Karel Heřmánek nepocházel z herecké rodiny - jeho otec byl strojvedoucí a matka modistka. K divadlu ho to ovšem táhlo od dětství a brněnská JAMU byla jeho druhou šancí - na pražskou divadelní akademii se nedostal. Ale v Brně se ocitnul v krásné společnosti: chodil do stejného ročníku s Jiřím Bartoškou, Pavlem Zedníčkem, Eliškou Balzerovou a Janou Švandovou.



O jejich velkolepých flámech i mimořádně silných vzájemných poutech se vyprávěly legendy. Jejich cesty se i po studiích mnohokrát potkaly. Byli opravdu silný ročník plný osobností!

Fešák Hubert dostal ve křoví nakládačku

Ve filmu Fešák Hubert, který v roce 1984 natočil režisér Ivo Novák, byl Karel Heřmánek naprosto neodolatelný: jeho vznešenost žižkovského světáka je v podstatě nesmrtelná.

Ne každý ví, že Karel Heřmánek dostal během natáčení pořádnou nakládačku a s krvavými šrámy pak odehrál i několik scén.

Karel Heřmánek se narodil roce 1947 v Praze a po maturitě se přihlásil na JAMU. Po absolutoriu v roce 1972 působil rok v Divadle Na provázku, pak přešel do Činoherního studia v Ústí nad Labem a po třech letech se vrátil do Prahy. Sezónu strávil v Městských divadlech pražských a nakonec zakotvil v Divadle Na zábradlí, kde působil až do rozpadu souboru v roce 1990. Ve stejné době se rozhodl, že založí Divadlo Bez zábradlí, které se svojí manželkou Hanou a třemi syny provozoval až do své smrti.

„V době natáčení filmu jsme byli týden na zájezdovém představení v Prostějově. Večer jsme dohráli, sedli do taxi, které nás pak odvezlo na ranní natáčení do Prahy. Tak to šlo každý den. Byl to už trochu stereotyp, takže když jsme asi třetí den znovu nasedli do auta, Karel prohlásil, že by to chtělo zažít nějaké dobrodružství,“ zavzpomínal na natáčení Pavel Zedníček v dokumentu o natáčení slavné komedie.

Heřmánkovi tedy navrhl, že by mohli navštívit jeho strýce z Moravy. Ten nadšeně souhlasil a rozjeli se za ním.

„Byla to veselá návštěva, strýc nás velmi štědře hostil slivovicí a všemožným jídlem. Odjížděli jsme asi ve tři ráno,“ přiblížil Pavel Zedníček.

Po cestě zpátky na dálnici u Devíti křížů, už za hluboké tmy, Heřmánek požádal řidiče, aby mu zastavil, protože si musí odskočit do křoví.

„Najednou kolem projela šestsettrojka, z ní vystoupil chlápek a začal čůrajícího Karla mlátit pendrekem do hlavy. Naštěstí stačil utéct do auta a odjeli jsme rychle pryč,“ popsal herec.

Do Prahy na natáčení dorazili přímo z tahu kolem sedmé ráno. „Když jsme vystoupili z vozu, všichni se Karla lekli, jak vypadal. Byl celý od krve. Okamžitě ho odvezli do nemocnice. Ještě štěstí, že to nebylo nic vážného. Během dopoledne ho přivezli zpátky na plac a mohlo se začít točit. A jako by mu to nestačilo, další den chtěl dobrodružství prožít znovu,“ vzpomínal s úsměvem Pavel Zedníček na webu iPrima.

S čerty nejsou žerty bez Karla Heřmánka?

Ve stejném roce Karel Heřmánek natočil i nesmrtelnou pohádku S čerty nejsou žerty, v níž ztvárnil postavu Lucifera. Původně se pro tuto roli uvažovalo o Miloši Kopeckém nebo Jiřím Sovákovi, nakonec ale padla volba na mladší generaci a roli získal Karel Heřmánek.

„Bylo to příjemné, bavilo nás to. Bylo to výborně obsazené, výborná parta tam byla. Hynek Bočan bezvadný režisér, scénář krásný. Práce mě těšila,“ vzpomínal Karel Heřmánek na svůj další slavný film.

