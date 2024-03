Třetí řada oblíbené televizní soutěže Peče celá země zná od sobotního večera svého vítěze. Stal se jím dvaadvacetiletý student medicíny Vojtěch Vrtiška z jižních Čech, který od samého začátku předváděl velmi vyrovnané výkony a zajímavé kreace, které porotci Josef Maršálek a Michaela Landová často oceňovali pozitivními reakcemi. Josef Maršálek nyní promluvil o natáčení posledního dílu, které bylo velmi emotivní, a prozradil, zda se diváci mohou těšit na další řadu.

Josef Maršálek | Foto: Profimedia

Jak byste celkově zhodnotil třetí řadu Peče celá země?

Doteď jsem nadšený z castingu. Podařilo se nám vybrat dvanáct úžasných amatérských kolegů, nádherně se nám s nimi pracovalo. Naslouchali našim radám a zvídavým otázkám, přemýšleli o tom, co a jak nám budou servírovat… Bylo vidět, že opravdu splnili domácí úkol a osobní a kreativní výzvy si připravili.

Josef Maršálek o tom, jak se dostal k pečení:

Zdroj: Youtube

Co říkáte na vítěze?

Jsem rád, že do finále došli Roman, Vojta a Terezka. Myslím, že si vsichni tři finálový díl a celé jeho natáčení užili. Věřte mi, že v ten moment je na place úžasná atmosféra, rodinní příslušníci udělají fantastické publikum. A vyhrál zaslouženě ten nejlepší. O tom není pochyb.



Měl jste už od začátku natáčení svého favorita?

Nikdy nemám favorita. Mně osobně, jako porotci i jako Josefovi, je úplně jedno, kdo to vyhraje. Má to vyhrát ten, komu se nejlépe podaří všechny výzvy, dojde až do finále a tam to odpálí na výbornou. Já nefavorizuju. Mám své oblíbené máslo nebo mouku, ne lidi ve stanu. Tohle je jejich příležitost, ne moje. Všem jim dávám stejnou podporu, stejný čas a stejné rady, a kolik si z nich vezmou, je jen a jen na nich.

Porotu Peče celá země okouzlil talentovaný Vojta. Výhra je dárkem k narozeninám

Diváci byli letos o něco kritičtější než u předchozích řad. Některým nejprve vadilo, že děláte příliš slaných pokrmů, poté, že by raději Mirku van Gils Slavíkovou, protože Michaela Landová je nevýrazná. Zaregistroval jste to?

Myslím, že jsme tento rok měli jenom dvě slané výzvy ze třiceti. Naopak oproti druhé řadě se slaných výzev lehce ubralo. Ke mně se tu a tam něco dostalo, ale vůbec nechápu, co dává lidem sílu se vyjadřovat k něčemu, o čem vůbec nic nevědí. Nechápu to. Nikdo z nich kromě mě a Míši nic neochutnal. Jak tedy můžou hodnotit jídlo?

S kritikou už jste se setkal minulý rok ve StarDance…

Ano, minulý podzim byli všichni tanečníci, teď zase cukráři. Jsem přesvědčený, že to jsou ti samí lidé. Co mě ale zaráží, jsou někteří žurnalisté. Vytrhávají věty z kontextu, vyzobávají si z různých diskuzí jednu nebo dvě reakce, a potom na základě toho píšou články. Tady už si myslím, že je to trochu v rozporu s novinářskou etikou.

Třetí řada soutěže Peče celá země přinesla řadu vtipných i emotivních momentů:

Vy sám, dostával jste v průběhu soutěže nějaké negativní komentáře?

Mám Instagram a Facebook, na kterých jsem hodně aktivní, a za celý loňský rok mi přišly dvě zprávy, které by se daly považovat za urážející, sprosté a vulgární. Všichni moji sledující vědí, že na mých platformách je místo pro všechny lidi, kteří tuší, co to znamená chovat se slušně. Já se taky chovám slušně. Nic víc nechci.

Letos jste v jednom díle se soutěžícími pekl. Byl to váš nápad? Bylo to zajímavé ozvláštnění…

Byl to nápad našeho kreativního producenta Petra Mühla. Už se o něm maličko uvažovalo ve druhé řadě, ale nakonec jsme si to nechali do této a myslím, že to bylo to pravé ořechové. Dokonce to původně mělo být už v šestém díle, ale z různých technických důvodů se to přesunulo až do osmého dílu. Rozhodně si myslím, že to bylo šťastné řešení. A to, jak to mí drazí kolegové za mými zády zvládli, vypovídá hodně o tom, jak skvělí cukráři to jsou.

Michaela Landová z Peče celá země: Kritika na mé působení v pořadu se mě dotýká

Mohou se diváci brzy těšit na další pokračování Peče celá země?

V tuto chvíli nemůžu potvrdit, že by se na další řadě pracovalo. Jsme ve fázi čekání. S tím souvisí i případné změny. Nechte se překvapit.

Co vás v nadcházející době čeká?

Právě jsem zasadil rajčata, na zahrádce vysel mrkev, hrášek, řepu, ředkvičky a špenát. V malých kotnících mám zelí, kapustu, brokolice, milion paprik a lilku a těším se, až kolem toho budu chodit a bude mi to růst před očima. Budu zavařovat a konzervovat. Každý měsíc strávím jeden týden v mé milované Gourmet akademii v Praze, kde se setkávám se svými fanoušky, kteří si za mnou přijedou něco dobrého upéct, a to z celé Evropy. Věnuju se i svým byznys partnerům, se kterými dlouhodobě spolupracuju, a také velkému projektu dortů L’Chefs.



Nahrává se anketa ...

Máte toho tedy poměrně hodně…

Ano. S Ondrou Slaninou jsem natočil několik dílů pořadu Kluci v akci, v dubnu poletím mimo Evropu natáčet krásný formát pro jednoho klienta, v květnu budu natáčet v zahraničí cukrářský pořad a na podzim se pravděpodobně odstěhuju na měsíc a půl mimo Evropu na velké natáčení, na kterém pracuju skoro dva roky. Těším se za svými přáteli, které mám po celém světe, a taky na rodinu na Moravě. Žiju nádherný život a na psaní hloupých komentářů k čemukoli nemám a nechci mít čas.