jít pracovat. (smích)

Jak se Rosálka s bráškou sžila?

Velmi dobře. Trošku jsem se bála, protože to nebyla taková ségra, která by mi hladila bříško a ptala se, kdy už se bráška narodí. Emoce nedávala moc najevo. O to víc je ale teď aktivní. Někdy si říkám, že zastává i moji roli. Dokonce mě poučuje, že bych to neměla dělat takhle, ale takhle. Je s ní sranda a musím ji mírnit, že já jsem tu maminka. (smích) Nedávno jsem jí chystala svačinu, Tedík našel vonícího františka a dal si ho do pusy. Měl černý obličej a ona na mě volala, že ho vůbec nehlídám. (smích) Miluje ho moc, je na něj opatrná.

Máte myšlenky na třetí miminko?

Vůbec ne! První měsíc po porodu byl krásný, ale teď už vidím, jak je všechno časově náročné. A to mám i chůvu, protože v Praze nemám babičky, které by mi s Tedíkem pomohly. Občas jsem z toho hodně ve stresu, do toho si neumím představit třetí dítě. Prakticky hned jsem se vrhla do pracovního procesu. Kdybych byla jenom doma, věnovala se dětem a zahodila veškerou práci i mobil, protože sociální sítě mám jako pracovní nástroj, tak tohle zvládnu a mohla bych mít klidně školku. (smích) Ale to by byl úplně jiný život, který si nedokážu představit.

A co na to váš partner?

Můj partner Tomáš mi občas naznačí, že by to chtělo třeba ještě holčičku, ale já mu říkám, ať dá pokoj. Nicméně uvidíme, je mi třicet dva, ještě mám čas, takže úplně tento nápad nezavrhuju. Každopádně teď ne.

Jitka Boho s rodinou:

Vypadáte výborně. Bylo těžší se po druhém porodu dostat zpět do formy?

Určitě to šlo pomaleji. Bříško mi zůstalo déle. Ale musím toho zvládat hodně, takže kila nakonec dolů šla.

Musela jste cvičit?

Musela. Jídelníček jsem moc neupravovala, protože jsem kojila a stále kojím, takže to chtělo přidat pohyb. Tím, že je tatínek hodně pracovně vytížený, musím toho zvládat opravdu hodně. Nejsem naštěstí typ, že bych se večer ládovala čokoládou, ale zase nejsem ani taková, že bych seděla a říkala si, že si nemůžu dát nic. Třeba včera jsem snědla půlku balíčku nachos. (smích)



U televize?

Ne, pracovala jsem a potřebovala jsem u toho vydržet, abych měla ještě nějakou energii. Kolem osmé obvykle uspávám malýho, a klidně bych usnula s ním, ale musím ještě dodělávat resty, mám spoustu e-mailů… Potom jdu spát třeba ve dvanáct.