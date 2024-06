Konečně se lidé dočkali. Krásná princezna Kate, bojující se zákeřnou nemocí, se po dlouhých týdnech ukázala na veřejnosti. Ač působila uvolněně a smála se, pořád si musí chránit pochroumané zdraví. Z dalších jejích kroků ale vyplývá, že se pomalu vrací zpět.

Vše začalo přítomností Kate na předčasných oslavách narozenin krále Karla III., kdy princezna společně s celou rodinou vystoupila na pověstném balkonu Buckinghamského paláce. I když předtím bylo přáním nejen Britů, aby se u této příležitosti objevila, lidé v to příliš nedoufali.

Jaké však bylo překvapení, když se princezna objevila v kočáře přijíždějícím směrem k Buckinghamskému paláci, z jehož balkonu poté mávala všem s ostatními členy rodiny.

Kde byla Kate schovaná?

I Karel III. bojuje s onkologickou nemocí. Na rozdíl od Kate se však stáhl z očí veřejnosti pouze na krátký čas, zatímco jeho snacha zmizela do ústraní na dlouhé týdny. Král mírně zvolnil, nyní je však opět v plném pracovním procesu. A princezna? Každý čekal na sebemenší příležitost, kdy by se mohla objevit na veřejnosti, mezi lidmi či jen v okolí paláce. Tak tedy vystoupila. Ale co bude dál? Zase o ní nebudeme dlouhé týdny vědět?

Kate zastínila i krále. Princeznino první vystoupení bylo plné symbolů a smíchu

Snáší léčbu hůře než král?

Na jedné straně stojí král Karel, který má na životním kontě už sedm křížků. Na druhé je mladší Kate. Spousta lidí si říká, že díky svému věku by to měla být ona, kdo bude nemoc zdárněji zvládat. Jelikož se ale princezna neukazovala na veřejnosti, obávali se mnozí, že její onemocnění je mnohem vážnější. To nemusí být pravda. Může jen hůře snášet samotnou léčbu, navíc jako princezna není nucena plnit státnické povinnosti. I když byla vychovaná v noblesní rodině, přece jen nemá v krvi zakódovánu maximální loajalitu ke své zemi, aby ji musela reprezentovat za všech okolností.

Na předčasné oslavě narozenin krále nejvíce pozornosti poutala půvabná Kate. Poté tradičně bavil malý Louis a až pak se lidé soustředili na Karla III.

Zdálo se, že stav je dobrý

Dnes se pozapomíná, že na začátku byla ovšem Kate otevřenější než král. Zatímco o jeho stavu se širší okolí dozvědělo oficiální cestou, kdy palác vydal prohlášení, Kate usedla do zahrady a natočila video, jako by si povídala s každým z diváků. „V lednu jsem v Londýně podstoupila operaci břicha. Tehdy se zdálo, že stav není rakovinný. Operace byla úspěšná. Testy však poté prokázaly přítomnost rakoviny,“ rozpovídala se princezna s tím, že hned nastoupila kúru preventivní chemoterapie. Poté zmizela.

Zákeřná nemoc Karla III. neničí. Král baví společnost i fanoušky na sítích

Před dvěma týdny se objevila a lidé čekají, co bude dál. Opět se bude schovávat? Nebo se pomalu vrátí do veřejného života? Náznaky návratu tu jsou. Každý fanda britské monarchie například ví, že Kate ráda fotí, mnohé oficiální fotografie rodiny pořizovala právě ona. Před pár dny při příležitosti Williamových 42. narozenin zvěřejnila rozverný snímek svého muže, jak skotačí s jejich třemi ratolestmi. I to mnozí berou jako obnovu komunikace princezny s veřejností.

Mimochodem, mnozí si všímají řeči těla Williama a Kate. Podle znalců je vidět, jak jsou si oporou, zejména William. „Jsou mnohem víc sehraní,“ řekla expertka na královskou rodinu Hilary Fordwich pro Fox News.

Je především máma

Stále je třeba mít na paměti zásadní věc: Kate má tři malé děti. I proto je pro ni důležité, aby se skutečně vyléčila. A má-li energii, chce ji věnovat především jim. Ukázalo se, že náladu by jí mohly zlomit i kruté spekulace. Když se princezna neobjevovala na veřejnosti po zmíněné operaci, vyrojily se divoké představy včetně těch o smrti. Teď aristokratka vyšla na veřejnost a pochybovačům „zavřela ústa“.

Velké usmíření se nekoná. Meghan do Británie nechce, Harry ani nepozdravil krále

Tiše pozdravit, ale nefotit!

Samozřejmě se lidé ptají, jak vypadaí běžné dny princezny. Tu a tam proběhne zpráva, že ji lidé viděli například na trzích v okolí sídel, kde zrovna pobývá. Někteří však nevěří, že Kate žije vlastně normálně. Přece by ji někdo vyfotil! Na to si však nikdo z blízkého okolí netroufne. Křehká a nemocná Kate je nedotknutelná, zachycení jejího nynějšího stavu by bylo odsouzeno jako kdysi smrtící hon na princeznu Dianu. Něco takového nechtějí Britové opakovat, chovají k současné princezně velkou úctu.

Princezna Kate opět fotí svou rodinu. Znamená to, že má chuť do života a vrací se k oblíbeným činnostem:

A paparazzi? I ti si dávají pozor. Moc dobře si pamatují, jak lidé odsoudili dánský magazín, který otiskl právě paparazzi snímky Kate, jež se na dovolené opalovala nahoře bez.

Podstupuje léčbu ve Státech?

Princezna je nyní opět „neviditelná“. Možná musela sbírat hodně sil, aby vystoupila na veřejnosti a udělala přítrž všem spekulacím, které jí ke spokojenosti asi také moc nepřidaly. Také je možné, že její uzdravování postupuje dále, podle některých měla princezna dokonce odcestovat do Spojených států, kde by měla podstoupit další fázi léčení. Ať je to jakkoli, snad Kate svojí účastí na nedávných oslavách narozenin krále dokázala, že to s ní není velmi vážné, protože působila pozitivně a nebylo na první pohled znát fyzické strádání.