Iveta Bartošová byla dlouhá léta hvězdou první velikosti. Její manžel Josef Rychtář na ni dodnes vzpomíná s láskou a obdivem. Zároveň se ale netají tím, že život se zpěvačkou, jež byla poslední roky života závislá na alkoholu, byl mnohdy velmi těžký. Dnes by společně oslavili jedenáct let od svatby. Brali se 24. září 2013. Při vzpomínce na ni došlo i na slzy.

Není tajemstvím, že Iveta Bartošová měla poslední roky svého života zdravotní trable a problém se závislostí na alkoholu. Přesto se chtěla vrátit před publikum a znovu nastartovat kariéru?

Ona vystupovala a jezdila po různých klubech. Moc se ale nepsalo, co jí v tomto směru nejvíce ublížilo a vlastně ji i zlomilo. Ivetka tehdy začala spolupracovat s TV Pětka. Ta jí naslibovala, že by mohla vystoupit v pražské Lucerně, na což se moc těšila. Byli jsme totiž v Rakousku na koncertu Madonny a ji naprosto uchvátilo velké pódium a početné publikum. Chtěla zažít něco podobného.

Co následovalo?

Začala se tedy na Lucernu připravovat s kapelou a panem Felixem Slováčkem. Pilně pracovala i na hlasivkách a pečlivě zkoušela. Dopadlo to ale tak, že TV Pětka se dostala do velkých finančních problémů, dokonce Ivetce nezaplatili vše, co měli, a dlužili jí peníze.

Připomeňte si s námi jednu z nejznámějších písní Ivety Bartošové – Víš, lásko:

| Video: Youtube

Koncert se tedy nekonal a ona byla zklamaná…

Velmi zklamaná! Moc se na něj těšila. Druhá rána, která ji srazila na kolena, bylo to, jak se k ní chovali někteří bulvární novináři a jakým způsobem o ní psali. Nejhorší bylo, když se o ní její bývalý manažer Tomáš Gottlieb nešťastně vyjádřil a média to s velkou radostí a noblesou otiskla. Pan Gottlieb, pro kterého nemám dobrého slova, o Ivetce řekl, že údajně zneužila jeho syna, když u něj kdysi byla na návštěvě.

To muselo být pro ni hodně těžké.

Udělali z ní v podstatě pedofila. Neskutečný je také fakt, že pan Gottlieb s touto informací vyšel zhruba po dvaadvaceti letech. Strašně ho za to odsuzuji a nepřeji mu nic dobrého. Pochopitelně jde o úplný nesmysl a Ivetku tehdy velice ranil. Nechtěla pak ani chodit mezi lidi, protože se bála, že na ni bude okolí koukat jako na někoho, kdo obtěžoval malé dítě. Zprávy, které o ní vycházely, četla. Tohle se nemělo vůbec stát.

Byla Iveta citlivý člověk?

Ano. Zároveň byla velmi milá, hodná a obětavá. Měla kolem sebe tým vizážistů a stylistů, kteří ji připravovali na různá vystoupení, a já jen žasnul, jak se k nim chovala hezky a jak hezky se chovali oni k ní. Ivetka byla navíc velice skromná. Nepotrpěla si na drahé oblečení ani na drahé šperky. Přestože měla doma plný šatník, nebylo to něco, na čem by jí záleželo. Jistě na vystoupení měla hezké šperky, chtěla vypadat pěkně, ale tyhle věci pro ni nebyly v životě na prvním místě. A jak jsem už říkal, na nikoho se nepovyšovala a lidí si vážila.

Před časem mohli diváci vidět závěrečnou sérii seriálu Iveta, kde vás ztvárnil David Prachař. Co jste na jeho výkon říkal?

