Na premiéru muzikálu Trója bude jedna z představitelek krásné Heleny, dvaatřicetiletá Jitka Boho, ještě dlouho vzpomínat. Hned po začátku představení z ní na jevišti nečekaně vypadlo vulgární slovo. Situaci ale zvládla s přehledem a diváky pobavila.

Jitka Boho | Foto: se svolením Jitky Boho

Premiéru jste vtipně odstartovala přeřekem ve větě o pozvednutí číše. Nádobu jste nahradila vulgárním slůvkem…

Nechtěla jsem. (smích) Během zkoušení se mi nikdy nestalo, že bych v této větě chybovala. Ale při premiéře mi úplně vypnul mozek, jazyk si dělal, co chtěl a já vyřkla zrovna slovo, které normálně neříkám. Jsem jinak slušná, naučená, že není hezké, když holky mluví sprostě. Ale stane se, no… Teď budu mít alespoň u kolegů přezdívku. (smích)

Jitka Boho o komplikovaném vztahu se sourozenci, šikaně kvůli zubům a vztahu se svým exmanželem:

Zdroj: Youtube

Rozhodilo vás to v tu chvíli?

Sice jsem se smála, ale vnitřně jsem hrozně brečela a viděla se, jak letím dolů, propadám se až do úplného jádra zeměkoule, abych z toho jádra zase vyletěla zpět a řekla si: to musím dohrát! Už je to naštěstí za mnou, jednou to přijít muselo. A chci tímto uklidnit rodiče, že na toto představení můžou klidně vzít i děti. (smích)

Jak probíhaly přípravy na premiéru?

Řešily se různé věci, což se děje pokaždé, ale myslím, že nakonec představení dopadlo velmi dobře. Věštím Tróji krásnou budoucnost a věřím, že několik hezkých let tady s námi bude. Moc bych jí to přála. Jinak zkoušení bylo časově docela náročné. Přijde mi, že jsme nedávno seděli s přítelem u stolu a povídali si, jak to všechno zvládneme… Za rok premiéra. A najednou je tu!

Máte dvě malé děti. Mohla jste je brát na zkoušky?

Nebrala jsem je, ale spíš kvůli tomu, že jsem se chtěla soustředit. Starší Rozárka byla jednou.

Jitka Boho v muzikálu Trója:

V představení jste mimo jiné i těhotná…

Ano. Kdo by si ale myslel, že jsem potřetí těhotná, tak opravdu nejsem. Je to polštář, břicho mám vycpané. Ale je fakt, že pořád chytám ty grify a bříško si různě hladím… Je to docela legrace.

Zpíváte doma dětem?

Zpívám… Tedík už si zpívá se mnou. Když jsem doma nacvičovala jednu scénu z Tróji, ve které padám, dělala jsem u toho neustále ááá. A Tedík, jak to viděl, tak vždycky když jsem padala, už to ááá za mě. Bylo to vtipné. (smích)

Vnímají už děti, že mají slavnou maminku?

Rozárka to asi vnímá, Tedík je ještě malinký, ale vnímá hodně hudbu. I Rozárka ji má ráda, ale myslím, že spíš instrumentální. Hraje na violoncello, učí se na kytaru, na housle a tak různě.

Chtěla byste, aby šly děti ve vašich stopách a působily v showbyznysu?

Nevím, jestli v showbyznysu, ale hudbě, ať se určitě věnují. To bych si moc přála.