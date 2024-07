Je to jen pár dní, co se vdávala vaše dcera Anna. Jak jste si svatbu užil?

Musím říct, že to byla opravdu nádherná svatba. Konala se v Rakousku a všichni jsme si ji moc užili. Andulce to opravdu moc slušelo. Bylo to krásné a budeme na to vzpomínat hodně dlouho. Andulka je baletkou Slovenského národního divadla, má bezvadného manžela Raphaela, je to také tanečník a máme ho moc rádi. Nemůžu být šťastnější…

Prostřední dcera Karla Vágnera Anna a tanečník Raphael Schuster jsou krásný pár:



Kdo vás na svatbu oblékal?

Můj velice dobrý kamarád a uznávaný krejčí a módní návrhář Abi Totre. Na tuto slavnostní událost mi ušil žaket. Jen krátce před svatbou jsem si u něj byl ještě vyzkoušet kalhoty.

Máte velkou rodinu, celkem šest dětí. Takhle jste to vždycky chtěl?

Heleďte, jsem rád, že mám tolik dětí. Jsem s nimi šťastný a žiji pro ně. Kromě šesti dětí mám teď i osm vnoučat. Co víc si mohu přát? Děkuji za ně Pánu Bohu. Důležité je, aby byly všechny děti zdravé.

Jste na své děti pyšný?

Jsem na ně moc pyšný! Jakubovi, který je rybář, se splnil, jak se říká, americký sen. Mluvil jsem s kameramanem, který s ním jezdí po světě, a ten mi řekl: „Přistáli jsme v San Franciscu a tam je Kuba pomalu slavnější než tady. Hned na letišti se k němu seběhli lidi a chtěli po něm podpis.“ (smích) Pepa je také bourák, zpívá v muzikálech, většinou hlavní role. Teď dal dohromady společně s Janem Kopečným a Petrem Ryšavým show s názvem Muzikály Naruby a mají opravdu velký úspěch.

A co holky?

Andulku, která je moc šikovná baletka, jsem již zmiňoval. Je úžasná a jsem na ni pyšný. Nejstarší Terezka zase zpívala hlavní role v muzikálech jako třeba Bídníci, Děti ráje nebo Fantom opery. Vystudovala marketingovou komunikaci a například mi organizovala jako producentka celou televizní narozeninovou akci v Lucerně. Pracuje teď naplno jako producentka i pro svého bratra, rybáře Jakuba.

Všechny děti jsou dost samostatné a proslavily se…

To ano. Nejmladší Barunka dostudovala DAMU a ve Vinohradském divadle hrála ve dvou hrách. S Vaškem Vydrou a jeho ženou jezdí krásnou zájezdovku. Momentálně zkouší novou hru v budějovickém divadle. Má velké sociální cítění a udělala si i kurz, aby mohla dělat nemocničního klauna. Takže baví na dětských odděleních děti, aby nebyly smutné. Dělá to s láskou. Tohle je úžasné. A samozřejmě i všechna má vnoučata jsou bezvadná. Nejstarší syn Karel je pak producentem svojí ženy Simony Krainové.

Chodí k vám synové a dcery pro životní rady?

No tak oni jsou natolik chytří, že vědí, že zkušenosti mám, tudíž jim mohu v některých věcech napovědět a poradit. Je to rychlejší, než kdyby si na vše museli přijít sami. Já k tomu přišel dávno, tak jim mohu říct, co a jak. (smích) Tedy snažím se o to! Máme spolu nádherný vztah.

A co vás mimo vašich blízkých naplňuje?

V současné době mám radost, že o mně a mojí práci natáčí dokument Česká televize. Dělá to mladý režisér Patrik Ulrich. Sice mě honili jako nadmutou kozu (smích), ale myslím, že výsledek bude výborný. Moc se na něj těším. Taky mě dost baví sledovat, jak poctivě se můj syn Pepa s Petrem Ryšavým a Janem Kopečným připravují na svou show s názvem Muzikály Naruby. Odehraje se 2. listopadu v O2 universum a určitě všechny zvu, ať se přijdou podívat. Bude to stát za to.