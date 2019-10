Kdy a kde vás zastihla nabídka na pořad Tvoje tvář má známý hlas?

Na jaře jsem mluvila se svým manažerem, že bych měla možnost jít předzpívat na casting Tváře. Připravila jsem si tři písně, přijela, zazpívala, byla jsem fakt strašně nervózní. Potom jsem měla ještě na místě zazpívat píseň Sladké mámení. Na cestě domů jsem z toho měla smíšené pocity. Asi tak za tři týdny mi ale zavolali se zprávou, že jsem v show!

Přijala jste nabídku hned?

Samozřejmě že ano!!!

Jak jste se cítila při natáčení prvních dílů?

Byla jsem velmi nervózní a pořád mě to nechce pustit. Nové prostředí, noví lidé, kamery, složité kostýmy a masky… Ale pořád si to užívám. Nechci, aby mě nervozita ovlivnila natolik, aby mi bránila ve výkonu.

Jaké vystoupení z předchozích řad vás nejvíc zaujalo?

Pamatuju si hlavně Haničku Holišovou a její Chicago! Úžasné!

Jste soutěživá?

Ano, a to už od dětství. Účastnila jsem se různých soutěží ve stepu, klavíru a zpěvu. To snad v každém zanechá touhu po výhře. Teď to ale beru spíš ve smyslu touhy po svém nejlepším výkonu. A pokud se tak nestane, v tu chvíli nastane stav: nespokojenost se sebou samou.

Do jakého divadla se na vás diváci mohou přijít podívat, aby vás viděli naživo?

Moje scéna je Městské divadlo Brno, kde hraju v činohře i v muzikálu. Teď mě čeká derniéra muzikálu Děsný pátek. Hraju v muzikálu Horečka sobotní noci a v činohře mě můžete vidět v inscenacích Nebezpečné vztahy nebo Čarodějky ze Salemu. A mimo Brno hraji také v Ostravě v muzikálech Kočky a Děj se co děj.

Co vás kromě Tváře v nejbližší době čeká?

Nově natáčím Ordinaci v růžové zahradě 2 a vystupovala jsem na zářijovém koncertě Jiřího Korna. Všechno budoucí se skrývá za slovem „nevím“.

KATEŘINA MARIE FIALOVÁ



Vystudovala muzikálové herectví na brněnské JAMU. Čtyřikrát získala titul mistryně světa ve stepu. Za roli v muzikálu Kočky získala ostravskou Cenu Jantar 2018. Vidět jsme ji mohli v seriálu Rozsudek, v listopadu vstupuje do Ordinace v růžové zahradě 2. Hraje v Městském divadle Brno a v Národním divadle Moravskoslezském. Je svobodná, bezdětná.

JIŘÍ LANDA