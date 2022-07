Ikonická focení, která pomohla modelce definovat její kariéru ve skutečnosti nebyla tak vzrušující a příjemná, jak by se mohlo zdát. Dnes osmačtyřicetiletá Kate Mossová na ně vzpomíná spíše jako na těžká a bolestivá. Přední modelingový agent si ji našel už ve čtrnácti letech a v šestnácti začala fotit editorialy. Začátek její modelingové cesty byl ale traumatický.

V patnácti letech si prošla nepříjemným zážitkem, kdy si při focení do katalogu podprsenek musela sundat tričko a pak i podprsenku. „Tehdy jsem se opravdu styděla za své tělo a cítila jsem, že je něco špatně,“ svěřila se v rozhovoru pro podcast Desert Island Discs moderátorce Lauren Laverne.

Na portálu CNN se pak objevily informace, že fotografové na mladou modelku často tlačili, aby ukázala více kůže, než jí bylo příjemné. Výjimkou nebyly ani požadavky na focení nahoře bez, které dostávala v průběhu let opakovaně.

Práce jen s prášky

Příkladem další špatné zkušenosti bylo focení spodního prádla značky Calvin Klein v roce 1992. Osmnáctiletá Kate Mossová na kampani tehdy pracovala s hercem Markem Wahlbergem, který byl podle jejích slov machista a vše se točilo okolo něj. Ještě s dalším kolegou se k mladičké modelce chovali nevhodně a ona se tak cítila vystrašeně. Aby byla schopná pracovat, musela si prý vzít prášky, konkrétněji Valium.

Kate Mossová se netají tím, že užívala kokain. Přiznala však, že kvůli tomu přišla o mnoho lukrativních nabídek práce.Zdroj: ČTK/ABACA/Berzane Nasser/ABACA

Nikdy nebrala heroin, kokain ano

S problémy se setkávala také o rok později, kdy byla tváří módního trendu „heroin chic“. V rozhovoru se bránila, že nikdy nebrala heroin ani nikdy neměla problémy s poruchami příjmu potravy. „Byla jsem hubená, protože mě na natáčeních nebo přehlídkách nekrmili,“ řekla modelka v rozhovoru. Citát často připisovaný Mossové, který zněl „nic nechutná tak dobře jako pocit, že jsem hubená“, prý nepocházel z jejích úst. Byl jen napsaný na lístku na ledničce aby odradil jejího tehdejšího přítele, který držel dietu.

Výrazným momentem v životě Mossové následně byl rok 2005, kdy britský bulvární deník zveřejnil fotografie, na nichž podle redaktorů brala kokain. Dle jejích slov citovaných listem Guardian každý, koho znala, bral drogy. Proto jí přišlo pokrytecké, když se všichni soustředili na ni a navíc se jí pokusili odebrat dceru Lilu Mossovou.

I když nebyla z braní drog nikdy obviněna, ztratila kvůli fotkám lukrativní smlouvy s několika špičkovými značkami. Později se za své chování veřejně omluvila. „Přijímám plnou odpovědnost za své činy. Souhlasím také s tím, že mám různé osobní problémy, které musím řešit. Začala jsem podnikat obtížné ale nezbytné kroky k jejich vyřešení,“ napsala v té době ve svém prohlášení.

Depp ji ze schodů neshodil

Od roku 2004, kdy odešla ze světa přehlídkových mol, se Mossová na veřejnosti příliš neukazovala. V poslední době je však vidět více než obvykle. Tento měsíc ji totiž jmenovali kreativní ředitelkou společnosti Diet Coke. Slyšet o ní bylo také v souvislosti s ostře sledovaným případem Johnyho Deppa a jeho bývalé manželky Amber Heardové. Během procesu ji soud přizval, aby okomentovala nařčení, že ji herec strčil ze schodů. „Vím, že mě nikdy neskopnul ze schodů. Musela jsem říct pravdu,“ okomentovala situaci modelka.

Pár spolu chodil v devadesátých letech. Portál BuzzFeed News připomíná, že během slyšení Mossová řekla, že sice spadla ze schodů, ale bez cizího zavinění. Deep neměl být v době jejího pádu ani v místnosti a přišel jí na pomoc hned, jak uslyšel výkřik. „Nikdy do mě nestrkal ani mě nekopal,“ dodala modelka ještě.

Dcera modelkou

Smysl pro módu z rodiny nevymizel. Dobře našlápnuto v kariéře modelky má i její dcera, Lila Grace Mossová, která už má na kontě obálku britského Vogue. Působí v modelingové agentuře, kterou v roce 2016 založila její matka. Ta dceři řekla, že nemusí fotit to, co nechce, a své další modely ujišťuje, ať se nebojí ozvat, pokud by byli zneužiti.

Sama Kate Mossová si teď užívá modelingový důchod ve svém venkovském sídle a je posedlá zahradničením. Bujaré párty už ji prý nebaví.