Kateřina Žbirková, vdova po legendárním zpěvákovi Miroslavu Žbirkovi, se po jeho smrti cíleně vyhýbá spouštěčům smutku. Na stesk si nepotrpí. „Zatím vždy převážil můj optimismus,“ zaznělo z jejích úst pro časopis Story. Kateřina se stará se o hudební dědictví zesnulého manžela. Organizuje výstavy, vydala knihu a popisuje, jak se vyrovnala s životem po boku legendy, se vším, co k tomu patří.

„To, že jeho skladby a odkaz žijí dál, by ho těšilo. Myslím, že za to bych od něj dostala pochvalu,“ myslí si Kateřina Žbirková. O dílo manžela, slovenského zpěváka Miroslava Žbirky, se stará opravdu poctivě | Foto: Profimedia

Kateřino, cítíte se po smrti manžela sama?

Díky mojí skvělé rodině, dětem, psům a spoustě kamarádů sama nejsem. Samozřejmě mi Mekyho nenahradí, ale nenechávají mě smutnit v samotě.

Povídáte si Mekym, i když už tu není?

Tak to úplně nemám, ale vzpomenu si na něj při různých příležitostech mnohokrát denně.

Když se vám zasteskne, jakou píseň si pustíte?

Takzvaným spouštěčům smutku se vyhýbám celkem plánovitě. Mekyho skladby si pouštím hlavně z pracovních důvodů a často je slyším i v rádiu. To mě vždycky potěší a zahřeje u srdce. Jinak mám ráda současné kapely, zpěváky například The Weeknd nebo Olivii Rodrigo.

Kateřina Žbirková v rozhovoru s herečkou a moderátorkou Terezou Kostkovou vzpomínala na zesnulého manžela:

Jak moc se vám život změnil po manželově odchodu?

Mnoho se zatím v zásadě nezměnilo. Pracovala jsem na projektech, které měl Meky. Například na albu Posledné veci, narozeninové koncerty, které jsem změnila na Tribute – vzpomínkové (a to už druhý rok po sobě). Přicházely i nové výzvy, které mě zásadně zaměstnaly jako třeba velká výstava Miro Žbirka Roky a dni. Tu jsme otevřeli v Praze v Národním muzeu, poté putovala na Bratislavský hrad a před měsícem do Východoslovenského muzea v Košicích.

Psala jsem s Honzou Vedralem knihu Katherine: Můj život s Mekym. A vznikla memory book Roky a dny, kde je i poslední live koncert na vinylu, spousta fotek a rozhovory s Mekyho kamarády i spolupracovníky. Duchovně jsem s Mekym byla stále.

Divil by se manžel, jak jste akční?

Myslím, že by se nedivil. On mě tak akční poznal a znal. Asi by ho překvapilo, jak zvládám focení. (smích) Já se totiž vždycky nerada ukazovala, jak v televizi, tak na akcích, kde se fotilo. Byla jsem tak trochu paní Columbová, vyhovovalo mi to. Ani dnes tohle pro mě není lehké. Ale když jsem chtěla prezentovat Mekyho tvorbu a propagovat veškeré aktivity, musela jsem se naučit to, co předtím dělal on.

Změnila jste po manželově smrti svůj pohled na život?

V zásadě si člověk uvědomí limitovanost života, a to i svého. Někdy se ptám, jaký tu máme úkol a jaký má všechno smysl? Vždy zatím převážil můj optimismus a takto závažné otázky bytí moc nepitvám.



Překvapilo vás po jeho odchodu něco na sobě samé?

Bála jsem se, jak tu „samostatnost“ zvládnu. Vlastně celý můj dospělý život byl spojený s manželem. Nemám na mysli praktické otázky, ty jsem měla na starosti vždy já a v tom se moc nezměnilo. Spíš že se nemám v důležitých věcech s kým poradit. Zatím to zvládám s pomocí dětí. Vlastně mě tohle překvapilo, když nad tím teď přemýšlím… Žiju tak už více než dva roky.

