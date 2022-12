Máte rád vánoční svátky? Miluju vánoční svátky, já tím žiju! Vánoce miluju už od dětství, měl jsem rád dárky , teď už je nepotřebuju dostávat, mám prostě radost z té pohody. Doma připravujeme klasické štědrovečerní menu, máme rybí polévku s praženou houskou. Nesmí to být toastový chleba, ale houska, tři dny odleželá. Bramborový salát a zase klasika, žádný jogurt, ale poctivá majonéza a smažený kapr. A k tomu cukroví . Na Vánoce zásadně držím půst, ale už jedenačtyřicet let se mi nedaří vidět zlaté prasátko.

Na jaké vánoční speciality ze svého dětství nejraději vzpomínáte?

Rodiče dělávali vinnou klobásu. Když jsem poprvé viděl mamku, jak toho „šneka“ opéká na pánvi, moc jsem se netěšil, ale k Vánocům u nás patřil. Vždycky jsme drželi půst, ale máma věděla, že má doma dospívající kluky, kteří potřebují jíst, takže dělala výbornou hrachovou polévku s praženou houskou. Tu jsme měli k obědu a pak šli „posvítit“ na hřbitov.

Jakou vánoční večeři připravujete doma pro rodinu? Je každý rok vaše štědrovečerní večeře stejná, nebo ji měníte a rádi experimentujete?

Na experimenty mám čas přes rok, na Vánoce by se měly držet tradice. Dávám každému šupinu pod talíř, dáváme i bankovku, krájíme si chleba k polévce. To jsou rituály, které jsem se naučil doma a které předávám svým dětem. A myslím si, že takhle je to správně. Rodinné tradice by se měly dodržovat.

Co vám chybí na české vánoční tabuli ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi?

Já myslím, že nic. I ta naše česká tabule může být pestrá a pěkná. Z kapra se dá udělat i nějaký předkrm, potom klasika – polévka, salát a kapr, někdo dělá jinou rybu nebo třeba i řízky. A jako dezert může být štrúdl. A když se tohle všechno pěkně připraví a dá na stůl, vznikne krásná vánoční tabule.

Co připravujete pro své blízké na Boží hod a na Štěpána?

Na První svátek vánoční si dáváme ještě kapra, protože já ho opravdu celý rok nejím, ale pak ho dokážu jíst dva dny od rána do večera. Druhý den máme kachnu, zelí, knedlík a vývar s játrovými knedlíčky. Ten vlastně dělám i na Štědrý den, protože půlka rodiny mi rybí polévku nejí.

