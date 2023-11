Britská královská rodina patří k nejbohatším na světě. Její členové se mezi luxusními rezidencemi přesouvají letecky a utrácejí miliony. Mohou si to dovolit. Majetek Windsorů je obrovský, jeho výše většinu lidí překvapí. Stejně jako informace o tom, kolik si za letitou službu odnesl osobní tajemník královny Alžběty II. a jak drahý byl pohřeb poslední panovnice.

Podle časopisu Forbes činí celkové čisté jmění Windsorů přibližně šest set dvacet osm miliard korun | Foto: Profimedia

Windsorové jsou jednou z nejbohatších rodin na světě. Financování královského aparátu je předmětem neutuchajícího zájmu. Jak vydělávají peníze Karel III. a princ William? Jejich soukromý majetek pochází především z dědictví a z Cornwallského i Lancasterského vévodství (v angličtině duchy).

Duchy of Cornwall

Cornwallské vévodství bylo založeno v roce 1337 pro dědice anglického trůnu. Hlavním správcem je vždy princ z Walesu. Když nastoupí na trůn, vévodství přejde do správy jeho nástupce, nového prince z Walesu. Od loňského roku je tedy jeho správcem William.

Zmíněný princ dohlíží na to, aby příjmy z nemovitostí (v hodnotě téměř třiceti miliard korun) byly znovu investovány do nich i jinam – prakticky i návratně – prospívaly místním komunitám a nemovitý majetek zůstal finančně stabilní.

Karel III., princ William i celá královská rodina mají vlastní majetky, které jim generují příjmyZdroj: Profimedia

Duchy of Lancester

To historie Lancasterského vévodství sahá až do třináctého století. Jeho hlavním správcem je aktuálně vládnoucí král či královna. Výnosy odsud jsou soukromým příjmem britského panovníka. Zesnulá královna Alžběta tu během posledního roku života vydělala téměř šest set milionů korun. Po její smrti, v září 2022, se správcovství ujal Karel III. Nutno dodat, že Lancasterské vévodství zahrnuje 45 550 akrů půdy a komerčních nemovitostí.

Z čeho žijí Sussexové?

Než se Harry s Meghan rozhodli stáhnout z veřejného života, pocházela většina jejich financí, konkrétně pětadevadesát procent, z Cornwallského vévodství. Zbylou část pokryli z fondu zvaného Sovereign Grant.

VÍTE, ŽE…



Sovereign Grant je mechanismus financování britské královské rodiny. Základem grantu je majetek zvaný Crown Estate. Ten spravuje pozemky a nemovitosti formálně vlastněné britským panovníkem, aktuálně králem Karlem III. Z příjmů, které Crown Estate získá z pronájmu pozemků a nemovitostí, je pětadvacet procent vyhrazeno na financování královské rodiny. Tento finanční podíl je znám jako Sovereign Grant. Zbylých pětasedmdesát procent příjmů z Crown Estate následně putuje do britské státní pokladny. Na základě Sovereign Grantu dostává královská rodina každoročně pevně stanovený příspěvek od Ministerstva financí Spojeného království. Pro rozpočtový rok 2022 až 23 to bylo téměř dvě a půl miliardy korun.

Harry zároveň dědil po svých blízkých. Když v roce 1997 tragicky zemřela princezna Diana, oba s Williamem zdědili miliony liber. Po smrti prababičky, královny matky, patřil Harry mezi vnoučata, která dědila část jejího majetku. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se finančně osamostatnili po odchodu z královské rodiny v roce 2020.

Vzácný šperk královny matky. Princezna Kate vynesla zapomenutou korunku

Jejich příjmy se dnes skládají z podnikatelských aktivit. Tou hlavní je mediální společnost Archewell Productions, jež uzavřela lukrativní smlouvu se společností Netflix.

Bohatý král

Podle odhadů deníku The Times vlastní král Karel III. majetek v hodnotě přibližně sedmnácti miliard korun. Hlavním zdrojem příjmů je mu zmíněné Cornwallské vévodství. Panovník ho spravoval už třiapadesát let předtím, než usedl na trůn. Deník The Guardian zjistil, že z něj mezi lety 1952 a 2022 inkasoval více než sedmnáct a půl miliardy korun.

A než mu byla na hlavu posazena koruna, vydělal Karel III. za rozpočtový rok 2022 až 23 téměř tři sta sedmdesát milionů korun.

VÍTE, ŽE…



Britská královská rodina disponuje dvěma klíčovými vévodstvími, Cornwallským a Lancasterským. Ta jsou léta páteří jejich finanční stability. Obě vévodství mají pod svou správou mnoho pozemků i nemovitostí. Provozují řadu firem, včetně pivovarů, farem… Správa těchto aktiv je zaměřena na udržitelnost a generování prostředků, které následně podporují členy královské rodiny i dobročinné projekty.

