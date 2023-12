Svou váhu nemusela bývalá rosnička Karla Mráčková nikdy řešit. Přesto se snaží jíst zdravě a nezatěžovat příliš svůj organismus. Otevřeně přiznává, že sladké si dopřává maximálně jednou za čtrnáct dní, a i ohledně vánoční tabule bude přísnější. Na Štědrý den si dá jen lehkou polévku, rybu bez zahuštění a salát v podobě zeleniny a jogurtu.

Karla Mráčková | Foto: Profimedia

Blíží se třetí adventní neděle. Vyráběla jste si letos věnec sama?

Není to tak dávno, pár let zpátky, co jsme u nás doma objevili tavnou pistoli a začali ve velkém vyrábět adventní věnce. Za ty roky jsme jich vyrobili tolik, že už dvoje Vánoce nepřiděláváme další. (smích) Dcera by sice chtěla tvořit nové, ale když jsou ty staré zachovalé, tak je recyklujeme a budeme je ještě používat. Přijde mi zbytečné je vyhodit jen proto, abychom měli nové.

Karla Mráčková dlouhá léta moderovala počasí:

Zdroj: Youtube

Dcera se u vás doma stará o výzdobu?

Aktuálně „řádí“ po bytě a dokončuje ji. Letos se jí moc povedla. Udělala městečko ze skleněných figurek, pověsila světýlka a plánuje další dekorace, takže až dnes přijdu domů, byt asi nepoznám. (smích) Jsem ráda, že mám v dceři parťáka, který má pro tyhle věci pochopení.

Jak u vás vypadá klasický Štědrý den? Dodržujete nějaké tradice?

Tradice dodržujeme klasické – krájení jablíčka, pouštění skořápek a chodíme na půlnoční. Co se týká vánoční tabule, jsem v tomto ohledu čím dál tím přísnější, vsázím na zdravou výživu. Zrovna nedávno jsem přemýšlela, co budu dělat se smaženým kaprem, jestli raději neudělám třeba lososa, abychom neměli smažené. Případně se dá kapr upéct i na kmíně.

Všechny pokrmy budete mít ve zdravé variantě?

Ano, připravuji vše jednoduše a zdravě. Polévka bude lehká – vývar ze zeleniny, ryby bez zahuštění a bramborový salát jenom zelenina s jogurtem, nakládanou okurkou a trochou majolky. Snažím se vše připravovat tak, aby jídlo bylo co nejméně zatěžující pro organismus.

Proč jste se rozhodla pro zdravou výživu?

Jde mi o to, abych si zachovala přívětivý vzhled, aby byl můj zdravotní stav co nejdéle dobrý, což by bez zdravého jídla, které nezatěžuje organismus, prostě nešlo. Nedávno mi bylo padesát a nikdy by mě nenapadlo, že to bude tak hezké období. Je to určitě i tím, že se cítím fit a díky tomu si tento věk, který už prostě není nízký, užívám. Vrací se mi zásady typu: nepít alkohol, zbytečně se nevystavovat slunci bez ochranného faktoru a jíst zdravou stravu, to je základ.

Karla Mráčková nedávno pokřtila nové CD Míši Růžičkové:

Karla Mráčková na křtu nového CD Míši RůžičkovéZdroj: se svolením Karly Mráčkové

Vidím, že jste v této problematice zběhlá…

Pořád mám ve stravování velké mezery. Sice nekonzumuji nic, co by mi vysloveně škodilo, ale mohla bych mnohem víc konzumovat to, co by mi prospívalo. Protože to, čím se stravujeme, je zásadní. Stravou si můžeme buď ublížit, nebo naopak, pomoci. Chráníme buňky před dalším poškozením, chráníme játra a další orgány, které musí makat, aby vše zvládly, vyčistily a zregenerovaly náš organismus. Musíme jim v tom trochu pomáhat.

Je něco, čím přece jen občas trochu zhřešíte?

Sladké. Dovoluji si ho příležitostně, průměrně jedenkrát za čtrnáct dní.

Sportujete?

Dělám gymnastiku. Děkuji trenérce mojí dcery, že se mě ujala. Vzhledem k mému věku jsem moc ráda, že nejsem v ničem omezená a jsem vděčná za to, co všechno mi moje tělo dovolí. Chodím i běhat a oblíbila jsem si rotoped, což je skvělá, jednoduchá věc, kterou můžeme mít všichni v obýváku. Jen z toho nesmí člověk dělat věšák na šaty. (smích) Gymnastice se věnuji jedenkrát týdně a cvičím ještě doma, na což jsem zvyklá od dětství. Na střední škole jsem občas vedla pro spolužačky i hodiny tělocviku a ony se pak na mě zlobily, že nemůžou ráno vstát z postele, jak jsem jim dávala zabrat. (smích)

Je mi jasné, že se gymnastice nevěnujete výkonnostně, ale nedá mi to, abych se nezeptala, uděláte placku nebo provaz?

Provaz neudělám a placku zatím taky ne. Trénuji teď hvězdy, stojky, kotouly – dva za sebou a dozadu udělám bez problémů. A brzy bych chtěla přejít na bradla a kruhy, létání ve výškách a akrobacii, to je moje. Jinak tréninky hodně kombinujeme, jde o to, abych si prostě zacvičila.



Nedávno jste se stala kmotrou nového CD Míši Růžičkové, která se snaží prostřednictvím svých písniček vést děti nejen k hudbě, ale také ke zdravému pohybu. Jaký je váš vztah ke zpěvu a tanci?

Můj vztah k těmto aktivitám je velmi pozitivní, řekla bych i trochu toužebný. Myslím, že by se lidé a hlavně děti neměli zapomínat hýbat. Já své děti ke sportu vedu, dceru jsem vedla k baletu, když byla ještě hodně malá, ale úplně ji to nebavilo, spíš tíhla už ke zmíněné gymnastice.

Děti teď mnohem víc vysedávají u počítačů a tabletů, máte stejnou zkušenost?

Hodně se teď o tom mluví, že dnešní děti už zdaleka nezvládají tolik, co jsme zvládali my. A je to vidět i na hodinách tělocviku ve školách, a to nemyslím vůbec špatně vůči učitelům. My jsme lítali venku, lezli po klandrech, jezdili na koloběžkách a nikomu se nic tak hrozného nestalo.

Rodiče jsou na děti mnohem více opatrní…

Ano, dnešní děti, včetně těch mých, mají na všechno helmy a chrániče, rodiče je hlídají, aby neuklouzly na pařezu v lese apod. Podle toho, co slyším, děti už nemají takovou tu přirozenou obratnost. Když jsem se dozvěděla, co všechno Míša Růžičková dělá, přišlo mi to moc fajn. Děti si u televize nebo u elektronických pomůcek mohou zpívat a hýbat se.

Když už jste zmínila televizi, nestýská se vám po moderování v televizi?

Většinou nestýská. Ale v poslední době, když dávám příspěvky na Instagram, si na tu dobu občas vzpomenu. Kromě fotek vkládám i text, a to mi připomíná relaci o počasí, kdy jsem si na její úvod také připravovala krátké povídání a komunikovala tak s televizními diváky. Stýská se mi tedy spíš po komunikaci s divákem.