S režisérem Michalem Samirem jsem natáčení konzultoval. Pan Samir za mnou osobně byl. Chtěl jsem po něm, aby to nebylo bulvární. Nešlo mi o mě, ale nechtěl jsem, aby tohle ublížilo Ivetce. Tak trochu jsem dopředu z úst pana Samira věděl, jak tam budu prezentován. Nicméně jsem ani jeden díl neviděl. Víte, Ivetku jsem zažil tak, jak jsem ji zažil, a chci si ji pamatovat, jaká byla. Žádná herečka, byť je skvělá, ji nikdy nenapodobí tak dobře. Z toho důvodu jsem se na seriál nedíval.

Ze seriálu Iveta je zřejmé, že v době její závislosti na alkoholu nebylo vaše soužití zrovna jednoduché…

Velice jsem ji miloval, ale veřejnost se nikdy nedozví, čím vším jsem si v té době musel projít. Ivetka byla nemocná. Závislost na alkoholu, do které spadla před lety, ještě než jsme se poznali, je totiž nemoc. Mohu říct, že byly i temné chvilky, kdy jsem byl totálně na dně.

Uvažoval jste o tom, že byste ji opustil?

Opustit jsem ji nechtěl, to bych nikdy neudělal a myslím, že kdybych od ní odešel, její konec by nastal asi ještě dřív… Nechtěl jsem to vzdát a šel s ní do boje. Když si za mými zády kupovala alkohol, bylo to těžké, ale byl jsem odhodlaný vydržet. Záleželo mi na ní, ohromně a hluboce jsem se do ní zamiloval. Nebudu ale lhát, alkohol přinesl spoustu špatných věcí, ale těch hezčích bylo mezi námi daleko víc.

Přes všechno špatné Josef Rychtář s Ivetou zažil momenty, kdy byla opravdu šťastná:

close info Zdroj: Se svolením Josefa Rychtáře zoom_in Iveta Bartošová se svým pejskem

Jaký je život s člověkem závislým na alkoholu?

Těžký. Ivetka měla úžasnou povahu, ale v rámci závislosti se jí hodně měnily nálady a někdy se vše zvrtlo až do momentů, které hodně bolely. Bolelo to hodně ji a bolelo to hodně mě. Často jsem trpěl za ni.

Jak to probíhalo?

Mnohdy se stalo, že si šla nahoru lehnout a já dole v obývacím pokoji brečel z beznaděje, protože jsem se sám sebe ptal, co s tím mám teď dělat a jak jí můžu pomoct… Znovu zdůrazňuji a chci, aby to zaznělo, že člověk, který propadne alkoholu, je nemocný! U závislých lidí se projevuje jakási rozdvojená osobnost. Někteří jsou lítostiví a pláčou. V jiných probouzí alkohol agresi, která se projevuje slovně či fyzicky.

V tomto směru se vaše žena projevovala jak?

Nebyla úplně agresivní, ale občas mě plácla i za jízdy autem, když jsem jí něco vytknul.

Mluvilo se ale o tom, že agresivní jste byl k ní vy…

To je složitější. Jednou jsem se velice nešťastně vyjádřil. Jednalo se o to, že Ivetka dostala na předpis léky, které byly přesně definované od lékařky z FN Královské Vinohrady, a ta mi kladla na srdce, že Ivetka musí brát pouze dávku, kterou jí předepsala. Nicméně Ivetka, přestože ten prášek ode mě dostala, přišla za hodinu zase a chtěla další… Je to logické, protože ty léky byly tlumící a potlačovaly chuť na alkohol. Další lék jsem jí ale dát nechtěl, měl jsem strach, že by se jí mohlo něco stát.



A tehdy došlo mezi vámi k roztržce?

Měl jsem je schované pod polštářem, ona se na mě hrozně rozzlobila, začala mě chytat za ruku a pomalu se se mnou chtěla prát. Tenkrát jsem řekl, že žádný lék už nedostane, a pokud pro něj ještě jednou sáhne, zlomím jí ruku. Tohle jsem opravdu nešťastně řekl, dodnes mě to mrzí. Nikdy bych jí nic neudělal, ale neměl jsem to vůbec vypustit z pusy. Mohu před bohem přísahat, že jsem Ivetku za dobu našeho vztahu nikdy neuhodil.