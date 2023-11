Mistr basů, jednaosmdesátiletý zpěvák Karel Vágner navštívil nedávno kliniku plastické chirurgie. Ne snad že by plánoval podstoupit zákrok, ale s jejími zakladateli ho pojí dlouholeté přátelství. Nemohl si tak nechat ujít oslavu k znovuotevření kliniky. Při té příležitosti prozradil, čemu se aktuálně věnuje a kdo jde kromě syna Josefa Vágnera v jeho stopách.

Karel Vágner | Foto: Profimedia

Na akci jste přišel zazpívat. Podstoupil jste na klinice v minulosti nějaký zákrok?

Jsem tu především proto, že mě pozval Honza Měšťák, což je můj dlouholetý slávistický kamarád. Jsem s ním propojený ani ne skrz zákroky, ale historicky, protože spoluzakladatel kliniky Tomáš Kolowrat-Krakowský, dej mu pánbůh nebe, byl také kamarád, a mám s ním dokonce jednu moc hezkou vzpomínku, protože se nám ve stejný den roku 1998 v rozpětí tří hodin narodily naše holčičky. Jeho Dominice Franscesca a mojí ženě Monice Barborka. Ležely spolu v pokoji v porodnici.

Hana Zagorová a Karel Vágner zpívají v roce 1984 píseň Hej, mistře basů:

Zdroj: Youtube

Byl jste u porodu?

Vzali jsme tehdy našeho velkého kamaráda Jirku Středu, který s nám jezdil s Amforou po celém světě a kameroval i první filmy Jakuba, spolu s Pavlem Caldou, nyní profesorem, porodníkem z Apolináře, a bylo to moc krásný. Byli jsme všichni naměkko, máme to natočené. A fór je ten, že jsem tu jejich malou od té doby neviděl. Uvidím ji až dnes.

Ani nikdo z vašeho okolí na klinice zákrok nepodstoupil?

Ne, akorát Barunka byla na klinice jako malá. Upravovali jí ouško. Přišla dnes taky poděkovat a zazpívat se mnou Honzovi Měšťákovi písničku.

Jiří Babica: Pracovat už bych nemusel, vaření dělám jen pro zábavu mladých

Estetické úpravy jsou zejména u mladých dívek na vzestupu. Jak se na tento trend díváte?

Přiznávám, že jde úplně mimo mě. Akorát mě zaráží jedna věc. Vůbec tomu nerozumím, ale jako laikovi mi připadá divný, že se soutěží krásy účastní dámy, které jsou všemožným způsobem přešité a různě upravené. Myslím, že by do soutěží měla chodit děvčata tak, jak je Pán Bůh stvořil. Tohle mi tedy přijde trochu divný, ale jinak mi ten trend nevadí. Nic mi do něj není, nezajímá mě.

Karel Vágner se synem Jakubem.Zdroj: Profimedia

Sledoval jste v minulosti soutěže krásy?

Moc ne, šly celý život mimo mě.

Čemu se teď aktuálně věnujete? Koncertujete?

Co se týče hudby, už jsem si své odehrál a pracuji ve studiu. Dělám muziku k Jakubovým rybářským filmům, a jednou z mých dalších profesí je, že dělám eventy a plesy na klíč jako režisér a dramaturg. Se vším všudy i s veškerým technickým vybavením. To mě baví a naplno vytěžuje. A potom se také věnuji svým vnoučatům, mám jich osm a je to paráda. Žiju pro ně, miluju je a ona milují mě. Je mi s nimi moc dobře.

Máte už mezi nimi následovníka? Jde některé ve vašich či v Josefových stopách?

Terezčina dcera Madlenka zpívala nedávno ve školce hlavní roli ve hře Zlatovláska. Intonuje absolutně čistě, z čehož mám radost, tak uvidíme, jak se to u ní vyvine dál.