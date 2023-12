Herečka Jitka Sedláčková změnila před pár lety radikálně životosprávu a začala pravidelně běhat. Její o dvanáct let starší partner Pavel Töpfer sice lásku k běhu nesdílí, přesto jim to dál funguje. Letos spolu oslaví už třetí Vánoce.

Když běháte, je pro vás důležité, co máte na sobě?

Chodím běhat ve starých teplákách, jsem v tom ohledu odstrašující příklad. Mám staré vytahané tepláky, dobré boty, bavlněné tričko, které saje, přes to několik vrstev, kulicha a vypadám jako blázen. Ale protože mám určitý nedostatek postavy, a tím je břicho, které hubne špatně, zaujalo mě stahovací cvičební oblečení Hanky Kynychové. Mám přítele, který mě vyžírá, na břiše je to znát, takže pokud mě obleček stáhne a budu vypadat jako Hanka Kynychová, pořídím si ho. (smích)

Jak často běháte?

Běhám denně, vždycky si jdu ráno alespoň zaklusat. Když vstávám v půl páté na natáčení, tak ne, protože se točí od šesti a musíme tam být ve tři čtvrtě na šest. Ale jdu pak třeba odpoledne. Nebo hodně chodím, nejlépe v přírodě. Mám dvouletou vnučku, najezdila jsem kilometry s kočárkem. Mám ráda pohyb venku, nejlíp se mi běhá v zimě.

Lidem se v zimě většinou moc nechce…

Mně jo, vyhovuje mi čerstvý vzduch. Běhám v Průhonickém parku, kam jsem si koupila permici. Letos tedy nebudu v Česku, ale jinak vždycky na Nový rok vybíhám kopec ze Svatého Jana pod Skalou. Loni jsem ho vyběhla za třináct minut, což je docela dobrý. Když jsem šla dolů, několikrát se mi stalo, že jsem spadla.

Nestalo se vám nic?

Jednou jsem sjela po zadku tak, že jsem pak týden spala na tvrdé podlaze, protože jsem na měkkém nemohla vůbec usnout, jak jsem byla domlácená. Ale nahoru jsem to vyběhla rychle, a to mi každý rok dodá energii do roku dalšího – že můžu.

Partner běhá s vámi?

Ne, ten běhá po hospodách. Jediný sport, který dělá, je kouření. Sedí dole, hulí a čeká na mě. V jeho případě, myslím, nepřichází v úvahu, že by běhal se mnou. To je kavárenský povaleč. Pro běhání nemá moc pochopení, ale mně je to celkem jedno, dělám si, co chci.

Jitka Sedláčková s partnerem Pavlem Töpferem:

Běhat budete i na Štědrý den?

Na Štědrý den budeme v Čechách u mého syna. Má v částečné péči svoji dvouletou dcerku, takže na večeři budeme s Pavlem u něj, počkáme, až přijde Ježíšek a potom půjdeme do klidu našeho domova, kde jistě najdu nějaký drobný šperk. Vždycky po bytě někde je. Ne, dělám si legraci. (smích) Nemám žádná přání ohledně hmotných věcí. Vždycky dávám svému partnerovi zážitkový dárek. Letos se děsí, že to bude skok padákem, tak mu říkám, že mu koupím pejska.

Skočil by s padákem?

Vůbec, ani já ne, jsme srabi. Jsem sice akční, ale odsuď podsuď. Musím říct, že v tomto ohledu už jsem omezila i lyžování, protože se bojím úrazu. A to především kvůli práci, kterou mám. Nerada bych se vyřadila nějakou blbostí. Loni jsem prodala poslední lyže a přeskáče, ale vezmu si na hory boty a půjdu běhat.