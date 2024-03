Nejprve lidi zaujal seriál, nyní byla pokřtěna i kniha se stejným názvem: Sedm schodů k moci. A jejím autorem není opět nikdo jiný než investigativní novinář Josef Klíma. Proč se podle něj stal zmíněný seriál fenoménem? A kdo před ním kdysi utíkal v Poslanecké sněmovně?

Josef Klíma | Foto: se svolením Josefa Klímy

Čekal jste, že bude mít seriál takový ohlas?

Čekal, protože už měl ohlas na placeném kanálu Primy, kde byl vysílán nejdříve. Lidi byli doslova nadržení a chtěli vidět, jak to vypadá v zákulisí české politiky. A film, potažmo pak kniha, jim tu tužbu vyplnily. Není to tedy mojí kvalitou, ale kvalitou tématu. (smích) Je to zase něco jiného.

Psalo se, že expremiér Petr Nečas dokonce na Primu kvůli seriálu povolal právníka. Ozval se i vám?

Mně ne. Dozvěděl jsem se to až dodatečně. Ale mluvil jsem s paní Nagyovou, protože jsem v červnu točil o té kauze k desátému výročí dokument, a tak jsem ji oslovil, jestli by k tomu nechtěla něco říct. Nejprve se rozčilovala, že je vláčím bahnem a hážu na ně špínu, přestože prý doma seriál nesledují, ale nakonec se, což velmi uznávám, rozhodla, že promluví. Ale nebyla ze seriálu, který už v tu dobu běžel, úplně šťastná…

Jak vy, tak Prima jste ale nezmiňovali, že by byl seriál inspirován někým konkrétním, přesto se v něm tedy poznali. Asi to nebylo překvapení…

Ano, ale já jí vysvětloval: „Podívejte se, vždyť je to mladá holka, vy jste šla do politiky už jako zralá žena s dvěma dětmi. Ona zažívá v seriálu potrat, což je samozřejmě úplně mimo, a je tam i spousta kauziček, které se skutečně v politice staly, ale nestaly se zrovna vám.“ Jen jsem chtěl lidem ukázat, jak to v politice chodí.

Vzpomenete si ještě na první návštěvu Poslanecké sněmovny? Má to místo pro vás určitou auru?

Ne, ale vzpomínám si, jak jsem tam chytal politiky, kteří se přede mnou schovávali. Nakonec ale museli přijít do sálu a já k nim vždycky ve foyer přistoupil a žádal od nich nějaké vysvětlení. Nejvíc přede mnou utíkal tehdejší ministr vnitra Petr Čermák. Už je to tedy hodně dávno, někdy okolo roku 1992. A ten přede mnou utíkal neustále. Dával jsem mu otázky, ale on mi neodpovídal, a já se na ně pořád dokola ptal. Proto tam znám taky dobře chodby. (smích)

Myslíte, že byste tam takhle běhal i dnes?

Dnes by mi dal nějaký mluvčí pravděpodobně pěstí, nebo by mě odtáhl. Těžko říct.

Josef Klíma v knize odhaluje zákulisí české politiky:

Josef KlímaZdroj: se svolením Romana Součka / Euromedia

Kopíruje seriál knihu, nebo v ní čtenáři najdou něco víc?

Najdou v ní hodně, protože v knize jsem měl daleko větší prostor rozehrát Aninu spolupráci s magnáty. Nebudu říkat mafiánskými bossy, protože by to bylo žalovatelný. (smích) A to, jak najednou začali obsazovat důležitá místa ve státní správě, je v knize daleko víc rozvedené. Je tam i mnohem víc rozvinutá postava bulvárního novináře, protože ten to celé v knize vypráví a má větší místo na úvahy o tom, co je a co není morální. Knížka je plastičtější a hlubší.

Zahrál jste si v seriálu i nějakou roli?

Hraju tam asi na deset vteřin novináře, který čeká před Hradem. Zjistil jsem, že nic jinýho než novináře hrát nemůžu. V Expozituře jsem hrál kdysi kněze a lidi hned zjišťovali, proč se Klíma v převleku vydává za kněze, co asi bude dělat. (smích) Když máte ksicht přilepený k nějaké profesi, už se toho nezbavíte. Ale novináře si vždycky rád zahraju.



Seriál, nebo až kniha způsobila mezi lidmi větší poprask? Jaké máte zpětné reakce?

Rozjelo se to zároveň. Tím, že se seriál dostal do hlavního vysílacího času v televizi, lidi zjistili, že je i knížka, kterou teď po mně chce každý podepsat. Mělo to tedy synergický efekt.