Plat prince Williama

Výroční zpráva Cornwallského vévodství uvádí, že princ William si roku 2023 přišel na sto sedmdesát milionů korun. Po smrti babičky, královny Alžběty II., zdědil princ z Walesu, jako následník trůnu, celé Cornwallské vévodství. To mělo za poslední finanční rok čistý zisk na sedm set milionů korun. Tyto příjmy William používá k soukromým potřebám, ale i na veřejné a charitativní projekty.

Připomeňte si svatbu Williama a Kate:

Zdroj: Youtube

Účtenky za stovky milionů

Vzhledem k tomu, že se královská rodina v období od 1. dubna 2022 do 31. března 2023 zúčastnila dvou tisíc sto pětasedmdesáti oficiálních akcí, není divu, že je suma za provoz jejího aparátu horentní.

Časopis Woman’s Day rozebral nejnovější zprávu o panovnických grantech a zjistil, za co monarchové utrácejí…

Letadla a vrtulníky

Za poslední účetní rok utratila královská rodina téměř osmdesát milionů korun za cestovní výdaje. Žádná z uvedených cestovních položek nebyla nižší než čtyři sta osmdesát pět tisíc korun.

Nejdražší byla oficiální čtyřdenní návštěva královského páru ve Rwandě. Přišla na pět a čtvrt milionu korun. Výší nákladů následuje první oficiální státní návštěva Karla III. a Camilly v královské funkci. Směřovala do Německa. Tato dvoudenní cesta vyšla na čtyři miliony dvě stě tisíc korun.

Karel III. s chotí Camillou pro rychlejší přesuny po Spojeném království využívají vrtulník.Zdroj: Profimedia

Pozor, princ a princezna z Walesu to umějí také „roztočit“. Třídenní návštěva Bostonu, kde se William a Catherine účastnili předávání cen Earth Shot, stála milion a čtvrt.

Dostala Diana před smrtí nabídku k sňatku? Seriál Koruna rozvířil teorie

Královská rodina nevydávala finance jen za oficiality. Dvacet a půl milionu korun stálo její členy sto sedmdesát devět cest helikoptérou. Jen jediná cesta mezi královskými rezidencemi v Anglii a Skotsku přišla panovníka s chotí na šest set šedesát jedna tisíc korun.

I oslavy něco stojí!

Když si Alžběta II. v únoru 2022 připomínala sedmdesát let ve funkci, činily náklady na slávu z královské kasy bezmála dvacet milionů korun. Částku plně pokryl panovnický grant. Oslavy významného výročí zahrnovaly Trooping the Colour, bohoslužbu v katedrále sv. Pavla, jubilejní průvod a koncert s hvězdami, jako jsou Diana Ross, sir Rod Stewart či Alicia Keys.

Na pohřbu se nešetřilo

Alžběta II. zemřela 8. září 2022. Její pohřeb stál přes pětačtyřicet milionů korun. Patřily sem náklady spojené s pohřebními obřady zesnulé královny; uložení do rakve, pohřeb i smuteční obřad.

Velké zákulisní změny. Princ William v tichosti proměňuje britskou monarchii

Tajemník s královskou výplatou

V posledním roce vydala královská rodina za platy zaměstnanců sedm set sedmdesát tři milionů korun. Nejlépe placeným členem personálu byl sir Edward Young. Od září 2017 do září 2022 působil jako osobní tajemník královny Alžběty II. Jeho roční plat se pohyboval kolem šesti a půl milionu korun. Young odešel z královských služeb letos v květnu s odměnou přes čtyři miliony korun.

Úklid s luxusní cenovkou

Královská rodina téměř zdvojnásobila celkové výdaje za úklid a pohoštění. V posledním roce za tyto služby utratila téměř sedmdesát milionů korun. Největšími položkami byly výdaje za jídlo a nápoje. V královských rezidencích musí už historicky návštěvám chutnat, tudíž se tu hodovalo za čtyřicet dva milionů korun…

Šéfkuchař královny: Alžběta téměř nejedla, princ Philip kontroloval lednice

O tom, že čistota je základ, není pochyb. V sídlech Windsorů se smýčilo a smýčí ostošest. Úklid tak vystoupal na dvacet pět a půl milionu korun. Mnoho Britů považuje královskou rodinu za drahý luxus. A privilegia by jim rušili.

Ovšem plusy, které Windsorové své zemi přinášejí, ať jde o tradici, turismus, charitativní práci, nebo reprezentaci země v zahraničí, nad královskými náklady vždy nakonec převažují.