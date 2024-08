Byla by to nejspíš velkolepá oslava. Rodina, přátelé a kolegové z branže… Taky špičkové doutníky a hutné španělské víno. Herec, zpěvák, textař, režisér a tlumočník Josef Laufer, celým jménem Don José Francisco Pérez Rodriguez de Montagnes Laufer, by v neděli 11. srpna oslavil 85. narozeniny.

Charismatický, noblesní, přátelský. Multitatentovaný a nezaměnitelný milovník života. Tak zpěváka a herce Josefa Laufera popisovali přátelé, kolegové a fanoušci. Jsou to právě čtyři měsíce, kdy společně s rodinou oplakávali jeho smrt.

Po operaci skončil v umělém spánku

Josef Laufer odešel, navzdory poměrně vysokému věku, uprostřed plné práce: v roce 2020 pro pražské Divadlo Broadway společně se Zdeňkem Hrubým dokončil muzikál Ostrov pokladů a těšil se, že si v něm zahraje. Jenže pak přišla plánovaná operace srdce, po níž Josef Laufer zkolaboval. Lékaři ho uvedli do umělého spánku, ze kterého se ovšem nikdy neprobral.



Nahrává se anketa ...

Jeho smrt tehdy šokovala: Josef Laufer by pověstný svojí mimořádnou energií, kterou on sám připisoval svému česko-španělskému mixu genů.

„Josef Laufer, původně Don José Pedro Rodriguez de Montagnes Laufer, rád připomínal své kořeny. Jeho rodiče se potkali ve Španělsku v době občanské války (1936 - 1939), kde jeho otec, Slovák Maxmilián Laufer, působil jako interbrigadista v lazaretu J. A. Komenského, který měl plně československý personál,“ připomněl Deník letos v dubnu ve svém článku s titulkem Fešák s kytarou a doutníkem. Josef Laufer v životě dělal ústupky.

„Po porážce republikánů odešel Maxmilián se ženou, která byla španělského původu, do Francie. Když pak ve druhé světové válce Francie bojující s nacistickým Německem kapitulovala, evakuoval se s manželkou a novorozeným synem Josefem do Velké Británie. V roce 1947 se celá rodina vrátila do Československa. A Josef, který se nejdřív vyučil ve vrchlabské Tesle, se obrátil na umění,“ připomněl Deník jeho složité dětství.

Sbohem lásko, já jedu dál:

| Video: Youtube

Josef Laufer - multitalent a zářivé charisma

Začátky umělecké kariéry Josefa Laufera spadají do konce šedesátých let: jeho zjevný multitalent zdobilo mimořádné charisma a jižanský temperament i zjev - a to se na jevišti i před kamerami počítá.

Vystudoval DAMU, věnoval se pantomimě i tanci, zvládal akrobacii, působil jako kaskadér, hrál ve známých pražských divadlech a natáčel písně pro domácí i zahraniční gramofonové společnosti. Jako profesionální zpěvák pop music koncertoval se skupinou Golem, řadu rolí odehrál také v muzikálech.

Josef Laufer s československými hvězdami v Cannes 1968:

Sbohem lásko, já jedu dál

„Nejslavnějším songem, který otextoval a zároveň nazpíval, je píseň Sbohem lásko, já jedu dál. Nahrávka smutného příběhu řidiče kamionu, kterého zradila jeho láska, vznikla před více než čtyřiceti lety a stále je velmi populární. Řidiči kamionů ji dokonce považují za svou neoficiální hymnu,“ zavzpomínal Deník na nejslavnější okamžiky jeho kariéry.

„V hlavě jsem nosil její melodii, pak jsem usedl za volant a najednou mě napadla věta Sbohem lásko, já jedu dál. Přijel jsem domů a za dvě hodiny byl text hotový,“ citoval Deník vzpomínky Josefa Laufera na vznik jedné z našich vůbec nejznámějších písní.

Tajemný kluk v černém

Josef Laufer uplatnil svůj šarm a talent i na poli hereckém. Úspěch sklidil už v roce 1964 jako kluk v černém v muzikálu Starci na chmelu. Tajemný mladý muž ve slunečních brýlích a s kytarou přes rameno, byť jedna z bezejmenných vedlejších rolí, ho tenkrát přiblížila výsluní. Zahrál si pak ještě v řadě dalších seriálů a filmů, včetně zahraničních produkcí - mluvil totiž plynně anglicky, španělsky a německy.

Kritici mu vyčítali, že nazpíval strašlivou propagandistickou slátaninu Dopis Svobodné Evropě na oslavu agenta StB Pavla Minaříka. Laufer ji údajně musel nazpívat kvůli „průšvihu na Husáka", když na něj jednou v hospodě nadával. On sám tvrdil, že šlo spíše o ironii. V každém případě byl veden jako agent StB.