Liší se vaše vnímání Mekyho coby umělce a jako manžela?

Měla jste vedle sebe dva odlišné muže? To jste řekla hezky a přesně o tom je i kniha Katherine. Sám Meky mluvil o sobě například, když se viděl v televizi: „To je TEN Miro Žbirka.“ Určitě to byly dvě osobnosti. Ale v mnohém se potkávaly, například ve smyslu pro humor.

Jaké bylo, být ženou hvězdy, legendy…? Žárlila jste na fanynky?

Fanynek bylo hodně, ale já nikdy neměla důvod žárlit. Ani nejsem typ, který by podezíral a pátral. Navíc mi často fanoušci pomáhali třeba při koncertech nebo na křtech a podobně. Teď mě doslova adoptovali a podporují mě v mých aktivitách. Těší je, že se kolem Mekyho pořád něco děje. Mají pocit, že s nimi díky mě stále je.

Svatba manželů Žbirkových proběhla v roce 1988 na Staroměstské radnici v PrazeZdroj: se souhlasem Kateřiny Žbirkové

Kolik žen vydrží tak dlouho po boku legendy… Bylo to náročné?

Každé dlouhé manželství je náročné na toleranci. Navíc umělci jsou specifický druh. (smích) Takže ano, někdy to bylo náročné, ale pokaždé jsme vše ustáli. Vždycky, když bych chtěla utéct, byly tu děti… a navíc po krizi vždy přišlo krásné období.

Knihu Můj život s Mekym, která je vaší zpovědí, jste pojala jako formu terapie po manželově skonu?

Napsat knihu o životě s Mekym nebyl můj nápad. Dostala jsem nabídku ze tří nakladatelství a delší dobu o tom přemýšlela. Moje podmínka byla, aby ji se mnou psal hudební publicista Honza Vedral. Napsal o Mekym knihu Zblízka, znal se s námi dlouho. Důvěřovala jsem mu a nemusela mu vysvětlovat základní věci. Věděl také, jak doplnit obraz o Mekym jako o soukromé osobě. Ale myslím, že určitá forma terapie, byť nezamýšlené, to byla.

Která část knihy byla nejtěžší?

Nejtěžší bylo si na všechno vzpomenout, protože lidská paměť je selektivní. Ale Honza mě skvěle a zkušeně vedl. Těžký byl i závěr knihy. S autorem jsme si museli před posledními kapitolami dát několikadenní pauzu. Oba jsme měli sevřené hrdlo a nechtěli před sebou brečet.

Prozradíte plány pro letošní rok, které souvisí s udržováním Mekyho odkazu?

Dlohodobý plán byl udělat videoklipy ke všem skladbám z alba Posledné veci, které bylo oceněno čtyřmi Anděly. Zatím jsme natočili čtyři a další, ke skladbě Ríša snov, spatřil světlo světa v lednu. Režisér Adam Sedlák natočil pro Českou televizi seriál Adikts a vybral do něj, mimo další dvě starší Mekyho skladby, i tuto píseň. Právě ze záběrů seriálu je páté video. Dalších sedm čeká na realizaci.

Kateřina Žbirková zve na výstavu Miro Žbirka: Roky a dni do Východoslovenského muzea v Košicích:

Výstavu Roky a dni převezeme v červnu z Košic do Londýna a na podzim chystáme i speciální koncerty Miro Žbirka Symphonic Night.

Jsou i další plány, například s dosud nenatočenými skladbami. Těch máme v pomyslném Mekyho šuplíku spoustu. Snad to všechno zvládnu, protože i manažerská práce pro zpěvačku Lenny, která mě oslovila ke spolupráci, mi zabírá stále více času a baví mě.

Měl váš muž sen, který uskutečnil a vy byste ho ráda převedla do reality?

Jeho sny se vždy točily kolem muziky. Vím, že nejvíc pro něj bylo, když jeho songy žily a přežily. O to se budu snažit a i tam mám pro fanoušky jistá překvapení. Zatím je ale nebudu prozrazovat.