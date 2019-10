„Moje první shledání s ním, s jeho písněmi, se vztahuje k dětským a jinošským letům. Tehdy jsem samozřejmě netušil, že se jednou budu zpěvu sám věnovat,“ vypráví Marian Vojtko.

„Moji rodiče Karla Gotta milovali, jeho songy si z desek pouštěli snad denně. Já sám jsem byl v té době spíš metalista, bavila mě tvrdá hudba, takže jsem říkal jéje, co je to za blbost, poslouchat pořád dokola jen Karla Gotta! Pak mi ale naštěstí přeskočilo v hlavě do dobrého směru, protože jsem začal studovat klasický zpěv. A právě Mistr mi ukazoval cestu,“ doplňuje původem slovenská hvězda muzikálů (Fantom opery, Dracula, Monte Cristo, Jekyll & Hyde či Baron Prášil), ale i mnoha operet a oper.

Poslední rozloučení s Karlem Gottem v Praze:

Když pak po letech přesídlil kvůli práci do Prahy, s Karlem Gottem se setkával při různých akcích. „Ve chvílích volna jsem s nadšením naslouchal jeho příběhům, které dával k dobru. Byl opravdu nezapomenutelný řečník a vtipný člověk. Nejdůležitější z rad, co mi dal, zněla: Mariane, nesmíš odmítnout ani jednu fanynku. No jo, odpověděl jsem mu, ale co když mě třeba nějaká poplive nebo tak něco… Všechno musíš vydržet, protože bez fanynek a fanoušků nebudeš dobrým umělcem.“

Proto se také Vojtko po svých koncertech, které trvají zhruba hodinu a půl, věnuje ještě další dvě hodiny posluchačům. „Vyprávíme si, fotíme se, je to pro ně kolikrát ještě větší radost než samotný koncert. Je na nich vidět, že i když mají chmury, naše setkání jim dodá novou energii. To mě moc těší. A věřím, že stejně tak to těšilo Karla Gotta, jehož zástupy obdivovatelek a obdivovatelů byly nekonečné,“ doplňuje interpret.

Gentlemana nezapřel

Hezké vzpomínky na našeho nejpopulárnějšího zpěváka má i mezzosopranistka Andrea Kalivodová, která je vedle bohaté koncertní činnosti už několik let spojená s rolí vášnivé Carmen ve stejnojmenné opeře Georgese Bizeta a nejnověji vystupuje v opeře Sergeje Prokofjeva Láska ke třem pomerančům v pražském Národním divadle.

„Měla jsem to štěstí, že jsem s Karlem Gottem absolvovala Evropské turné hvězd k šedesátému výročí konce druhé světové války. Navštívili jsme reprezentativní Bozarský palác v Bruselu či Kremelský koncertní palác v Moskvě. Karel Gott byl velkou hvězdou tohoto turné. V té době se ale zároveň zotavoval z operace kyčelního kloubu. Dalo by se tedy předpokládat, že ho zaměstnávaly vlastní starosti, bolesti opravňující k určité míře zádumčivosti či zamlklosti. Realita se však nesla ve zcela jiném duchu. I přes tuto nepříznivou skutečnost v sobě Karel Gott gentlemana nezapřel,“ uvádí Andrea Kalivodová.

Doplňuje, že když přišla smutná zpráva o jeho úmrtí, se zájmem sledovala archivní, ale i ty novější pořady, které Česká televize nasadila k jeho poctě.

„Zamýšlela jsem se nad Karlovými slovy, protože mnohé jeho myšlenky byly velice trefné, poučné a přínosné. Pro sebe jsem si z nich vzala to, že je důležité mít radost z každého koncertu, těšit se na zkoušky, užívat si naši práci. Na vystoupení je to pak znát, publikum to vycítí,“ dodává pěvkyně.