Vánoční večírky podle celebrit? To jsou honosné párty plné hvězd a zábavy

Vybrali jsme pro vás hned několik osobností, které vědí, jak si užívat života a nebojí se o to podělit s celým světem. Stačí k tomu málo – dobrá nálada a někdo, s kým je vám dobře. Jaký typ oslavy zvolíte, už je na vás, jen nezapomeňte: „Jak na Nový rok, tak po celý rok!“

Když to máš, tak to ukaž

Rok před tím, než porodila svého synka Sylvestera Appola Beara, si modelka Emily Ratajkowski užila konec roku v pořádně žhavém duchu. Snad nikdo se jí v newyorské restauraci, kde slavila s přáteli, nevydržel dívat přímo do očí.

Její vnady jen z části zakrývala téměř průhledná látka krajkových šatů. Pro fanoušky na fotku navíc přidala i svůdný pohled, kde vynikly její kouřové oční stíny, a o zábavu bylo postaráno.

Opilá, ale stylově

Jedna z nejmladších miliardářek světa Kylie Jenner se s rokem 2019 rozloučila návštěvou party u kamaráda, hudebního manažera a DJ Zacka Bialobose. Posléze na Instagram postovala snímek, na kterém si drží vnady, a vtipně to okomentovala: „Když tě dostane tequila.“

Při této příležitosti měla na sobě stříbrné minišaty s flitry, které – podle videa sdíleného na jejím Instagramu – spárovala se stejně ladícími kozačkami a svůj vzhled doplnila dvěma třpytivými náhrdelníky (jeden s nápisem „Na zdraví“) a hromadou diamantových prstenů.

Plavání se žraloky

Trochu netradiční a dobrodružný konec roku si dopřála v roce 2019 zpěvačka Madonna, která se potápěla i se svým adoptovaným synem z Malawi Davidem Bandou v moři se žraloky. Výjimečně si neoblékla vyzývavý kostým, ale pěkně bytelný overal. Vypláznout provokativně jazyk si ovšem královna popu neodpustila.

Konečně spolu

Šťastný nový rok! Bývalý fotbalista David Beckham sdílel v roce 2018 fotografii se svým nejstarším synem Brooklynem v neotřelém klobouku a doplňcích, když společně s celou rodinou trávili dovolenou v Miami. Radost byla o to větší, že se přes rok příliš neviděli, protože Brooklyn nastoupil na univerzitu v New Yorku a s rodinou moc nepobýval. Letos v dubnu se pro změnu oženil s Nicolou Peltzovou, takže je otázka, kde bude trávit Silvestra letos.

S úsměvem jde všechno líp

Takhle vypadalo rozloučení s rokem 2020 u herečky Sarah Michelle Gellar, která věřila, že rok 2021 bude pro všechny lepší a konečně bez covidu.

„Doufám, že příští rok bezpečně opustím stát Kalifornie a nebudu mít pocit, že ztěžuji práci lékařů, sester a pracovníků v první linii a že konečně zase obejmu své přátele z New Yorku, které jsem neviděla od března,“ přála si tehdy. Letos bude určitě v pozitivnějším módu.

Když může, pořád slaví

Rok 2018 byl pro německou topmodelku Heidi Klumovou více než úspěšný a užila si jej až do konce na maximum. Nejprve se na Štědrý den zasnoubila se svým o šestnáct let mladším partnerem Tomem Kaulitzem a jen týden nato si šťastný pár společně zazvonil a popřál jen to nej i s dětmi a přáteli do nového roku. Idylka, jak má být.

I bývalý prezident Barack Obama všem loni dokázal, že rozhodně není nudný patron a politický funkcionář, ale umí se svou manželkou Michelle popustit uzdu fantazii. Společně nahráli na Instagram snímek, na kterém mají jak stylové brýle, tak i pózy a vyhlížejí rok 2022. Fotku sdíleli jen týden poté, co si užili každoroční pobyt na Havaji, odkud popřáli svým fanouškům štěstí, lásku a pevné zdraví.

Nový rok na líbánkách

O ruku byla Paris Hiltonová požádána hned několikrát, až podnikateli Carterovi Reumovi se ji ale povedlo dovést v roce 2021 k oltáři. Do nového roku už vstupovali jako manželé, a to přímo v ráji – na Maledivách, kde trávili líbánky. Společně se jim z jejich soukromého bungalovu nad vodou povedlo zachytit i první západ slunce nového roku. Větší romantiku už si snad ani nemohli přát.