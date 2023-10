V drsné reality show Survivor skončila letos v květnu na třetím místě, pro šestatřicetiletou herečku a modelku Karolínu Krézlovou to bylo však hořkosladké umístění. Po návratu domů ji čekalo pár týdnů, na které nechce už raději ani vzpomínat. Na chvíli se stáhla z očí veřejnosti, aby si odpočinula a její život se vrátil zase do normálu, včerejší zahájení jedenáctého ročníku Signal Festivalu si ale ujít nenechala.

Karolína Krézlová | Foto: se svolením Petra Bureše

Jak s odstupem necelého půl roku na soutěž Survivor vzpomínáte? Šla byste do ní znovu?

Šla bych do ní znovu, ale určitě jinak. Rozhodně víc líbivěji k fanouškům a možná i s trošku jinou taktikou. Nebyla bych asi tak tvrdá. Zvenčí to vypadalo hůř, než to ve skutečnosti bylo.

Karolína Krézlová se dostala mezi poslední trojici soutěžících v Survivoru:

Zdroj: Youtube

Dívala jste se zpětně v televizi na některé díly?

Ano, dívala, a musím říct, že ne všechno v nich bylo tak, jak ve skutečnosti. Výsledné střihy něčemu pomohly a něčemu zase ublížily. Ale chápu, že se do televize nemůže dostat vše. Nicméně kdyby toho prostoru bylo víc a bylo to lépe sestříhané, myslím, že by to, co se tam dělo, mohlo být pro diváky ještě o trochu zajímavější.

Zmínila jste, že jste působila tvrdě. Vyselektovali se vám po soutěži přátelé?

Ne, můj okruh přátel zůstal stejný. Naopak byla chvíle, kdy jsem potřebovala jejich podporu, protože to po návratu nebylo vůbec hezké. To, co si ke mně dovolili někteří lidé na sociálních sítích, bylo už dost přes čáru. A otevřeně říkám, že jsem v tu chvíli potřebovala pomoc, protože jsem sama nevěděla, jak se s tím vyrovnat, abych si nezpůsobila nějaké hloupé trauma, nebyla potom na lidi zlá, nebo jim to dokonce nevracela. Nechtěla jsem, aby Survivor zůstal jako špatná vzpomínka.

Karolína Krézlová je nejenom herečka a zpěvačka, ale také modelka:

Pořád vás to trápí, nebo už jste se s tím vyrovnala?

Zvládla jsem to. Nikomu to za zlé nemám, jenom si myslím, že by se měla změnit pravidla toho, co si lidé můžou na sociálních sítích dovolit. Je mi tolik, kolik mi je, bylo to hodně těžké a neumím si představit, že by se to stalo mladšímu člověku nebo nějakým způsobem méně vyrovnanému člověku, který si třeba navíc v osobním životě procházím něčím zlým. To si opravdu neumím představit. Mohlo by to dopadnout hodně špatně.

V showbyznysu se pohybujete už delší dobu. Byl to zatím největší nápor negace, který jste vůči své osobě zažila? Nebo máte i jinou zkušenost?

Obecně hejty moc nemám, lidi mi píšou většinou hezké věci. Snažím se držet v ústraní, nejsem ta, co by chodila na každou akci, většinou jdu, jen když to má nějaký význam a ani nedávám moc rozhovory… Ale to, co mi lidé psali, bylo naprosto přes čáru, a stejně tak, co začala tisknout některá média. Věděli, že to není pravda, napsali to jen z nějakých drbů a mně to ubližovalo. Dokonce jsem přemýšlela nad právníky, ale nechtěla jsem za to vydávat další energii.

Iva Frühlingová o psychických problémech: Myslela jsem, že umírám a je konec

Na zahájení Signal Festivalu jste ale dorazila. Navštěvujete ho pravidelně?

Párkrát už jsem ho navštívila a byla jsem překvapená, jak moc to člověka zasáhne. Těšila jsem se na něj i tento rok. Nebojím se chodit na takové akce sama, pokaždé je kolem spousta lidí, většinou potkám hodně známých. Dnes jsem vyrazila s kamarády a zase jsme se náhodně potkaly s Ivou Frühlingovou a Kačkou Bláhovou a jdeme někam dál. Počkáme na další projekci.

Prozradíte, co vás do konce roku čeká?

V listopadu nám jde do kin film Její tělo, který bude životopisný, trochu peprnější a erotičtější, ale člověk si v něm může najít i hlubší podtext a dostat se do hlubin lidské mysli. Pak si myslím, že pro něj film bude hezký. A na jaře mě čeká seriál Zalez do spacáku s Tomášem Klusem.