Před pár lety se Kamila Šikl Křečková s manželem Ondřejem rozhodli, že budou cestovat po světě a zprostředkují své zážitky lidem pomocí Instagramu. Během té doby se jim narodily tři děti – synové Elliot a Levi, kterým je dnes sedm a čtyři roky, a před dvěma lety k nim přibyla ještě Auri.

Kamila Šikl Křečková | Foto: Profimedia

Všechny děti s vámi odmala cestují. V čem je to nejvíc obohatilo? A spatřujete i nějaká negativa?

Vše má svá pozitiva i negativa. Když vynechám klasické fráze poznávání nových míst a lidí, které děti většinou v útlém věku úplně neocení, tak z pozitivních věcí můžu zmínit jazyk (angličtina), ale i celkovou komunikaci, kdy jsou tak trochu bezprostřední a nebojí se požádat o pomoc nebo se jít na cokoli zeptat. Překonávání strachu z neznámého a rozšiřování komfortní zóny. Pozoruji, že čím jsou starší, učí se více pokoře – začínají třeba evidovat rozdíly svého lehčího života oproti jiným dětem ve světě. Negativa? Určitě budou, ale počkám si, až mi děti povědí samy, co jim to dalo, vzalo, a budu doufat, že pozitiva převládnou. (smích)

Kamila Šikl s manželem radí, jak na cestování s dětmi:

Zdroj: Youtube

Nejstarší Elliot se letos chystá do druhé třídy. Do první jste ho zapsali v Česku, ale zároveň jste trávili i spoustu času na Bali. Nebyl to problém?

Nebyl, Elliot chodil do klasické státní školy. Dnes už to takový problém není, jelikož se školy čím dál častěji setkávají s žáky, kteří studuji na více místech. Škola i Elliotova třídní učitelka nám bez jakéhokoli problému vyšly vstříc. Během cest jsme ho doučovali, aby nic nezameškal a vplul zpátky do osnov dle plánu. Zároveň jsme byli s třídní učitelkou v kontaktu přes WhatsApp, za což jí děkujeme.

Jak to plánujete udělat letos od září, případně dál? Četla jsem, že uvažujete o mezinárodní škole na Bali…

Ano, Elliot nastoupil 7. srpna do mezinárodní školy na Bali. Vyučování má klasicky v angličtině. Zároveň zůstává zapsán ve škole v ČR, kde bude dělat během roku rozdílové zkoušky, takže učebnice českého jazyka bereme s sebou.

Systém „chvíli v Česku, chvíli v cizině“ řešila u svých školou povinných synů i Simona Krainová. A nebyla sama. Radili jste se s někým, kdo má podobný režim už zajetý?

Ptali jsem se přátel, kteří s dětmi žijí na dvou i více místech, a bavili se o tom i se Simonou. Zajeté systémy se u jiných mnohdy liší podle věku (třídy) dětí a podle kontinentu nebo místa bydliště i v Česku. U nás je například zlomové, že v České republice žijeme v malém městě, kde nemáme mezinárodní školy. Pokud bychom žili v Praze, střídání dvou možná i stejných mezinárodních škol by bylo o kousek jednodušší, ale i to je u nás píseň budoucnosti, kam nás vítr zavane. (smích)

Už má Elliot koupené do školy všechny pomůcky? Nebo tohle vždy řešíte na poslední chvíli?

Tím, že nastupuje do nové školy, budeme vše řešit až na místě. Ale batoh a penál má z loňska a bere si je s sebou na Bali.

Kamila Šikl nyní zakotvila s rodinou na Bali:

Děti si většinou zakládají na hezkých pomůckách. Je to u vás stejné?

Nechali jsme Elliota, aby si vybral podle sebe. Jediné, co jsem mu vysvětlila, že pokud si vybere nějaký batoh se vzorem oblíbené postavičky, může se stát, že ho za rok nebude bavit, a kupovat pak nový není řešení, takže můžeme udělat i variantu jednobarevné aktovky, kdy mu dokoupím připínáčky, které si bude moci měnit a přikupovat. Na konci jsem úplně vyměkla a řekla mu, ať si vybere, po čem jeho srdce touží, a co bude příští rok, budeme řešit za rok. Vybral si černozlatý Baagl, k němu i stejný penál a vak na tělocvik. A kupujeme připínáčky. (smích)

Jak se vůbec Elliotovi ve škole líbí a nezávidí mu to trochu mladší Levi?

Jak kdy. Ze začátku nosil první měsíce batůžek do školky, protože velký brácha taky nosí batoh. Když dělá Elliot úkoly, mladší sourozenci kreslí, občas i Elliotovi do úkolů. (smích) Je to u nás veselé.



Jak vy vzpomínáte na svá školní léta? Chtěla byste se vrátit do školních lavic?

Nevzpomínám ve špatném, ale vrátit bych se nechtěla. Neměla jsem se školou problém, ale studijní typ jsem také nebyla.