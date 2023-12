Ani třicet let po premiéře romantického hitu Pretty Woman neztratila Julia Roberts nic ze svého kouzla. Víte, jak se herečka na legendární roli připravovala a jaký za ni dostala honorář? Navzdory obrazu romantické hrdinky má Julia Roberts v repertoáru širokou paletu postav. Filmy sahají od právních dramat po špionážní thrillery. Julia tak dokazuje svůj rozsáhlý talent. Konec konců, na svém kontě má víc než padesát rolí.

Julia Roberts a Richard Gere nechybí ve vánočním programu ani letos. Pretty Woman uvidíte v televizi dnes odpoledne. | Foto: Profimedia

1988 Veterinářka-modelka-herečka

Přestože její rodiče založili hereckou školu, do které chodila mimo jiné i dcera Martina Luthera Kinga Jr., chtěla být Julia Roberts jako malá veterinářkou. To se brzy změnilo. Kvůli filmové kariéře opustila vysokou školu. Odjela do New Yorku, zapsala se v modelingové agentuře a začala studovat herectví. Na svou velkou příležitost nemusela čekat dlouho. Už ve dvaceti letech natočila první film Spokojenost. Mnohem větší ohlas než tato hudební komedie o dívčí kapele měl až její druhý film Mystic Pizza.

1990 Ikonická role

Díky moderní variaci na Popelku a Lizu Doolittlovou, ale s prostitutkou v hlavní roli a princem, který jezdí v limuzíně, se z Julie Roberts stala přes noc mezinárodní hvězda.

Role Vivian ve filmu Pretty Woman vystřelila Julii Roberts mezi hereckou elitu.

Zdroj: Youtube

Roli okouzlující, ale poněkud nekultivované společnice získala díky tomu, že ji odmítly Michelle Pfeiffer, Meg Ryan, Daryl Hannah a řada dalších hereček. Štěstí Julii provázelo i po konci natáčení. Ohromný a nečekaný úspěch Pretty Woman ji nesmetl – když šel tento film do kin, točila už jiný, a daleko od všeho povyku.

Zákulisí Pretty Woman

Filmový průmysl často skrývá zákulisní tajemství a klasika Pretty Woman není výjimkou. K filmu se váže hned několik zajímavostí.

Věděli jste o tajemství snídaně z filmu Pretty Woman? Pokud budete dostatečně pozorní, uvidíte, jak si v jednom záběru Julia Roberts vychutnává croissant, zatímco v tom následujícím drží v ruce palačinku. Nejedná se o jedinou filmovou chybu. Pozornost věnujte i vlasům Julie Roberts. Ty se ve dvou po sobě jdoucích záběrech zcela liší.

Další zajímavostí je ikonický plakát, který na tento film láká. Na něm totiž není tělo slavné Julie Roberts, ale dublérky Shelley Michelle.

Ve filmu se Julia Roberts objevila v poměrně odhalených mini šatech. Postavu v nich měla perfektní. I přesto se na plakát vyfotit nenechala. Zdroj: Profimedia

Jestli něco Julia před natáčením nepodcenila, byla to skutečně velmi intenzivní příprava. Hodně času strávila s opravdovými prostitutkami, aby postavu Vivian ztvárnila co nejvěrohodněji. A jaký dostala za tuto snahu honorář? Na to, že se jedná o jeden z nejikoničtějších filmů devadesátých let, nebyl pro herečku závratný. Inkasovala poměrně skromnou částku, tři sta tisíc dolarů.

1999 Holka, která stojí před klukem, a žádá ho, aby ji miloval

V roce 1999 mířily do kin dva filmy, kterými Julia Roberts potvrdila status královny romantických komedií. V Nevěstě na útěku Garryho Marshalla se znovu sešla s Richardem Gerem.

Ačkoli odborné recenze nebyly nijak nadšené, u diváků měl film úspěch. Podstatně lépe si, nejen u kritiků, ovšem vedl snímek Notting Hill, v němž Julia jako hollywoodská star okouzlila nesmělého knihkupce v podání Hugha Granta.

2000 Na vrcholu

Filmografie Julie Roberts, to zdaleka nejsou jen romantické komedie. Už od konce osmdesátých let se pravidelně objevovala i v krimi a dramatech. K těm nejslavnějším patří životopisné drama o ženě bez práce a prostředků, která se dokázala postavit bezcitné korporaci. Erin Brockovich Julii vynesla snad všechny herecké ceny, včetně jejího prvního, a zatím jediného Oscara.

V roce 2001 přebírala Julia Roberts Oscara za roli ve snímku Erin Brockovich.

Zdroj: Youtube

2002 Ten pravý

Julia Roberts randila s řadou kolegů. Po jejím boku se objevil Liam Neeson, Kiefer Sutherland, Dylan McDermott, Matthew Perry i Benjamin Bratt. S Kieferem byla dokonce zasnoubená, ale než došlo na svatbu, rozešli se. K oltáři nakonec zamířila s country zpěvákem Lylem Lovettem. Manželství vydrželo dva roky. Manžela číslo dvě poznala při natáčení krimi komedie Mexičan. Tehdy chodila s Brattem a její budoucí snoubenec Danny Moder byl ženatý s Verou Steimberg…

2004 Stala se matkou

S kameramanem Dannym Moderem má Julia Roberts tři děti. Dvojčata se jim narodila v roce 2004, nejmladší syn o tři roky později. I když jí v pubertě dítka dávala trochu zabrat, maminkovská role ji nikdy neomrzela.

S manželem Dannym Moderem žijí v harmonickém svazku. Láskou k muži svého života se občas pochlubí i na své sociální síti.

Když se novináři půvabné herečky ptali, co po ní její děti zdědily, se smíchem odpověděla: „Všechny jsou velmi vtipné, každé po svém. A já doufám, že tohle mají po mně. Protože tak to všude říkám.“ Julia Roberts s manželem a dětmi žijí stabilním rodinným životem. Před zvědavými pohledy veřejnosti si bedlivě a úspěšně chrání soukromí.

Roky bez velkých kasovních trháků

Poté, co se Julia Roberts stala trojnásobnou matkou, pokračovala ve své filmové kariéře. Natočila několik významných filmů. Patří mezi ně i drama Jíst, meditovat, milovat. Přestože některé z jejích pozdějších snímků, jako Blízko od sebe nebo Hra peněz, byly dobře přijaty, žádný z nich se nestal vyloženým trhákem.

Někteří kritici chválí herecké výkony a napětí, které nový film Nech svět světem s Julií Roberts nabízí. Jiní poukazují na pomalejší tempo a nedostatky v příběhu.

Zdroj: Youtube

Herečka si v posledních letech vybírá role opatrněji, což je v souladu s jejím soukromým životem. Nyní hraje v novém filmu, apokalyptickém thrilleru Nech svět světem. Ten vypráví příběh dvou rodin, které se snaží přežít během nevysvětlitelného blackoutu​​.