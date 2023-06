Bývalá modelka a II. vicemiss ČR roku 1999 Jitka Kocurová letos poprvé usedne do poroty soutěže Muž roku. V rámci představování jednotlivých finalistů zavzpomínala na dobu, kdy na soutěžním mole stála ona a prozradila, jací muži se jí líbí. Jitka Kocurová má i svou jasnou představu, jaký by měl být Muž roku 2023. Ztotožníte se s ní?

"Při finále budu hodnotit celkové charisma," prozradila Jitka Kocurová svoji taktiku. | Foto: se svolením Davida Novotného / Muž roku

Ve společnosti se v posledních letech objevujete jen zřídka, večírky už vás nelákají?

Většinou dělám věci, které mám ráda a které mě momentálně napadnou, a většinou mě napadne úplně něco jiného než vyrazit do společnosti. (smích) Třeba se vykoupat v bazénu se svými dětmi, jet na kole, zajet za rodiči nebo jít na houby… Takový ten „normální“ život mě baví asi víc. I když je pravda, že se ráda líbím, takže občas někam zajdu. Vezmu si společenské šaty, odmoderuji nějakou akci a tak podobně. Ale je to všechno jen proto, že si tím trochu zvednu sebevědomí. Pak zas měsíc nemusím nikde být. (smích)

Jitčina nejznámější role v Účastnících zájezdu:

Prozradíte, čemu se teď věnujete?

Věnuji se esenciálním olejům a mám nadaci Srdce na dlani, letos akorát slavíme dvacetileté výročí. To je věc, které mě hodně zaměstnává. Nyní sháníme pro patnáctileté děti prázdninovou praxi. Letos poprvé hledáme zaměstnavatele, kteří by potřebovali na čtrnáct dní mladé brigádníky. Pokud by se někdo takový našel, stačí napsat na náš web.

Do poroty soutěže Muž roku usednete letos poprvé, nebo se mýlím?

Ano, bude to poprvé. Zatím jsem ještě neměla šanci si kluky moc prohlédnout, ale napravím to. Jen jsem si všimla, že jsou vysocí, to mě baví.

Jaký typ mužů se vám líbí?

Vždycky jsem snila o modrookém blonďákovi a mám doma hnědookého a hnědovlasého. (smích) Ale syn je modrooký blonďák.

A jaký by podle vás měl být Muž roku?

Určitě by měl mít nějakou vizi, jak chce s titulem naložit. Mělo by mu něco vyzařovat z očí, musí být přirozený a také se umět stydět. Pozor! Miluju chlapy, kteří se umí stydět. (smích) Když je muž sebevědomý, krásný a do toho se zastydí, dostává mě to do kolen.



V roce 1999 jste se stala II. vicemiss ČR a následně dělala modelku. Sledujete ještě dnes modelingovou scénu?

Přiznám se, že málo. Mám kolem sebe kamarádky, které se v modelingu ještě pohybují, ale není jich mnoho. Mladým samozřejmě fandím, naprosto přesně vím, co teď finalisté Muže roku prožívají, jsou vynervovaní chudáci. Sama jsem si něčím podobným prošla, lechtá mě to za ně v žaludku, ale už mě baví být na té druhé straně.

Vzpomenete si ještě občas na svůj osudový okamžik v Miss?

Když mi ředitel soutěže David Novotný řekl, zda bych se nechtěla zúčastnit, nedalo mi to a doma jsem se podívala na záznam z minulého ročníku. Vrátilo mě to trošku do doby, kdy jsem sama soutěžila. Bylo to příjemné. David soutěž pro muže dotáhl daleko, nasadil vysokou laťku. Je to prestižní soutěž, která je s náročností a významem srovnatelná s ženskými soutěžemi.

Jdou dcera, nebo syn ve vašich stopách a věnují se modelingu?

Vůbec! Ani je to nikdy nelákalo. Tomík žije golfem a závodně lyžuje, Barunka krasobruslí. Jdou úplně jinou cestou. Ale víte co, vítr je nevyzpytatelný, když zafouká z druhé strany, třeba půjdou ještě opačným směrem.