Paolo ve slavném Cirkusu Humberto

K výčtu jeho rolí patří i Paolo v seriálu Cirkus Humberto. Deníku Josef Laufer před časem prozradil, jak se k roli dostal: „Nalákal mě do něj režisér František Filip. Říkal mi – nechceš si zahrát postavu Paola? Hned jsem se ho ptal, kdo bude hrát Helenku. Ve skrytu duše jsem doufal, že Libuška Šafránková… A on mi povídá, bude to nějaká Francouzka. Tak jsem si myslel – hm, to se asi o ni budeme s Vaškem v podání Jaromíra Hanzlíka prát. A pak jsem přišel do maskérny a zjistil jsem, že to nebude Francouzka, ale Němka, navíc docela hmotná. Ani jsem nevěděl, kudy ji rozepnout, když jsem jí měl vyznat lásku, jak ji obejmout, a tak mi pořád pod nohy něco dávali, no, vypadalo to hodně zvláštně. Sousedi se mě pak ptali, jestli mám za ni nějaký příplatek… Ale ona byla snaživá a asi musela hrát házenou, protože v jedné scéně mi ubalila levačkou strašlivou bombu za to, že jsem jí pohaněl Vaška, tedy Hanzlíka. Přišel jsem za ním, stál opřený v maringotce o dveře a říkal – teda, ta má koule! Tak to jsme se hodně zasmáli,“ vtipkoval Laufer.

Slavní o Josefu Lauferovi Kapelník skupiny Olympic Petr Janda , jejímž členem byl Laufer v 60. letech, o něm hovořil jako o bavičovi, který „skvěle vypadal, skvěle tancoval i mluvil a hezky zpíval" a se kterým jezdil na tenisové turnaje.

, jejímž členem byl Laufer v 60. letech, o něm hovořil jako o bavičovi, který „skvěle vypadal, skvěle tancoval i mluvil a hezky zpíval" a se kterým jezdil na tenisové turnaje. Hudebník Karel Vágner : „To byl člověk, který uměl všechno - zpívat, režírovat i hrát a navíc, jestli si někoho z branže představuju jako dobrého kamaráda, tak to byl on. Přeju mu, ať je tam někde nahoře šťastný a hraje své oblíbené pecky s kapelou, která už je tam taky. Začíná nás být málo."

: „To byl člověk, který uměl všechno - zpívat, režírovat i hrát a navíc, jestli si někoho z branže představuju jako dobrého kamaráda, tak to byl on. Přeju mu, ať je tam někde nahoře šťastný a hraje své oblíbené pecky s kapelou, která už je tam taky. Začíná nás být málo." Za šoumena a tenisového kolegu Laufera označila i zpěvačka Helena Vondráčková : „Vzpomínám na něj jenom v dobrém, protože jsme spolu prožili spoustu spolupráce, spoustu příjemných chvil strávených každý rok na tenise v Přerově, kde jsme bojovali s tenisovým míčkem a užívali krásného volna. Byl to úžasný šoumen, uměl navodit atmosféru a strhnout lidi. Je škoda, že už tady není."

: „Vzpomínám na něj jenom v dobrém, protože jsme spolu prožili spoustu spolupráce, spoustu příjemných chvil strávených každý rok na tenise v Přerově, kde jsme bojovali s tenisovým míčkem a užívali krásného volna. Byl to úžasný šoumen, uměl navodit atmosféru a strhnout lidi. Je škoda, že už tady není." Podle hudebního publicisty Miloše Skalky byl Josef Laufer poslední ze čtyřlístku silného ročníku 1939, kam řadí ještě Karla Gotta, Evu Pilarovou a Naďu Urbánkovou. „Poprvé se výrazněji prosadil v první polovině šedesátých let ve slavném bigbeatovém pásmu divadla Semafor Ondráš podotýká, což bylo v té době naprosté zjevení. Byla to hudební série připravená Karlem Marešem a Jiřím Štaidlem, ve které vystupovala plejáda do té doby moc nepropagovaných rokenrolových průkopníků - Yvonne Přenosilová, Miky Volek, Pavel Bobek a taky právě Laufer.

Ačkoliv byl Josef Laufer idolem žen a dívek několika generací, prožil svůj život s jedinou ženou: kostýmní výtvarnicí Irenou Greifovou, s níž vychovával dceru Ester. Irena Greifová, která byla manželkou Josefa Laufera od roku 1969, zemřela ve svých 83 letech v roce 2022. Její odchod už Josef Laufer v umělém spánku nezaregistroval.

Zemřel dva roky po ní, 20. dubna 2024.