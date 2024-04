Zpěvák Justin Timberlake se potkal s herečkou Jessicou Biel na večírku. Když se jako jediná zasmála jeho vtípku, zažehla první jiskřičku jejich budoucího vztahu. Prošli si několika krizemi, dokonce se jednou na pár měsíců rozešli, až jim došlo, že jsou stvořeni jeden pro druhého.

Justin Timberlake a Jessica Biel | Foto: Profimedia

Ale zpět na začátek idylické pohádky, kdy zpěvák herečku potkal… Poprvé se jejich zraky střetly v roce 2005, reálně se však seznámili o dva roky později na večírku v Hollywoodu. Stáli v hloučku lidí a Justin pronesl opravdu sarkastickou poznámku, kterou ale nikdo kromě Jessicy nepochopil. Zasmála se, a on ji v tu chvíli skutečně uviděl. „Byla tak nepopiratelně krásná,“ popsal později zpěvák ve své knize.

O číslo nepožádal

Toho večera si dokonce spolu zatančili na Madonninu píseň Lucky Star, ale o telefonní číslo Justin Jessicu nepožádal. Cítil, že nebyl ten správný čas. Proč? Možná proto, že se právě rozešel s hereckou kolegyní Cameron Diaz a Jessice akorát visel na vlásku vztah s baseballovým hráčem Derekem Jeterem. Byla-li příčina jiná, těžko říci… To teď po letech už asi není vůbec podstatné.

Mnohem podstatnější je, jak se jejich love story časem rozvinula. Poté co si Justin neřekl herečce o telefon, zachránil situaci jejich společný přítel. Pozval totiž Jessicu na Justinův koncert. Resumé? Strávili spolu příjemný čas v autobuse cestou na jeho další show, a jelikož se skvěle bavili, zůstali v kontaktu i po zbytek turné. A i přesto, že se v té době stále vídali i s jinými lidmi, postupně si oba přiznali, že to, co k sobě cítí, je silné a jiným vztahům se nevyrovná. Od té doby byli nerozluční. Téměř…

Justin a Jessica jako hosté Tonight Show:

Zdroj: Youtube

Romantická romance

„Jezdili jsme do různých měst, užívali si, objednávali pokojovou službu, placenou televizi a skvělé večeře. A hráli scrabble,“ píše Justin dále ve své knize a dodává: „Zažili jsme spoustu nezapomenutelných chvil.“ V květnu 2007 už o jejich lásce věděl celý svět a bylo zjevné, že tohle myslí Jessica i Justin vážně. Po krásných dvou letech se ovšem začaly objevovat první zvěsti o možném rozchodu, ačkoli je oba vyvraceli, bylo zřejmé, že soužití trochu skřípe. Ať jim to tehdy doma skřípalo, nebo ne, v březnu 2011 došlo na rozchod. Oba byli přesvědčení, že jejich vztah dosáhl maxima.

To nejlepší mělo přijít

Byl listopad a už si vrabci na střeše cvrlikali, že tihle dva spolu opět chodí, a v prosinci Justin před svou milou poklekl. „Byli jsme zrovna v Montaně na pozemku, který jsme v té době vlastnili. Celý den jsme jezdili na snowboardu. Sněhu bylo po pás. Byli jsme od hlavy k patě ve snowboardovém oblečení – čepice, rukavice…“ popsala moment Jessica Biel v televizní talk show a pokračovala: „On najednou kleknul, doslova zapadl do sněhu, a požádal mě o ruku.“ Stalo se tak přesně týden poté, co se zasnoubila s bývalým manažerem Jasonem Trawickem Justinova expartnerka Britney Spears.

Justinův krok byl odvážný, schraňoval zásnubní prsten skoro celý den v kapse při jízdě na snowboardu. Vzali se tajně v říjnu 2012 v rezortu Borgo Egnazia v jižní Itálii. Za tři roky se jim narodil syn Silas, za dalších šest let druhý syn Phineas. (Ten je jedním z dětí, které byly počaty během pandemie covidu…)

Zažili dobré i špatné časy

Za několik měsíců oslaví pár už dvanácté výročí svatby, byť si oba v minulosti už už mysleli, že jejich vztah nemá větší smysl… Na desáté výročí svůj svatební slib dokonce obnovili a nejspíš to budou dělat každou dekádu. Vše přesto, že je za tu dobu potkaly různé krize. Na kontě mají minimálně jeden skandál, když paparazzi Justina vyfotili v baru během hovoru s hereckou kolegyní Alishou Wainwright, kterou přitom držel za ruku a ona jeho za koleno.

Nic spolu neměli, ale zpěvák cítil jako manžel a otec, že je třeba se své manželce omluvit veřejně. Doma ho pak nejspíš čekal nepříjemný rozhovor, ale vše záleží na vzájemné komunikaci. Přesně tu Jessica Biel považuje za ingredienci k udržení pevného vztahu. „Komunikace, komunikace, komunikace,“ opakovala v rozhovoru pro časopis People. „Schopnost být opravdu upřímný v tom, jak se cítíte a jaké jsou vaše potřeby. Prostě umět s partnerem komunikovat opravdu upřímně. To se nám zatím osvědčilo,“ dodala.

Pár bydlí i s dětmi v Montaně. Tam spolu manželé odjakživa pravidelně jezdili na dovolenou a došlo tu i k oné žádosti o ruku. Justin se v klidu – i když obklopen fanoušky – věnuje hudbě. Oba jsou tu šťastní, což jejich vztahu naprosto jasně svědčí. I po téměř sedmnácti společných letech se stále umějí navzájem překvapovat a mluvit o sobě s láskou. Mají za sebou dobré i zlé časy, je ale vidět, že jejich partnerství stojí na pevných základech.