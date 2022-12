Rozchody slavných v roce 2022: Mnoho z nich bylo opravdu nečekaných

Rozloučit jsme se museli i s mnoha významnými českými osobnostmi, které v naší historii zanechaly nesmazatelnou stopu. Kromě zde zmíněných třeba také s filmovou publicistkou Evou Zaoralovou, která se léta podílela na karlovarském filmovém festivalu, nebo s mecenáškou Medou Mládkovou, která zemřela ve 102 letech.

S úsměvem až do konce

Jen pár dní před Vánoci nás opustil nejstarší z členů hereckého klanu Trojanů, Ladislav Trojan (†90), známý například ze seriálů Rodina Bláhova nebo Tři chlapi v chalupě. Smutnou zprávu oznámili na sociálních sítích jeho dva synové Ivan a Ondřej. „Dnes nad ránem zemřel náš milý táta, herec Ladislav Trojan. Odešel ve spánku, v klidu a míru. Úsměv měl na tváři do poslední chvíle,“ napsali 18. prosince.

Ivan a Josef Trojanovi: Hrát spolu v divadle? Jsme ostýchaví

Královna rodinných komedií

Od té doby, co prodělala v létě roku 2016 mrtvici, trápily oblíbenou režisérku rodinných komedií Marii Poledňákovou (†81) různé zdravotní problémy. Stěžovala si na bolest levé ruky a nohy, ven v posledních letech už moc nevycházela.

„Odešla v klidu, uprostřed rodinného kruhu,“ uvedl krátce po jejím skonu za společnost Falcon, která v minulosti distribuovala její filmy, ředitel Jan Bradáč. Do srdcí diváků se zapsala především komediemi s dětskými hrdiny jako S tebou mě baví svět, Jak vytrhnout velrybě stoličku nebo Jak dostat tatínka do polepšovny. Poslední film, na jehož scénáři spolupracovala – komediální příběh s detektivní zápletkou Ten, kdo tě miloval, měl premiéru v roce 2018.

Zdroj: Youtube

Covid jí zlomil vaz

Zpráva o smrti zpěvačky Hany Zagorové (†75) zasáhla celé Česko. I když nebylo tajemstvím, že se v posledních měsících potýkala se zdravotními problémy a celoživotně trpěla nemocí krve, tak smutné sdělení nikdo nečekal. Stav devítinásobné Zlaté slavice se začal horšit v létě 2021 kvůli postcovidovému syndromu. Chvílemi to vypadalo, že by vše mohlo být lepší, nakonec svůj boj zpěvačka začátkem října ale bohužel prohrála. Za svůj život nazpívala bezmála devět set písní a získala řadu cen.

Nečekaný odchod

Celý měsíc bojoval o život v ústecké nemocnici, než vydechl naposledy. Úžasný bavič Josef Alois Náhlovský (†72) zemřel začátkem dubna v umělém spánku na celkové selhání organismu. Původním povoláním byl učitel českého jazyka, společně s Petrem Novotným působil jako moderátor u hudební skupiny Fešáci, kde spolupracoval i s Josefem Mladým. Později vystupoval také s Karlem Šípem. Toho jeho smart velmi zasáhla a reagoval na ni slovy: „Svět bude zas o něco smutnější…“

Bojoval statečně

Dlouhá léta byl spojován především s poručíkem Columbem, kterého daboval po Petru Haničincovi. Dalimil Klapka (†89) byl ale také výborný herec. Objevil se v mnoha filmech, ale i seriálech. Za všechny jmenujme třeba Panoptikum Města pražského nebo Křeček v noční košili. V posledních letech se potýkal s mnoha zdravotními problémy včetně rakoviny. Kvůli ní se musel vzdát i svého milovaného dabingu, protože se mu změnil hlas. Zemřel v polovině dubna v Léčebně dlouhodobě nemocných v Motole.

Laskavý otec básníků

Další ránu dostal český film úmrtím uznávaného scenáristy a režiséra Dušana Kleina (†82), který zemřel hned začátkem ledna. Vánoce si ještě užil v kruhu rodinném a 1. ledna byl převezen do nemocnice, ze které už se bohužel nevrátil. Většina kolegů na něj vzpomíná jako na laskavého režiséra, který uměl vše řešit s nadhledem. Byl nejen duchovním otcem básníků, ale i mnoha seriálů, jako byly Hříchy pro pátera Knoxe nebo Hříchy pro diváky detektivek. Dříve také režíroval nekonečný seriál Ulice.

Vzpomínka na Libuši Šafránkovou: Výstava ukazuje její kostýmy ze slavných filmů

Poslední roky trávil doma

Patřil mezi naše nejoblíbenější herce a výčet filmů, seriálů a divadelních inscenací, ve kterých hrál, by dal pomalu na celou knihu. Josef Somr odešel v roce 2002 z Národního divadla do důchodu a krátce nato ho postihl akutní zánět slinivky, který vedl k náročné operaci. V následujících letech omezil své pracovní aktivity, řešil problémy s dýcháním a často chodil po nemocnicích. Strach z covidu způsobil, že byl v posledních letech prakticky už jenom doma. Zemřel v říjnu ve věku osmdesáti osmi let.

Její smrt byla náhoda

Velmi překvapivý byl odchod česko-americké podnikatelky, bývalé manželky Donalda Trumpa Ivany Trumpové (†73), která byla v červenci nalezena mrtvá ve svém bytě v New Yorku na schodech a nikdo přesně nevěděl, co se stalo. Podle soudního lékaře stála za úmrtím zranění trupu způsobená nárazem a vyjádřil se, že šlo o nehodu.

Odešel za Libuškou

V polovině května ochromila Česko zpráva, že zemřel další z velikánů československého filmu Josef Abrhám (†82). Podzim života trávil spolu se svou manželkou Libuší Šafránkovou v ústraní, její smrt v červnu 2021 ho těžce zasáhla, byli spolu pětačtyřicet let, a od té doby chřadnul. Mnozí se shodují, že byli jedno tělo a jedna duše, a herec si přál odejít za ní. V posledních chvílích o něj pečoval jeho syn Josef Abrhám ml. s manželkou.

Zdroj: Youtube

Smrt bral s nadhledem

O tom, že se blíží jeho konec nejznámější český sexuolog Radim Uzel (†82) věděl a nebál se o něm mluvit. V roce 2020 prodělal těžký covid a poté si musel vyslechnout ještě těžší diagnózu, že má rakovinu žaludku. Celý život se snažil brát věci s nadhledem a s nadsázkou mluvil i o své nemoci. „Zhubl jsem dvacet kilogramů, jsem vážně nemocný a skoro mrtvý, prosím pěkně,“ prohlásil letos v březnu, poté, co převzal státní vyznamenání na Pražském hradě. 24. března v televizi také prohlásil, že do roka a do dne zemře, smrt si pro něj ale přišla rychleji. Jak prozradil jeho vnuk, skonal začátkem května v noci z neděle na pondělí v motolské nemocnici.