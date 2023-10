Jen o vlásek unikl v prvním vyřazovacím kole StarDance vypadnutí taneční pár Josef Maršálek a Adriana Mašková. Do soutěže šli s jasnou taktikou, které se drží a kterou oba vyznávají i v životě. Baví je spíše maratony než sprinty. Tomu přizpůsobili i tancování. „Vše chce svůj čas a výsledek se dostaví,“ tvrdí svorně. Sečtení hlasů diváků a poroty nakonec rozhodlo o tom, že soutěž opustili David Prachař a Zuzana Dvořáková Šťastná.

Josef Maršálek a Adriana Mašková | Foto: se souhlasem Davida Rauba

Po nominaci do soutěže jste řekl, že se nebudete dívat na žádná taneční videa. Dodržel jste to?

Josef: Podíval jsem se jen na začátek slovenské StarDance, o které mi kamarádi říkali, že byla naprosto úžasná, propracovaná a že ji musím vidět. Na kousek jsem tedy koukl, dvakrát naprázdno polkl a potom už se na nic nedíval. (smích) Další videa z minulých ročníků StarDance jsem viděl až s Adrianou v rámci toho, že mi ukazovala, s kým tancovala a jakou měli choreografii.

Josef Maršálek a Adriana Mašková o působení v soutěži StarDance:

Zdroj: se svolením Mariana Dvořáčka

A jak to vnímáte teď po mnoha trénincích?

Josef: Teď už jsme tak daleko, že se kolikrát podíváme na video a já řeknu: „Tak to je moc jednoduchý.“ (smích) Nebo jsme se dívali na jakousi americkou choreografii a já říkal: „To bylo dost vyšlapaný, ne?“ (smích) Bylo to samé tuc, tuc, tuc… Vůbec jsem nepoznal, který z těch dvou je profík a který laik. Přišlo mi, že oba tančí stejně.

Byl i pár, nad kterým jste zůstal v úžasu?

Josef: Ano, byly tam i páry, u kterých jsem zase dvakrát naprázdno polkl a ptal se, kdo z nich je profík, protože jejich tanec byl na neskutečné úrovni! Žádný z těch dvou nevypadal jako amatér. Přitom jeden byl muzikálový herec, ale naprosto geniální. Jako taneční laik dělal salta, různé toče, výmyky…

Plánujete uděláte v přímých přenosech něco podobného?

Josef: Ne, chci přežít ve zdraví. Nemám větší ambice než vše správně odtancovat a v rámci možností si to užít.

Jakou taktiku jste zvolili?

Josef: Nemám rád sprint, baví mě maratony. Dlouhodobě na něčem pracovat, různě věci otesávat, zdokonalovat, posunovat hranice a zjišťovat, co je ještě možné a co už ne.

Adriano, jak to máte vy? Baví vás víc maratony, nebo sprinty?

Adriana: Je pravda, že když jsem ve škole běhala, měla jsem také radši spíš vytrvalostní běhy. V tomhle jsme se sešli. Vím, že věci trvají nějakou dobu, že je potřeba na nich pracovat, být trpělivý, v tom jsme na stejné vlně.

Kdybyste měla Josefa jako tanečníka zhodnotit, co byste řekla?

Josef: Pozor, jsem u toho! (smích)

Adriana: Jde mu to dobře. A ráda bych zmínila, že je na věci připravený. Ví, že nic nejde hned a vše potřebuje svůj čas. A když mu něco nejde, vůbec se z toho nehroutí, není nervózní… Přistupuje ke všemu dobře. Občas něco nadhodím a říkám si, co bych mohla udělat, abych věc zjednodušila, a on vždycky přijde a řekne, že máme čas, ať to nechám uležet.

Josef: Mně třeba přijdou určité pasáže nudné a potřebuji profíka, aby mi řekl, že je to v pořádku, a ty pasáže tam musí být. Jako laik tohle nevidím a mám pocit, že by tam měl v tu chvíli být šok. (smích)

Adriana: Přesně. Na začátku, u prvního tance jsem měla vizi, nějak jsme tanec vytvořili a najednou zjistili, že vůbec nemá drive. Takže jsme ho následně okořenili některými prvky a je mnohem lepší.

Josef: Oba nás nejenom v tanci, ale i v životě baví atypy, které ruší zajetou monotónnost a donutí lidi přemýšlet. A mě moc baví, když lidi přemýšlejí.

Josef Maršálek a Adriana Mašková se skvěle sladili:

Když se vaše okolí dozvědělo, že budete tančit ve StarDance, nezačaly vám chodit různé rady, jak vydržet co nejdéle?

Adriana: Mně nic takového nepřišlo.

Josef: Mně taky ne. Většinou přitahujeme takové lidi, jací jsme sami. Lidi, kteří udílejí rady, je budou dostávat. Já nikomu nic neříkám, nikomu nic nevysvětluju, proto ani nedostávám nevyžádané rady.

Jak jsme slyšeli, na přímý přenos jste přinesl koblihy. Dostala nějakou dobrotu i Adriana před tím na zkoušce?

Josef: Jste teprve třetí, kdo se mě v historii StarDance na tohle ptá. Musím odpovědět, že jsem jí něco přinesl, protože jsem to měl ve scénáři. (smích)

Ochutnala jste Adriano Josefův výtvor?

Adriana: Ano, měla jsem od něj bábovku s oříšky a byla výborná!