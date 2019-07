Karel Gott ukázal zatím nezveřejněné fotografie ze svého života

Nejúspěšnější český zpěvák, ostřílený profesionál, neskutečný gentleman, velký fešák, ale i milující otec a manžel. Takový je Karel Gott, který 14. července oslaví “osmdesátku”. Není člověka, který by ho neznal. Proto napsat něco, co se o něm neví, je téměř nemožné. Karel Gott se totiž zapsal do životů každého z nás, ať byl jeho fanouškem či ne. Milovaly ho naše babičky, mámy, milujeme ho my, a už i naše děti. Prostě a jednoduše Karel je “FENOMÉN”. A právě proto je mu věnované aktuální číslo magazínu Story.

Karel Gott. | Foto: Archiv Karla Gotta

Krátce před válkou se narodil v Plzni manželům Karlovi a Marii Gottovým. Dětství trávil často i u své babičky z matčiny strany – Valešové, která žila také v Plzni. V roce 1945 se s rodiči přestěhoval do Prahy, kde nastoupil do školy. Už od malička sice tíhl ke zpívání, toužil ale se stát malířem. V tom ho maximálně podporovala jeho maminka. V roce 1954 ho však nevzali na studium výtvarného umění, proto nakonec šel do učení na elektromontéra. V ČKD v Praze byl až do března 1960 zaměstnán. Sotva získal výuční list, amatérsky začal vystupovat jako zpěvák a v roce 1957 nazpíval svou první nahrávku jako dárek pro svoji matku. Soutěže a kavárny Od roku 1957 se začal účastnit různých pěveckých soutěží, ovšem většinou neuspěl. Zaujal ve chvíli, kdy mu Karel Krautgartner nabídl možnost amatérsky vystupovat s jeho orchestrem v pražské kavárně Vltava a Alfa. O rok později se zúčastnil v pražském Slovanském domě soutěže Hledáme nové talenty a okamžitě mu to otevřelo dveře do hudebního světa. S orchestrem dirigenta Krautgartnera poprvé vyrazil za hranice, a to do Polska. Velkým úspěchem pak byla pro Gotta soutěž. Hledáme písničku pro všední den, kterou pořádala Československá televize. Duet Až nám bude dvakrát tolik (Supraphon, 1962) byl poslední metou k profesionální dráze. Od 1. 2. 1963 totiž získal angažmá v divadle Semafor. Na Mikuláše téhož roku nahrál pro Supraphon jeden ze svých prvních velkých hitů "Oči sněhem zaváté", který mu složili Jiří Šlitr & Jiří Suchý. Poprvé ho zpíval ve hře "Zuzana není pro nikoho doma". Tohoto singlu se prodaly u nás i v cizině zhruba tři miliony kusů a jde o nejprodávanější píseň Karla Gotta. Navíc mu přinesla jeho historicky prvního Zlatého slavíka. Celý článek si můžete přečíst v aktuálním vydání časopisu Story, které je v prodeji od 1. do 14. července. Story se navíc povedlo získat exkluzivní fotografie z Gottova soukromí, které pro redakci sám několikanásobný Zlatý slavík i v magazínu okomentoval. Dále se v magazínu Story dočtete: * Zajímá vás, proč se vévodkyně z Cambridge Kate Middleton stala černou ovcí rodiny? Na veřejnosti je sice samý úsměv, v soukromí ale nemá daleko k pláči. Otočil se k ní zády vlastní bratr James Middleton i švagr princ Harry s manželkou Meghan. * Za roky karlovarského filmového festivalu došlo k mnoha trapasům, které pobavily nejen veřejnost, ale i samotné aktéry. Kdo ze známých osobností se na nich podílel? * Matka Taťána Kuchařová a dcera Taťána Gregor Brzobohatá. Obě jsou si tak podobné, a přesto je každá jiná. Co na sobě obdivují a v čem se rozcházejí? * Chcete vědět, jaké brýle jsou letos IN a co si vzít na party? Krásná Veronika Arichteva skončila ve vaně, Matěj Ruppert na schodech Přečíst článek › David Kraus o životě na ulici: Romským kamarádům dělal návnadu na skinheady Přečíst článek ›

Autor: Redakce Story