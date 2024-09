Není to tak dávno, kdy moderátor Karel Voříšek vstoupil do nové životní dekády s šestkou na začátku. To však není jediné jubileum, které v nedávné době oslavil. Se svým partnerem Vladimírem Řepkou je letos už dvacet let. Náš rozhovor se tedy nesl v duchu výročí. Slaví je rád? A proč už partnera radši nepřekvapuje?

Jak si novou životní dekádu zatím užíváte?

Říkat, že jsem si šedesátin nevšiml, nemůžu. To bych lhal. Ale říkám si, co už… Co s tím člověk nadělá? Důležité je vlastní zdraví i zdraví lidí okolo a taky dobrá práce. To je taková trojnožka, která mě i mnoho dalších drží při životě. Koneckonců, chcete pobavit Boha? Vyprávějte mu o svých plánech.

Spousta žen přelomové roky hodně řeší. Jak to mají muži?

Prozradím vám něco, co vím ze svého okolí, řeší to i muži. (smích) A možná někdy víc než ženy! Když mi bylo padesát a trochu jsem se z toho hroutil, přišla za mnou skvělá kamarádka, docentka Vysekalová, nedávno jí bylo třiaosmdesát, a řekla: „Drahý příteli, padesátkou pro mě všechno teprve začalo!“

Šedesátiny nejsou jediné výročí, které máte. S partnerem Vladimírem Řepkou jste letos spolu už dvacet let, že?

Ano, máme velké výročí. Jsme spolu dlouho. (smích) Baví nás cestovat, takže jsme se teď o prázdninách vydali na velikánskou cestu. Projeli jsme naši oblíbenou Asii: Thajsko, Malajsii, Borneo a Bali. Bylo to nádherné.

Šlo o společný plán, nebo jste jeden druhého cestou překvapili?

Ne, byl to společný plán. My se nepřekvapujeme. Jednou jsem Vláďu překvapil výletem k moři a nesetkalo se to s velkým úspěchem, protože on má všechno přesně naplánované. Já jsem spíš bohémský typ. Takže mi třeba říkal: „A ty sis to istanbulské letiště neprostudoval? Ty nevíš, kde je to a to?“ Nevěděl jsem. Proto výlety raději vymýšlíme spolu a Vláďa pak všechno naplánuje. (smích)

Potkáváme se na finále soutěže Muž roku, která letos také slaví pětadvacet let a kterou už poněkolikáté moderujete. Víte, jak dlouho?

Dobrá otázka. Nevím! (smích) Myslím, že odjakživa, protože soutěž Muž roku i její prezident David Novotný vás pohltí a už nepustí.

Karel Voříšek letos opět moderoval finále soutěže Muž roku.

Neuvažoval jste někdy v minulosti, že byste se přihlásil do soutěže krásy pro muže?

No, copak úvaha je jedna věc, ale realizace druhá.

Takže úvaha byla?

Ne. Mám o sobě sice vysoké mínění, ale až tak vysoké zase ne. A potom si myslím, že mě v tomhle zrazuje i můj věk, takže bych se mohl třeba s Jirkou Krampolem přihlásit do jiné soutěže. Pro seniory. (smích)