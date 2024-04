Vypadalo to, že po praní špinavého prádla na veřejnosti už nemůže královskou rodinu nic tak ostře zasáhnout. Jak vidno, propuknutí zákeřné nemoci u krále Karla III. i u jeho snachy, princezny Kate, zamíchalo kartami. V tomto světle se záležitosti s Harrym a Meghan zdají být naprosto nepodstatné. Do popředí zájmu se dostává Kateina matka, devětašedesátiletá Carole Middleton, která se snaží dceru podporovat, ačkoli má svých starostí až nad hlavu.

Poté, co král Karel III. a princezna Kate veřejně oznámili, že trpí rakovinou, vznáší se v Británii nezodpovězená otázka: co bude dál s královskou rodinou? Zejména Kate svým projevem všechny překvapila, i když mnozí už dříve tušili, že něco není v pořádku. Její delší nepřítomnost na veřejnosti a pomalé znovuobjevování vyvolalo doslova přílivovou vlnu zvěstí o jejím stavu, ty princezna utnula svou zpovědí.

V nahraném videu odvysílaném jako první BBC Kate přiznala, že jí byla diagnostikována rakovina a začala s chemoterapií. Poslední dva měsíce popsala jako „neuvěřitelně těžké pro celou její rodinu“. Částečně narážela i na to, že kvůli její nemoci se novináři začali zajímat i o její matku.

Krach rodinné firmy

Až doteď se příliš neřešilo, že se princeznina matka potýká s krachem proslulého rodinného podniku na zásobování večírků. Ten Middletonovy vynesl do vyšší střední třídy a umožnil tehdy ještě „obyčejné“ Kate pohybovat se ve stejných společenských kruzích jako její budoucí královský manžel. Podle londýnského deníku Times se společnost Party Pieces Carole Middletonové dostala loni do „nucené správy“, což je britská verze bankrotu, a věřitelům dluží přibližně 3,2 milionu dolarů.

Podle newyorského magazínu The Cut prodala v roce 2019 údajně Carole Middleton 49procentní podíl firmy a předala kontrolu nad Party Pieces investorům. Během několika následujících let to s podnikem začalo jít z kopce, přičemž ho nejvíc zasáhl nízky prodej v pandemii covidu-19 a nákladné uvedení na trh v USA. V březnu 2023 si proto Party Pieces najala insolvenční firmu Interpath Advisory a vyhlásila britskou obdobu bankrotu.

Pod vedením Interpath manželé v květnu 2023 prodali část Party Pieces Jamesi Sinclairovi, milionáři a podnikateli, kterého Daily Mail popsal jako „podnikatele v oblasti dětských večírků“, za 180 tisíc liber.

V té době už byla společnost v dost špatném stavu, měla dluhy z nezaplacených daní, bankovních půjček, úvěru na podnikání v koronaviru a nezaplacených plateb dodavatelům, včetně obchodu s héliovým plynem. Zpráva společnosti Interpath naznačovala, že ani se ziskem z prodeje společnosti Hail Mary by Party Pieces pravděpodobně nebyla schopna všechny splatit.

Nyní lidé, kteří v Party Pieces zbyli, nemohou sehnat 329 tisíc dolarů, které potřebují na zaplacení londýnské firmě Interpath, jež se zabývá její insolvencí, uvedl The Times. Carole Middleton a její manžel Michael se museli vypořádat s řadou zničujících obchodních úderů.



Jeden jim zasadil i Mohamad Pardis, který byl jedním z dodavatelů produktů pro Party Pieces. Pro London Times uvedl, že neschopnost Middletonových zaplatit věřitelům znamená, že pravděpodobně neuvidí zhruba 25 tisíc dolarů, které mu dluží. Tato částka odpovídá jeho ročnímu zisku.

A přišla další rána

Podle zpráv však tyto starosti Middletonovým nezabránily dělat vše pro to, aby své dceři a jejímu manželovi, princi Williamovi, pomohli zvládnout nastalou zdravotní krizi. Od chvíle, kdy Kate v lednu podstoupila operaci, o níž se původně předpokládalo, že se nejedná o nádorové onemocnění, jsou Middletonovi své dceři, zeti a třem vnoučatům po ruce, uvedl deník The Times.

„Middletonovi žijí asi čtyřicet minut od domova prince a princezny z Walesu poblíž hradu Windsor a šikovná babička Carole Middleton se ihned zapojila do péče o George, Charlotte a Louise,“ prozradil zdroj The Times. Zatím bohužel není známo, jak dlouho bude Kateina léčba trvat, nebo kdy bude dostatečně zdravá, aby se mohla vrátit k veřejným povinnostem. Více o dluzích a zdravotním stavu přináší nové vydání časopisu Story.