Aby na dobře zavedenou scénu nepřišel s prázdnou, napsali mu zakladatelé jednoho z nejpopulárnějších pražských divadel přímo na tělo (a pod jasným vlivem slavného love songu skupiny Platters) písničku Oči sněhem zaváté. Ta se stala prvním z dlouhé řady Gottových hitů a rovněž mu přinesla jeho prvního Zlatého slavíka.

Sedmého března 1963 mělo premiéru písničkové pásmo Zuzana není pro nikoho doma, v němž se Karel Gott poprvé představil semaforskému publiku. Spolu s ním v představení účinkovali také Hana Hegerová, Pavel Sedláček a Milan Drobný. Waldemar Matuška už v té době na prknech Semaforu nevystupoval, jelikož se v předešlé sezoně nepohodl s vedením. Pro Jiřího Suchého tedy příchod Gotta znamenal šanci vyrovnat jistý pěvecký deficit.

"Když jsme mu kdysi s Jiřím Šlitrem nabídli smlouvu a on ji podepsal, radovali jsme se, že Semafor bude mít zpěváka," napsal Suchý v průvodním slovu ke Gottovu albumovému kompletu Story z roku 1989.

"My ostatní jsme byli herci a to jen s určitou dávkou shovívavosti, kteří taky zpívali. A Jiří Šlitr nepřestával toužit po hlasech, pro které by mohl psát náročnější kompozice, než byly popěvky a kuplety, jež jsme mu celkem spolehlivě odváděli. Pro Karla Gotta bylo možno složit cokoliv a on to zazpíval. Skladatel si mnul ruce," vysvětloval Suchý.

