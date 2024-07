Nedávno začaly letní prázdniny, jak si je zatím užíváte?

Konečně mám pár dní v kuse volno, tak se můžu trochu víc věnovat sobě, novému psímu společníkovi Donnečkovi (Rhodéský ridgeback), našim koním, naší rodině, zálibám, mému milovanému rybaření a procházkám v přírodě. Už jsem to opravdu potřebovala. A jsem ráda, že až na výjimky, je opravdu krásné letní počasí.

V poměrně krátké době jste přišla o dva pejsky. Zvažovala jste, zda si pořídit dalšího, nebo bylo hned jasné, že přibude nový člen rodiny?

Všechno, co se stalo začátkem roku, bylo tak šokující, že jsem v té době vůbec nepřemýšlela o tom, co bude. Vnímala jsem pouze to, co se aktuálně děje a snažila se dostat z těch děsných zážitků. A řekla jsem si, že dál to nechám osudu. Určitě jsem nepochybovala o tom, že v budoucnu bude další pejsek nebo pejskové. A tak to osud zařídil, protože naše bývalá chovatelka mě propojila s tou současnou a od ní přišel Donneček, od paní Lazárkové z České Třebové.

Jak jste se s Donnečkem zatím sžili? Je klidný, nebo spíš temperamentní?

Donneček je pěkný divoch, ale zároveň je to velký mazel. Je to opravdu veliká láska! Vyhlídl si mě. Vybral si mě při první návštěvě, když mu byly teprve dva týdny. Přišel ke mně a usnul mi s hlavičkou v dlani. A pak už tá láska pokračovala. Teď si užíváme naše společné chvilky. Když je divoký, končí to i šrámy na ruce, protože první zoubky jsou jako jehličky. Ale když je klidný, přijde si ke mně popovídat, postěžovat. Vždycky mi to dává najevo, což je velmi dojemné. Máme moc hezký vztah.

close info Zdroj: se svolením Kateřiny Brožové zoom_in Kateřina Brožová s Donnečkem

Po své zkušenosti, svěřila byste ještě pejska někomu na hlídání?

Chci jen podotknout, že jsem nikdy nedávala „někomu“ své pejsky na hlídání, vždycky byli doma. Tentokrát nám ale paní, která měla přijít k nám domů, odřekla na poslední chvíli. A protože oba pejskové měli už zdravotní potíže, s kterými jsme s nimi docházeli na kliniku, nabídli mi, aby u nich na těch pár dnů zůstali. Vůbec jsem nepochybovala, dokonce jsem měla radost, že budou opravdu v dobré lékařské péči. A že kdyby se něco dělo, bude o ně co nejlépe postaráno. Že budou zkrátka v dobrém prostředí. Měla jsem v tu chvíli pocit jistoty, což bohužel dopadlo, jak dopadlo…

I letos mohou zájemci navštívit tři zámky a zhlédnout muzikál Noc na Karlštejně, který nejen produkujete, ale také v něm zpíváte. Vezmete si Donnečka s sebou?

Letos v létě uvádím muzikál Noc na Karlštejně už potřetí. Aktuálně na nádvoří zámku Mělník, koncem července na zámku Lednice na Moravě a koncem srpna na zámku Zbraslav v Praze. Je to krásný příběh, úžasná hudba, skvělé obsazení. A už z minulých dvou let vím, jak obrovské byly ohlasy, za což jsem nejenom jako producentka toho představení, ale i jako herečka a zpěvačka velmi vděčná. Určitě Donnečka vezmu s sebou. Budu to dělat tak, aby měl klid, ale zároveň měl radost, že je se mnou. Tak jak to bylo i během června, kdy jsem ho brala s sebou do divadla i na natáčení Ordinace. Na Lednici strávíme dokonce několik dní, budu v hotelu a je tam krásné prostředí. Myslím, že si to s Donnečkem všude užijeme.

Chystáte oproti předchozím letům nějaké změny v obsazení?

Změny v obsazení nejsou, ale je tam drobné doplnění. Roli Trubadúra posílí můj kolega z Bídníků Tomáš Vaněk. A ještě máme nějaké drobné obsazení u našeho sboru, ale v podstatě ti, kteří hráli dřív, budou hrát znovu. A jsem ráda, že to všichni dělají s láskou a srdcem k tomu představení, a že se na to setkávání všichni těší.

Inspirovala jste se při nastudování své role filmem?

Nikdy se nedívám na filmová zpracování představení, která potom hraji v divadle, což se stalo v případě Noci na Karlštejně, ale i Limonádového Joea, Někdo to rád horké nebo Hello Dolly. Tedy děl, která byla zfilmována. Ovšem v případě Noci na Karlštejně, je ten vztah delší, protože jsem prapůvodně milovala film s Janou Brejchovou, kde byla spousta skvělých herců. A tenkrát, protože emigroval Waldemar Matuška, ten film stáhli z obrazovky.

A vysílal se až po revoluci…

Ano. Pojí mě s ním ještě taková osobní vzpomínka… Svému prvnímu klukovi jsem zpívala píseň Lásko má, já stůňu. (smích) Aniž bych tušila, že po tolika letech budu tuhle píseň zpívat na jevišti nejprve karlínského divadla, a pak i všude možně, protože ji mám ve svém pěveckém repertoáru.

Už máte s kolegy za dobu uvádění nějakou společnou vtipnou historku?

Letos uvádíme Noc na Karlštejně po dvacáté – je dvacáté výročí od uvedení v Hudebním divadle Karlín, kde byl přítomen Karel Svoboda a další autoři… Moc ráda na to vzpomínám. Jenom je neuvěřitelné, že už je to tolik let! Loni, když jsem plánovala letošní sezónu, jsem si říkala, že musíme hrát představení tak, jak ho známe, protože je to určitá pocta k tomuto krásnému výročí. Co se týká historek, těch by bylo hodně, většinou jsou ale pro veřejnost nepřenosné. (smích)

Není tajemstvím, že ráda rybaříte. Vyrazíte na ryby i letos v létě? Případně chystáte jinou dovolenou?

Jak už jsem zmínila výše, jsem ráda, že nějaký čas strávím u vody. Už jsem párkrát vyrazila, ale Donneček je ještě hodně malinký, takže se mu musím u vody pořád věnovat. Nedá mi klid na rybaření. (smích) A je tam pokaždé spousta věcí, které by chtěl okusovat a objevovat. Roste mi před očima, hodně rychle se učí, takže brzy to bude lepší. Určitě spolu vyrazíme na ryby, na houby a bude pořád u koní. A někdy koncem léta by mohl být snad i nějaký ten výlet k moři. Uvidíme.