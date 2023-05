Hvězdný herec Joaquin Phoenix nejí maso a živočišné produkty, nechce jiným způsobovat bolest. Sám jí totiž zažil víc než dost. Když bylo Joaquinu Phoenixovi sedmnáct, viděl svého bratra umírat. Stejně jako on se potýkal s alkoholem a drogami. A stejně jako on dokáže bolest přetavit v umění.

Talent měl Joaquin v genech. A nejen on. I jeho sourozenci strávili část života před kamerou. Nejstarší River byl už v osmnácti nominován na Oscara. Jeho slibně rozjetou kariéru ale záhy ukončily drogy. | Foto: Profimedia

Kariéra Joaquina Phoenixe málem skončila dříve, než vůbec začala. Jako všichni jeho sourozenci se i on už od dětství objevoval v reklamách a televizních seriálech. Když ale jeho bratr a herecký vzor River Phoenix v pouhých dvaceti třech letech v roce 1986 zemřel na předávkování, nechtěl mít s herectvím už nic společného.

1995 Soukromí na prvním místě

Svůj slib Joaquin naštěstí nedodržel. V roce 1995 se na plátnech kin objevil po boku Nicole Kidman v thrilleru Zemřít pro. Tragický odkaz svého bratra si ale nesl dál s sebou.

Stal se mu profesní i osobní inspirací, ale stojí třeba i za jeho negativním vztahem k novinářům. Bulvár po smrti Rivera zveřejnil Joaquinův telefonát na tísňovou linku, fotku těla při pohřbu a nad jejich domem kroužily pár dnů helikoptéry.

Životní příběh Joaquina Phoenixe:

Zdroj: Youtube

2000 První liga

Za ztvárnění mocichtivého syna Marca Aurelia v historickém velkofilmu Gladiátor získal svou první nominaci na Oscara. Z padoucha, který se neštítí ničeho, dokázal i na menší ploše vytvořit charismatickou mnohovrstevnou postavu.

Ačkoli Oscara nakonec nezískal a Russell Crowe ano, někteří kritici jeho výkon vyzdvihují.

2005 Až moc reálný pohled

V roce 2005 zářil po boku Reese Witherspoon v životopisném filmu Walk the Line. Jeho role okouzlila diváky i kritiky, ale nebylo to zadarmo. Do postavy Johnnyho Cashe se Joaquin Phoenix vžil natolik, že sám znovu propadl alkoholu a musel absolvovat léčení.

KVÍZ: Pierce Brosnan slaví 70. Dětství neměl lehké, milostné scény si užívá

2012 Z popela

Drama Mistr znamenalo pro Joaquina Phoenixe setkání s Philipem Seymourem Hoffmanem a třetí nominaci na Oscara, ale i nepříjemné vzpomínky na dětství. To když jeho rodina žila s nechvalně proslulou sektou Children of God.

Jakmile se jim podařilo sektu opustit, byli bez peněz, ale odhodlaní změnit další život. Na znamení toho se rodina přejmenovala z Bottom na Phoenix.

2013 Osudové setkání

Natáčení romantického sci-fi dramatu Ona bylo pro Joaquina Phoenixe osudové. Ve filmu se jeho postava zamilovala do představitelky umělé inteligence promlouvající hlasem Scarlett Johansson, ve skutečnosti našel spřízněnou duši v jiné herečce, i když jiskra přeskočila až o pár let později…

2018 Kruh se uzavírá

Biblické drama Máří Magdaléna opět svedlo dohromady Joaquina Phoenixe a Rooney Maru. On hrál Ježíše, ona Máří Magdalénu a tentokrát už se filmové city přelily i do reality.

Hned v následujícím roce se zasnoubili a v srpnu 2020 se jim narodil syn, který na památku Joaquinova bratra dostal jméno River Lee.

2019 Konečně Oscar

Na počtvrté to vyšlo – za roli zkrachovalého komika balancujícího na hraně šílenství v temném dramatu Joker získal Joaquin Phoenix nejvyšší filmové ocenění. Děkovnou řeč věnoval lásce k filmu a boji za práva zvířat; dvěma věcem, které jsou pro něj stejně důležité, jako byly pro jeho staršího bratra.