Její součástí jsou i Heřmánkovy improvizace, které ve scénáři nebyly. Režisér Hynek Bočan podle webu ČSFD prohlásil: „Čerti pro mě byli naprosto nová zkušenost, nový žánr. A Lucifer Heřmánek mi moc pomohl. Byl první natáčecí den, řekl jsem – kamera – a on začal řádit. Doslova! Koukal jsem jako blázen. Šel jsem za ním a říkám mu: Karle, co to děláš? Ty jsi zešílel! A on: Co je? To je čert! Co čert! To je Lucifer. To takhle prostě musím. Nechal jsem ho tedy hrát a tu postavu udělal dokonale. Hned se toho chytl Nárožný a s gustem se vyřádil na svém přiopilém kaprálovi,“ napsal na webu ČSFD uživatel s nickem Cheyene.

Další uživatel webu ČSFD, Johnny01, má ještě jednu historku o Luciferovi: „Věta Strhla nám váhu! při vážení Doroty Máchalové (Jaroslava Kretschmerová) na pekelné váze nebyla ve scénáři. Technici váhu špatně zajistili, Karel Heřmánek (Lucifer) to okomentoval a věta již ve filmu zůstala,“ napsal Johnny01 na ČSFD.

S čerty nejsou žerty:

Smrt krásných srnců s broukem na tváři

Film Smrt krásných srnců vznikl o dva roky později a je součástí takzvané velké jízdy Karla Heřmánka v českém filmu. Jeho Leo Popper je silná a dojemná role, kvůli níž Karel Heřmánek trochu vytrpěl.

Natáčelo se v okolí hradu Křivoklát, v Karlových Varech, v Praze - Bubenči a na řece Berounce, filmový rybník byl v obci Velká Chmelištná na Rakovnicku.

Právě tam se natáčela scéna, v níž Karel Heřmánek leží v rybářské loďce a po tváři mu leze velký brouk. Ve filmu scéna není dlouhá, její natáčení ovšem - s broukem na Heřmánkově obličeji - trvalo dlouhé hodiny.

„Režisér Karel Kachyňa věděl přesně, jak má brouk lézt, ale trvalo opravdu dlouho, než se brouk Kachyňovi trefil do noty," napsal zajímavost k filmu na webu ČSFD uživatel s nickem Raccoon.city.

Hlas Al Pacina, Roberta de Niro i kresleného kačera

Karel Heřmánek nadaboval v zahraničních filmech stovky rolí: jeho hluboký, znělý a opravdu krásný chlapský hlas ho k tomu předurčoval.

Zajímavé je, že bravurně daboval i role dvou pověstných hollywoodských rivalů Al Pacina a Roberta de Niro. První z nich mluvil hlasem Karla Heřmánka v české verzi filmů Ďáblův advokát (1998) a Klan Gucci (2021), druhý pak ve snímku Zamilovat se (1994).

„Heřmánkovým hlasem promlouval například Rampa McKvak z animovaného seriálu My z Kačerova (Duck Tales, 1987), ale i doktor Dennis Hancock ze seriálu Nemocnice Chicago Hope (Chicago Hope, 1994). Karel Heřmánek často daboval také Nicolase Cage, Michaela Cainea, Rowana Atkinsona a Jeana Gabina. Svůj hlas propůjčil i Doylovi ve slavném seriálu Profesionálové,“ uvádí web Dabing Fórum.

Lamač dámských srdcí s dobrou pověstí

Karel Heřmánek měl všechny předpoklady být lamačem dámských srdcí - tato pověst ho však nikdy neprovázela. Se svojí první manželkou, s níž má dcery, se v 80. letech rozvedl. Ale posledních více než 33 let strávil v manželství s někdejší nejkrásnější hlasatelkou Československé televize Hanou, za svobodna Vávrovou, s níž má pro změnu tři syny.

A manželé Heřmánkovi byli opravdu krásný, ladící a mimořádně sympatický pár. Podle bulvárních médií ovšem v životě Karla Heřmánka, v době mezi oběma manželstvími, existovala ještě jedna zásadní žena, a to herečka Vilma Cibulková. Potkali se v době společného angažmá v Divadle Na zábradlí a o jejich vztahu prý kolegové mluvili jako o „velmi vášnivém a intenzivním“. Vilma ovšem odešla do Národního divadla, kde se osudově zamilovala do režiséra Miroslava Macháčka a lásce byl konec.